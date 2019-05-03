Деньги педагога: Татарстан в лидерах ПФО по зарплатам школьных учителей, но хуже — по детским садам

Сколько получали школьные учителя и воспитатели детских садов в регионах страны в 2018 году

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» изучило зарплаты педагогов в России в 2018 году. Доходы работников образования сильно зависят от субъекта федерации, причем основная масса регионов сильно отличается от лидеров. При этом за год официальные зарплаты увеличились на 9—11%, так и оставшись небольшими.

Обделенные работники детских садов

Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени», в 2018 году из всех педагогических работников в России больше всего получали учителя общеобразовательных школ. Средний уровень зарплаты в этой отрасли составил 38,4 тысячи рублей, за год показатель вырос на 10%. Чуть меньше — 36 тысяч рублей — получали работники учреждений дополнительного образования, за год цифра увеличилась на 11%. Самая маленькая зарплата оказалась в дошкольных образовательных учреждениях: в среднем по России она составила всего 31,7 тысячи рублей, при этом за год она выросла меньше остальных — всего на 9%.

При этом в двух из трех видов образовательных учреждений (общеобразовательных и дошкольных) самые высокие зарплаты в Чукотском автономном округе, а вот в случае с организациями дополнительного образования наивысший показатель в Ямало-Ненецком автономном округе. Что примечательно, и в случае с Чукоткой, и с ЯНАО сотрудники организаций дополнительного образования получают больше, чем учителя общеобразовательных учреждений. Однако об этом мы еще расскажем, а пока перейдем к самой крупной категории работников образовательной сферы — школьным учителям.

Общеобразовательные учреждения: лидируют Москва и дальние рубежи

Самой крупной по численности является категория педагогических работников общеобразовательных учреждений. По России средняя зарплата в этой сфере составляет 38,4 тысячи рублей. Отметим, что в целом зарплата сильно зависит от региона. По всей стране она варьируется от 93,1 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 21 тысячи рублей в Дагестане. Помимо этого, заметна разница в зависимости от формы собственности образовательного учреждения: в среднем по стране в муниципальных школах получают 32,6 тысячи рублей, в школах, подчиняющихся регионам, — 63,2 тысячи рублей, а в федеральных — 67,2 тысячи. Последние, правда, есть лишь в 18 регионах страны, зарплата в них составляет от 27,3 тысячи в Дагестане до 114,4 тысячи в Мурманской области.

Из десяти лидирующих регионов (средняя зарплата учителей в них составляет от 62 до 93 тысяч рублей) лишь один субъект — это столица — не находится на севере или Дальнем Востоке. Москва, кстати, оказалась на втором месте с 92,9 тысячи рублей. Причем тут, в отличие от большинства других регионов, работники образовательных организаций, находящихся в собственности региона, получают больше, чем работники организаций федеральной собственности (93 против 87 тысяч рублей). В этом плане в топ-10 есть еще два примечательных региона: Камчатский край и Якутия. Здесь зарплаты учителей муниципальных учреждений выше, чем зарплаты учреждений, находящихся в собственности регионов.

Аналогична ситуация и во второй десятке регионов по зарплате учителей: здесь расположились северные и дальневосточные регионы, а также Московская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. Отметим и еще одну важную деталь: на примере этой таблицы можно увидеть характерный недостаток определения «среднеарифметической» зарплаты: средний уровень зарплаты в России — 38,4 тысячи — соответствует уровню 20-го места по регионам страны. При этом общее число территорий в исследовании — 88 (дополнительно включены автономные округи). Так что фактически в трех четвертях из них средняя зарплата учителей ниже такой среднероссийской.

