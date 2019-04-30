Стерлитамакского «колумбайнера» отправили на принудительное лечение

17-летнего школьника, напавшего на одноклассников в Стерлитамаке, отправят на принудительное лечение в психбольницу. Его обвиняли в покушении на убийство нескольких человек и поджоге.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, он пробудет в медицинской организации до одного года.

Напомним, 18 апреля прошлого года ученик школы №1 в Стерлитамаке напал на одноклассников с ножом. В результате ранения получила учительница информатики и одна из школьниц. После этого школьник решил поджечь класс, для чего использовал принесенный с собой бензин. Спасаясь от пожара, одна из девочек выпрыгнула из окна, в результате чего также получила травмы. Сам 17-летний школьник попытался перерезать себе горло. Все четверо пострадавших были госпитализированы.