В Пензенской области жители села вышли на сход из-за конфликта с цыганами

В Пензенской области произошел межнациональный конфликт, в драке между местными жителями и цыганами пострадали пять человек. Жители села Чемодановка вышли на сход, к ним отправился губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщили в УМВД по Пензенской области, на улице Кузнецова произошел бытовой конфликт между местными жителями, который вылился в массовое побоище. На момент прибытия сотрудников полиции участники драки разошлись. Их личности установлены. По данному факту возбуждены два уголовных дела. Обвинения пока никому не предъявлены. Проводится проверка, передает «Российская газета».

Сегодня местные жители вышли на сход, чтобы обсудить конфликт с местными властями, передает «Пенза-информ». Сельчане собрались возле Дома культуры. К ним отправился губернатор Пензенской области, пишет «Пенза Взгляд».

«Присутствующий на народном сходе и. о. УМВД по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил собравшимся жителям, что на сход едет губернатор Пензенской области Иван Белозерцев», — говорится в заметке издания.