Зарплата учителей в РФ, 2018 год

Регион всего федеральная собственность собственность субъектов РФ муниципальная собственность всего федеральная собственность собственность субъектов РФ муниципальная собственность Изменение 2018 2017 Москва 92.944 87.083 93.037 86.160 75.783 73.044 75.809 75.601 23% Республика Алтай 26.492 - 27.322 26.423 22.590 - 21.023 22.720 17% Забайкальский край 33.576 47.523 33.863 33.526 29.464

30.902 29.353 14% Кемеровская область 31.787

34.332 31.741 27.989

29.224 27.969 14% Костромская область 24.417 - 24.418 24.417 21.568

21.023 21.595 13% Владимирская область 28.641 - 31.270 28.401 25.481 - 27.705 25.277 12% Псковская область 24.633

25.450 24.488 21.926

22.406 21.840 12% Вологодская область 31.521

32.252 31.493 28.236

29.008 28.223 12% Ненецкий автономный округ 79.396 - 79.396 - 71.247 - 71.247 - 11% Еврейская автономная область 36.273

37.121 36.206 32.560

30.192 32.712 11% Брянская область 23.942

26.239 23.807 21.524

21.747 21.501 11% Тульская область 30.372 50.983 30.725 30.058 27.441 47.118 28.753 27.093 11% Пензенская область 26.526

26.301 26.510 24.006

24.884 23.941 10% Сахалинская область 71.104 - 73.836 71.047 64.361 - 61.501 64.423 10% Республика Саха (Якутия) 62.264 - 56.637 62.492 56.384 - 52.851 56.519 10% Амурская область 37.455

37.564 37.439 33.932

34.141 33.917 10% Смоленская область 25.948 - 27.923 25.725 23.540 - 26.339 23.230 10% Удмуртская Республика 28.438

30.760 28.395 25.827

26.708 25.808 10% Кировская область 24.789

24.276 24.948 22.527

22.846 22.426 10% Российская Федерация 38.419 67.191 63.224 32.584 34.921 60.351 54.462 30.357 10% Алтайский край 23.187 - 24.499 23.099 21.079 - 22.001 21.018 10% Курганская область 24.827

25.782 24.676 22.598

23.015 22.521 10% Калужская область 32.640 - 32.659 32.639 29.877 - 28.894 29.955 9% Чувашская Республика — Чувашия 24.357 - 24.396 24.354 22.304 - 22.798 22.277 9% Иркутская область 36.920

37.329 36.883 33.833

34.680 33.771 9% Тюменская область без автономных округов 43.894 81.065

42.783 40.236 82.283

39.104 9% Республика Дагестан 20.959 27.289 21.649 20.903 19.223

20.430 19.140 9% Новосибирская область 32.175

33.658 32.123 29.561

29.135 29.544 9% Республика Карелия 34.413

33.151 32.926 31.629

30.805 31.169 9% Оренбургская область 28.064

27.595 27.409 25.808

25.690 25.140 9% Воронежская область 27.544 39.601 27.218 27.520 25.346 31.634 25.089 25.339 9% Московская область 54.585 52.253 69.742 54.448 50.260 45.728 57.903 50.210 9% Самарская область 30.321

30.549 30.070 27.930

28.118 27.720 9% Ленинградская область 42.756 - 43.040 42.729 39.451 - 40.712 39.335 8% Республика Татарстан (Татарстан) 32.349 53.941 33.073 32.074 29.859 51.325 30.726 29.582 8% Тамбовская область 23.998

24.005 23.996 22.173

22.160 22.172 8% Республика Башкортостан 29.999

30.418 29.962 27.770

27.110 27.814 8% Архангельская область 40.753

56.874 38.342 37.790

52.604 35.518 8% Архангельская область без автономных округа 38.394

38.168 38.342 35.611

35.746 35.518 8% Республика Коми 44.759 - 48.290 44.306 41.569

44.601 41.173 8% Магаданская область 70.459 - 74.767 70.079 65.470 - 69.067 65.155 8% Республика Калмыкия 23.495 - 20.463 23.728 21.870 - 18.711 22.105 7% Камчатский край 68.154 - 65.161 68.479 63.475 - 60.345 63.821 7% Астраханская область 27.707

28.622 27.589 25.806

26.940 25.637 7% Липецкая область 27.178 - 27.411 27.159 25.314 - 25.694 25.282 7% Калининградская область 30.983 - 30.262 31.019 28.863 - 28.790 28.867 7% Карачаево-Черкесская Республика 21.735 -

