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Глава Орска ушел в отставку

13:45, 29.04.2019
Глава Орска ушел в отставку
Фото: youtube.com / скриншот

Сегодня глава Орска (Оренбургская область) Андрей Одинцов ушел в отставку. Его место занял бывший первый заместитель руководителя администрации Василий Козупица.

Одинцов объявил о планах покинуть пост около 12.00, следует из сообщения «Урал56.ру».

Козупица назначен исполняющим обязанности. Он уже временно занимал пост градоначальника в 2015 году.

Отмечается, что он родился в 1961 году. После окончания Оренбургского политехнического института он отслужил в армии, после чего с 1987 года по 2010 год «проходил военную службу в органах государственной безопасности», добавляет портал. В последнее время занимал пост гендиректора охранного предприятия «Вымпел», являлся депутатом Орского городского Совета.

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