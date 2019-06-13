В Ижевске к 2021 году может появиться пешеходная улица

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал, что в Ижевске должна появиться пешеходная «Никольская» улица.



«И в Ижевске пешеходная улица должна появиться — есть локации, которые готовы стать пешеходными, там активно развивается малый бизнес и есть большое количество людей, которые гуляют на этих улицах», — сказал Свинин.

Он также сообщил, что такие улицы могут появиться в ряде городов республики. Предполагается, что они будут созданы в рамках проекта Фонда развития моногородов «Улица Никольская».



«Мы даже проекты подготовили по всем моногородам, где эти улицы «Никольские» могут появится. Сейчас мы ждем условия от Фонда развития моногородов, сколько денег они готовы давать. Как эти условия мы получим, то мы начнем эти проекты реализовывать», — цитирует Свинина «Коммерсант».



Ранее сообщалось, что в Ижевске к 100-летию Михаила Калашникова хотят установить еще один памятник.