21.672 20.270 -

20.234 7% Ярославская область 29.663 - 30.538 29.599 27.669 - 28.970 27.576 7% Рязанская область 27.820 - 28.705 27.729 25.954 - 26.482 25.899 7% Ямало-Ненецкий автономный округ 90.623 -

90.620 84.596 -

84.596 7% Курская область 25.976 - 25.872 25.985 24.249 - 24.359 24.239 7% Республика Бурятия 32.761

33.144 32.714 30.591

30.191 30.651 7% Мурманская область 50.662 114.440 52.279 49.320 47.367 89.002 52.037 46.693 7% Республика Северная Осетия — Алания 21.943

23.015 21.221 20.527

22.874 19.550 7% Нижегородская область 30.381

31.681 30.352 28.423

28.085 28.432 7% Новгородская область 28.259 - 30.969 28.003 26.505 - 27.969 26.357 7% Орловская область 24.057

29.090 23.693 22.588

26.617 22.300 7% Волгоградская область 26.767

26.974 26.750 25.180

24.370 25.243 6% Ивановская область 22.809

22.429 22.684 21.466

21.207 21.372 6% Томская область 36.336

34.418 36.415 34.232

32.436 34.310 6% Красноярский край 40.568

39.175 40.693 38.229

36.573 38.385 6% Ростовская область 26.939 33.196 27.807 26.840 25.403 31.442 26.675 25.283 6% Приморский край 38.369 71.426 35.236 36.642 36.281 66.121 33.481 34.769 6% Тюменская область 62.051 81.065 69.153 61.664 58.783 82.283 67.883 58.318 6% Белгородская область 27.983

27.312 28.007 26.541

23.755 26.663 5% Севастополь 31.018

28.519 - 29.463

27.346 - 5% Хабаровский край 41.948 48.797 43.651 41.695 39.899 44.124 43.057 39.498 5% Республика Марий Эл 23.530 - 26.210 23.122 22.387 - 24.429 22.062 5% Республика Тыва 30.725

30.198 29.245 29.242

26.796 28.110 5% Ульяновская область 26.494

25.375 25.911 25.232

24.395 24.673 5% Санкт-Петербург 53.389 73.724 52.909 - 51.045 69.304 50.614 - 5% Саратовская область 24.558 27.698 24.915 24.522 23.556 24.276 23.922 23.529 4% Республика Хакасия 31.858 - 30.985 31.919 30.563 - 30.367 30.577 4% Чукотский автономный округ 93.147 -

93.096 89.561 -

89.438 4% Омская область 28.742

35.486 27.710 27.667

34.418 26.641 4% Тверская область 26.774

29.232 25.927 25.796

27.234 25.047 4% Краснодарский край 30.046 69.453 30.042 29.731 28.992 58.378 29.257 28.736 4% Кабардино-Балкарская Республика 21.612 - 22.644 21.539 20.856 - 22.398 20.732 4% Пермский край 30.353

32.805 30.091 29.364

32.627 29.154 3% Свердловская область 34.393 56.420 33.877 34.249 33.304 52.507 30.688 33.399 3% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 63.912 - 67.666 63.669 61.894 - 67.024 61.579 3% Республика Крым 29.099

31.366 28.853 28.350

31.159 28.081 3% Челябинская область 31.908

31.512 31.909 31.129

31.886 31.126 3% Республика Адыгея 23.914 - 23.492 23.940 23.601 - 22.518 23.666 1% Ставропольский край 24.866

25.058 24.272 24.543

23.795 24.037 1% Чеченская Республика 22.609 49.967 22.486 22.494 22.433 49.564 23.438 22.269 1% Республика Мордовия 23.479 - 25.144 23.358 23.369 - 24.896 23.261 0% Республика Ингушетия 21.646

21.606 - 21.622 - 21.617

0%

Представители ПФО — в четвертой десятке



В третьей тройке регионов по зарплатам учителей по-прежнему нет ни одного региона из Приволжского федерального округа. Да и в целом, здесь всего два региона, не относящихся к все тем же северным и дальневосточным: это — Свердловская область с 27-го места с 34,4 тысячи рублей и Калужская область с 30-го места с 32,6 тысячи.

