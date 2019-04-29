Глава Орска ушел в отставку

Сегодня глава Орска (Оренбургская область) Андрей Одинцов ушел в отставку. Его место занял бывший первый заместитель руководителя администрации Василий Козупица.

Одинцов объявил о планах покинуть пост около 12.00, следует из сообщения «Урал56.ру».

Козупица назначен исполняющим обязанности. Он уже временно занимал пост градоначальника в 2015 году.

Отмечается, что он родился в 1961 году. После окончания Оренбургского политехнического института он отслужил в армии, после чего с 1987 года по 2010 год «проходил военную службу в органах государственной безопасности», добавляет портал. В последнее время занимал пост гендиректора охранного предприятия «Вымпел», являлся депутатом Орского городского Совета.