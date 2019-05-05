Поволжская неделя: назначения в Башкирии, поиски IKEA в Удмуртии и борьба самарского СМИ с Роскомнадзором

События уходящих семи дней в ПФО

Несмотря на обилие выходных на уходящей неделе, Приволжье отметилось различными событиями. В Башкирии назначены новые глава МЭР и муфтий, основатель LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил сестру. В Удмуртии ищут способы выйти на руководство IKEA и продают ТЦ. Семья из Самары прославилась в связи с инцидентом во время полета на воздушном шаре, а местное СМИ решило ответить негативом выходного дня в ответ на штраф от Роскомнадзора. Подробнее об этих и других событиях — в материале «Реального времени».



Башкирия

«Реальное время» подготовило новый рейтинг элиты Башкирии, поскольку после возвращения Хабирова в Уфе явно сменились «центры силы».



Врио главы Башкирии назначил и. о. министра экономического развития республики. Пост заняла замглавы министерства Лилия Мазитова.



Также РВ узнало о смене муфтия республики. Глава ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин официально объявил о своем уходе с поста, и сразу же на его место было решено назначить (пока временно) Айнура Биргалина.



Кроме того, наше издание составило обзор готовящихся в Уфе мероприятий в связи с началом священного месяца Рамадан. Уже с 6 мая мечети России будут работать 24 часа в сутки. Помимо дневных дел, мусульманские приходы будут заняты ночными таравих-намазами и вечерними разговениями (ифтар).



Неделя запомнится и новостями о происшествиях. В Дюртюлях основатель сервиса изучения иностранных языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров, по информации правоохранительных органов, признался в убийстве сестры. По данным СМИ, она страдала психическими расстройствами и во время очередной ссоры бизнесмен сорвался. Сообщают, что он был арестован судом на 2 месяца. «Реальное время» разместило ранее не публиковавшееся интервью с Абдулнасыровым.



В отношении третьего бывшего полицейского заведено новое уголовное дело о даче ложных сведений о тяжелом заболевании. Фото gtrk.tv

В то же время в Уфе суд продлил арест двоим экс-полицейским, обвиняемым в изнасиловании коллеги. В отношении третьего заведено новое уголовное дело — о даче ложных сведений о тяжелом заболевании. Напомним, что третьего бывшего стража порядка выпустили под домашний арест после того, как экс-полицейский убедил суд в наличии опухоли мозга.



На принудительное лечение был отправлен стерлитамакский «колумбайнер». После нападения с ножом на одноклассников и учителя подросток будет год находиться в психиатрической лечебнице.



Сильный ветер, пришедшийся на прошлое воскресенье, принес немалые разрушения. В 13 населенных пунктах Аургазинского района были повреждены крыши. Кровлю также сорвало в Стерлитамаке, Ишимбайском и Гафурийском районах РБ.



Самара

На минувшей неделе широко распространилась история о взаимоотношениях самарского издания «Парк Гагарина» и Роскомнадзора. Ведомство оштрафовало сайт за несоответствие заявке в лицензии: издание зарегистрировалось как ежедневное. При этом оно не выпускало новости по выходным, за что и было оштрафовано. Теперь журналисты публикуют в субботу и воскресенье негативные новости о Роскомнадзоре.



Случай с воздушным шаром в Крыму оказался связан с Самарской областью, поскольку именно отсюда приехала на отдых семья, с которой произошел инцидент.



Александр Бречалов заявил, что по своей природе республика очень похожа на Швейцарию. Фото Тимура Рахматуллина

Удмуртия

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил в интервью, что по своей природе республика очень похожа на Швейцарию. При этом большая часть беседы была посвящена главной страсти губернатора — триатлону.



Минфин Удмуртии сократил объем дотаций бюджету Ижевска на 2,7 млн рублей из-за найденных нарушений.



Гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов попросил через Facebook контакты представителей IKEA в России. Он заявил, что хочет пригласить сеть в Ижевск, но не может выйти через «открытые каналы».



В то же время в столице Удмуртии выставили на продажу ТРЦ «Италмас». Его начальная цена составила 389 млн рублей.

Депутаты госсовета Удмуртии отчитались о доходах в 2018 году. Самым богатым назвали директора ООО «Инком» Владимира Паршина, заработавшего за прошлый год 110 млн рублей. При этом лидером по семейным доходам стал руководитель ООО «Удмуртская хлебная компания» Алексей Малюк, они с женой достигли показателя в 177,3 млн рублей.

Мордовия

«Реальное время» изучило зарплаты педагогов в России в 2018 году. Мордовия вошла в число регионов с самыми низкими зарплатами учителей. В республике средний показатель составляет 23,5 тысячи рублей в месяц.



В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Фото Олега Тихонова

Нижний Новгород

Нижний Новгород отметился в федеральных новостях сообщениями о продаже георгиевских ленточек со свастикой. Журналисты утверждают, что из-за этого у них даже произошла потасовка с продавцами. Однако региональные власти поспешили погасить конфликт, заявив, что предприниматели не имели злого умысла.



В области ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Следом такой же режим ввели и власти муниципалитетов, в том числе и самого Нижнего Новгорода.



Оренбургская область

Глава Орска Андрей Одинцов ушел в отставку. Его место занял известный «спецслужбист», бывший первый замруководителя администрации Василий Козупица.



Пермь

Пермский край в свою очередь стал лидером по падению стоимости аренды квартир. За месяц тарифы упали на 6—15%. По данным сервиса ЦИАН, в среднем аренда 1-комнатной квартиры стоит 15,3 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель сократился на 6%. Ставка по 2-комнатным квартирам упала сразу на 15%, до 22,5 тысячи рублей.