Отметим, что дальше 30-го места в регионах зарплаты начинают различаться довольно слабо. К примеру, в Татарстане, расположившемся на 31-м месте, учителя общеобразовательных учреждений в среднем получают 32,3 тысячи рублей. На девять мест ниже — Нижегородская область, но тут показатель — ниже всего на пару тысяч рублей — 30,4 тысячи. К 50-му месту, на котором находится Удмуртия, показатель снижается еще на две тысячи — до 28,4 тысячи.

Меньше всего получают в регионах юга и Северного Кавказа. В десятке субъектов с самыми низкими зарплатами — лишь три региона, не относящихся к этим частям страны. Это Мордовия с 23,5 тысячи, Алтайский край с 23,2 тысячи и Ивановская область с 22,8 тысячи рублей.

Говоря про рост зарплат за год, мы вновь сталкиваемся с лукавой статистикой. В среднем по России, как уже говорилось, зарплаты выросли на 10%. Однако по стране всего 21 регион, где зарплаты увеличились на 10% или выше, причем рекорд — в и без того богатой Москве (целых 23%). Всего же, три четверти не дотягивают до «общероссийского роста». В Чечне, Мордовии и Ингушетии, например, роста вообще не было, или он составил 1%, как в Адыгее со Ставропольским краем.

По зарплатам в детских садах Татарстан лишь в пятом десятке



Практически аналогична и ситуация с двумя другими видами образовательных организаций: дополнительного образования и дошкольными. В случае с первыми средняя зарплата по стране составляет 36 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты — в организациях, находящихся в собственности регионов (47 тысяч рублей), чуть меньше она в федеральных учреждениях (45,7 тысячи), еще ниже в муниципальных — 34 тысячи рублей.

Лидеры — регионы севера и Дальнего Востока. В первую десятку, помимо них, входит только Москва. Однако тут она не на втором, а лишь на седьмом месте с 69,9 тысячи рублей, причем самая высокая зарплата — 78,7 тысячи — в организациях с федеральной формой собственности. В целом же у регионов первой десятки доходы колеблются от 64,2 до 95 тысячи рублей.

Татарстан расположился на 32-м месте с 33,5 тысячи рублей, уступив, например, Свердловской области (35,7 тысячи), Карелии (35,2 тысячи), Новосибирской области (34 тысячи) и Калужской области (33,8 тысячи рублей). Тем не менее это лучший результат по ПФО, второе место по округу — у Пермского края с 37-го места (32 тысячи рублей). Худший показатель в сфере дополнительного образования у Северной Осетии: тут средняя зарплата — 21,5 тысячи рублей).

Зарплата учителей дополнительного образования в РФ, 2018 год

Регион всего федеральная собственность собственность субъектов РФ муниципальная собственность всего федеральная собственность собственность субъектов РФ муниципальная собственность Изменение 2018 2017 Ямало-Ненецкий автономный округ 95.030 -

95.037 84.428 - 89.206 84.303 13% Чукотский автономный округ 94.574 -

94.514 85.681 -

85.605 10% Ненецкий автономный округ 84.558 - 84.558 - 72.077 - 72.077 - 17% Сахалинская область 74.227 - 81.684 72.907 63.908 - 64.944 63.706 16% Магаданская область 72.990 -

73.012 63.056 -

63.081 16% Камчатский край 72.631 - 76.765 70.945 66.516

75.194 62.911 9% Москва 69.850 78.746 69.926 64.221 63.582 62.153 63.798 57.796 10% Тюменская область 68.223

54.966 68.624 61.421

55.132 61.744 11% Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 66.878 - - 66.878 61.420 - - 61.420 9% Республика Саха (Якутия) 64.190 - 64.553 64.141 55.641 - 56.957 55.460 15% Санкт-Петербург 55.622 77.798 55.392 - 53.044 65.460 53.044 28.582 5% Московская область 54.888 56.324 59.460 54.846 51.287

55.751 51.268 7% Мурманская область 51.063

51.059 50.883 46.134

46.399 46.067 11% Республика Коми 45.986 - 47.634 45.793 41.137

37.289 41.626 12% Тюменская область без автонмный округов 45.622

52.734 44.987 39.878

44.320 39.721 14% Ленинградская область 44.991 - 47.253 44.936 39.262 - 40.258 39.250 15% Хабаровский край 42.772

44.127 42.629 38.434

42.038 38.041 11% Красноярский край 42.017 - 38.206 42.325 36.036 - 31.886 36.376 17% Архангельская область 41.994 - 59.213 39.288 37.300 - 51.769 34.974 13% Архангельская область без автономный округа 39.263 - 38.977 39.288 34.935 - 34.481 34.974 12% Иркутская область 37.974 - 43.677 37.333 33.119 - 39.310 32.425 15% Амурская область 37.165 -

37.080 32.291 - 32.516 32.279 15% Томская область 36.751 -

36.775 32.663 -

32.693 13% Приморский край 36.342 96.450 35.401 35.909 33.131 73.207 33.228 32.855 10% Российская Федерация 35.954 45.716 47.020 34.083 32.263 40.975 41.921 30.446 11% Свердловская область 35.727 63.608

35.707 33.317 54.098 32.129 33.350 7% Республика Карелия 35.190 - 33.912 35.241 29.427 - 27.460 29.513 20% Забайкальский край 34.702 - 36.889 34.474 27.429 - 32.761 26.750 27% Еврейская автономная область 34.661 - 37.533 34.143 26.317

24.424 26.443 32% Новосибирская область 34.043

33.811 34 034 ** 31.220

30.279 31.254 9% Республика Бурятия 33.792 - 33.531 33.804 29.464 - 30.865 29.401 15% Калужская область 33.750 - 32.719 33.840 29.068 - 31.251 28.689 16% Республика Татарстан (Татарстан) 33.463

36.049 33.366 29.179

30.249 29.144 15% Челябинская область 33.203

34.008 33.183 30.458

30.063 30.470 9% Республика Хакасия 32.485 - 33.173 32.448 29.851 - 30.461 29.819 9% Кемеровская область 32.243 - 32.823 32.232 25.663 - 27.522 25.626 26% Вологодская область 32.217 - 32.737 32.200 27.617 - 27.425 27.621 17% Пермский край 31.957 71.101 36.046 31.673 29.804 62.706 34.644 29.537 7% Калининградская область 31.032 - 29.485 31.090 28.028

28.449 27.891 11% Нижегородская область 31.028

31.536 30.996 27.691

28.364 27.656 12% Ярославская область 30.899 - 34.786 30.526 27.642 - 32.003 27.294 12% Республика Тыва 30.659

32.217 29.605 26.360

22.589 27.464 16% Самарская область 30.656

31.210 30.496 27.209

25.471 27.737 13% Республика Башкортостан 30.511 - 30.151 30.517 25.602

24.382 25.656 19% Краснодарский край 30.248 34.135 33.416 29.941 27.016 32.190 29.541 26.900 12% Тульская область 30.197

30.832 30.064 26.350 42.965 28.460 26.093 15% Белгородская область 29.943 - 30.939 29.904 27.025 - 27.001 27.026 11% Удмуртская Республика 29.616 - 30.474 29.581 25.193 - 25.101 25.197 18% Астраханская область 29.563

30.247 29.331 25.528

25.564 25.492 16% Республика Крым 29.474

27.266 29.030 26.745

23.287 26.068 10% Севастополь 29.469

29.289 - 26.859

26.650 - 10% Владимирская область 29.033 -

28.947 24.808 - 31.887 24.612 17% Новгородская область 29.016 - 32.352 28.309 25.806 - 29.263 25.152 12% Оренбургская область 28.820 42.188 28.664 28.661 25.017

24.514 24.928 15% Рязанская область 28.460 - 29.178 28.273 25.355 - 26.534 25.013 12% Омская область 28.245

28.612 28.169 25.277

26.534 25.140 12% Ростовская область 28.106 - 29.234 28.076 26.232

31.833 26.050 7% Тверская область 28.072

29.814 27.672 24.968

26.976 24.563 12% Воронежская область 28.017 - 29.300 27 992 ** 24.725 - 25.818 24.620 13% Липецкая область 27.416 - 28.151 27.374 24.870 - 24.739 24.877 10% Волгоградская область 27.035 - 30.251 26.947 25.486 - 30.510 25.112 6% Пензенская область 27.009

26.785 27.008 23.264 - 24.607 23.141 16% Республика Алтай 26.945 - 26.091 27.078 22.025 - 18.579 22.670 22% Курская область 26.789 - 27.866 26.732 23.937 - 24.781 23.899 12% Ульяновская область 26.234 - 29.730 25.567 23.235 - 23.905 23.108 13% Смоленская область 26.048 - 26.036 26.049 22.622

21.734 22.687 15% Ставропольский край 25.481 - 29.271 25.223 23.042 - 26.290 22.794 11% Саратовская область 25.393

24.754 25.398 22.607

22.283 22.625 12% Псковская область 24.951

26.591 24.824 21.463

19.089 21.507 16% Тамбовская область 24.934

24.869 24.599 21.643 - 22.002 21.585 15% Костромская область 24.863 - 23.468 25.008 20.946

19.888 21.043 19% Брянская область 24.802 - 28.883 24.397 21.602 - 25.832 20.981 15% Курганская область 24.638

26.479 24.437 21.418

24.283 21.269 15% Чувашская Республика - Чувашия 24.610 - 24.825 24.599 21.448 - 21.709 21.435 15% Кировская область 24.439 - 25.430 24.375 21.736 - 26.688 21.059 12% Чеченская Республика 24.092 - 23.915 24.269 21.877 - 22.001 21.747 10% Республика Адыгея 24.079 - 23.895 24.093 22.606 - 23.247 22.553 7% Республика Мордовия 23.980 - 24.006 23.978 22.985 - 22.958 22.987 4% Республика Калмыкия 23.853 - 23.687 23.877 20.465 - 19.986 20.703 17% Орловская область 23.574 - 22.546 23.679 22.463 - 22.769 22.394 5% Республика Марий Эл 23.529 - 26.117 22.900 21.215 - 22.595 20.715 11% Алтайский край 23.252

23.515 23.238 19.486

25.209 18.966 19% Ивановская область 22.516

22.501 22.451 20.908

21.272 20.801 8% Кабардино-Балкарская Республика 22.400 - 21.982 22.489 20.880 - 20.924 20.862 7% Карачаево-Черкесская Республика 22.373 - 28.080 21.981 20.108 - 26.826 19.663 11% Республика Дагестан 22.032 - 24.910 21.257 18.470 - 20.692 17.978 19% Республика Ингушетия 21.657

21.632 21.628 20.542 - 20.601 20.480 5% Республика Северная Осетия — Алания 21.515

21.273 21.458 19.106

19.133 18.917 13%

Что касается дошкольного образования, тут ситуация еще хуже. Максимум в 77,2 тысячи рублей — у Чукотского автономного округа, следом идут Ямало-Ненецкий АО и Москва (73,4 и 72,2 тысячи рублей соответственно). Остальные, входящие в десятку регионы, — традиционно северные и дальневосточные, 11-е и 12-е места у Московской области и Санкт-Петербурга — 53,9 и 52,5 тысячи соответственно.



Татарстан в случае с зарплатами работников дошкольных учреждений показал более низкий (по сравнению с собственными позициями по двум другим показателям). Результат — по этому параметру он находится уже на 42-м месте, уступая не только столичным регионам и Свердловской области (здесь зарплата — 31,5 тысячи рублей), но и также Калининградской и Калужской областям (около 29,4 тысячи рублей), Челябинской (29,2 тысячи), Вологодской области (29 тысяч), а также трем регионам Приволжского федерального округа — Нижегородской области, Башкортостану и Пермскому краю. Показатель Татарстана равен 27,9 тысячи рублей.

Пятое место с конца досталось и одному из регионов Поволжья — Марий Эл. Тут средняя зарплата составляет лишь 21 тысячу рублей. Хуже всего дела с зарплатами «дошкольников» обстоят на Северном Кавказе (в Чечне — 20,2 тысячи, в Дагестане — 18,4 тысячи).



Зарплата учителей дошкольного образования в РФ, 2018 год

Регион всего федеральная собственность собственность субъектов РФ муниципальная собственность всего федеральная собственность собственность субъектов РФ муниципальная собственность Изменение 2018 2017 Москва 72.245 70.460













Забайкальский край 29.012

- 29.005 22.763

- 22.737 27% Еврейская автономная область 31.858 - - 31.858 25.833

- 25.711 23% Алтайский край 21.289 - - 21.289 17.351 - - 17.351 23% Республика Алтай 25.034 - - 25.034 20.501 - - 20.501 22% Республика Карелия 32.268 - - 32.268 26.912 - - 26.912 20% Республика Башкортостан 28.053 - 28.020 28.053 23.632 - 23.103 23.634 19% Омская область 25.656 - - 25.656 21.967 - - 21.967 17% Вологодская область 29.010

- 29.013 24.890

- 24.885 17% Псковская область 22.255 - 22.640 22.251 19.162

17.574 19.168 16% Республика Калмыкия 21.348 - - 21.348 18.419 - - 18.419 16% Пензенская область 26.643

- 26.643 23.023

- 23.018 16% Липецкая область 25.596 - - 25.596 22.230 - - 22.230 15% Иркутская область 32.612

- 32.613 28.380

- 28.377 15% Кемеровская область 30.419 - - 30.419 26.511 - - 26.511 15% Магаданская область 61.977 -

61.944 54.705 -

54.639 13% Костромская область 21.947 - - 21.947 19.387 - - 19.387 13% Смоленская область 22.635 - 22.507 22.637 20.046 - 20.899 20.034 13% Владимирская область 26.801

- 26.802 23.785

- 23.787 13% Севастополь 28.777 - 28.777 - 25.582 - 25.582 - 12% Тюменская область без автономных округов 39.443 - - 39.443 35.156 - - 35.156 12% Тамбовская область 22.144 -

22.144 19.755 -

19.756 12% Республика Коми 37.451

- 37.435 33.437

- 33.421 12% Республика Бурятия 31.667

31.982 31.633 28.368

27.802 28.234 12% Кировская область 21.915 -

21.915 19.646 - 19.382 19.647 12% Астраханская область 24.467 - 24.875 24.458 21.956 - 22.185 21.951 11% Удмуртская Республика 25.873 27.793

25.864 23.239 23.835

23.242 11% Чувашская Республика - Чувашия 22.500 - 22.144 22.505 20.220 - 21.168 20.205 11% Республика Саха (Якутия) 54.777

55.641 54.767 49.282

49.922 49.287 11% Курская область 23.545 -

23.549 21.213 -

21.216 11% Рязанская область 25.059 - - 25.059 22.589 - - 22.589 11% Амурская область 32.554 - - 32.554 29.442 - - 29.442 11% Новосибирская область 29.175 34.406 32.648 29.123 26.408 30.256 29.107 26.369 10% Томская область 32.901 36.282 - 32.864 29.842 31.892 - 29.815 10% Брянская область 22.359

- 22.354 20.290 22.529 - 20.272 10% Оренбургская область 23.504 -

23.501 21.364 -

21.363 10% Архангельская область без автономного округа 33.091

- 33.061 30.099

- 30.078 10% Саратовская область 22.014 23.769

22.005 20.038 21.905

20.030 10% Камчатский край 61.782 - - 61.782 56.261 - - 56.261 10% Архангельская область 35.089

65.755 33.061 31.970

61.591 30.078 10% Ленинградская область 42.102

46.968 42.113 38.359 23.674 43.434 38.387 10% Ростовская область 24.253

- 24.254 22.186

- 22.188 9% Российская Федерация 31.670 43.072 45.291 30.708 29.027 35.372 42.471 28.103 9% Сахалинская область 62.563 - - 62.563 57.347 - - 57.347 9% Калужская область 29.369



29.330 26.930



26.910 9% Республика Северная Осетия — Алания 21.044 20.650 22.099 21.002 19.319 14.566 20.623 19.354 9% Республика Марий Эл 20.994

24.124 20.903 19.292

21.650 19.208 9% Курганская область 22.552 - - 22.552 20.771 - - 20.771 9% Самарская область 28.981

28.809 29.132 26.698

26.289 27.081 9% Орловская область 21.605 -

21.580 19.923 -

19.908 8% Воронежская область 24.451



24.443 22.548



22.537 8% Ивановская область 21.528 -

21.526 19.853 - - 19.853 8% Хабаровский край 36.606



36.562 33.779 41.784

33.586 8% Республика Хакасия 28.305 -

28.305 26.158 -

26.166 8% Московская область 53.874 47.669 59.060 53.915 49.863 37.792 52.766 49.969 8% Тульская область 26.927

27.264 26.908 24.929

26.790 24.878 8% Тюменская область 55.180 - 59.716 55.174 51.123 - 59.590 51.108 8% Чукотский автономный округ 77.157 - - 77.157 71.513 - - 71.513 8% Приморский край 33.079 37.703

33.039 30.673 33.444

30.642 8% Республика Дагестан 18.443 - 19.550 18.421 17.165 - 17.137 17.165 7% Мурманская область 43.761 50.942 - 43.718 40.762 42.906 - 40.734 7% Челябинская область 29.165

- 29.165 27.172

- 27.169 7% Красноярский край 33.299

28.708 33.294 31.041

28.791 31.032 7% Ярославская область 27.891 - 27.255 27.895 26.038 -

26.043 7% Республика Адыгея 21.099 - - 21.099 19.707 - - 19.707 7% Ямало-Ненецкий автономный округ 73.436 - - 73.436 68.675 - - 68.675 7% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 56.414 - 59.716 56.404 52.823 - 59.590 52.801 7% Новгородская область 26.900 -

26.884 25.194



25.149 7% Ненецкий автономный округ 65.755 - 65.755 - 61.591 - 61.591 - 7% Волгоградская область 24.544 - 28.710 24.527 23.000

25.306 22.992 7% Ульяновская область 24.638

- 24.638 23.094

- 23.100 7% Белгородская область 24.562

- 24.559 23.054

- 23.048 7% Чеченская Республика 20.159 40.737 19.968 19.932 18.922 36.893 18.700 18.715 7% Краснодарский край 27.648 34.217 27.573 27.631 25.959

- 25.960 7% Республика Крым 25.931

- 25.870 24.411



24.342 6% Тверская область 24.435

- 24.405 23.020 29.015 - 22.977 6% Санкт-Петербург 52.450 - 52.450 - 49.525

49.526 - 6% Карачаево-Черкесская Республика 20.181 - - 20.181 19.126

- 19.074 6% Республика Ингушетия 21.696

21.551 - 20.621 - 20.623

5% Свердловская область 31.502

31.137 31.497 29.984 29.726 28.635 29.988 5% Республика Татарстан (Татарстан) 27.943 -

27.935 26.640 -

26.636 5% Пермский край 27.965 -

27.956 26.702 -

26.692 5% Республика Мордовия 21.308 - - 21.308 20.351 - - 20.351 5% Калининградская область 29.448



29.467 28.198



28.198 4% Кабардино-Балкарская Республика 20.174 - 20.445 20.171 19.374 - 19.672 19.370 4% Нижегородская область 28.631 -

28.631 27.511 -

27.512 4% Ставропольский край 23.166

24.011 23.129 22.353

21.076 22.371 4% Республика Тыва 25.122 -

25.115 24.464 - - 24.464 3%