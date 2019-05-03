Деньги педагога: Татарстан в лидерах ПФО по зарплатам школьных учителей, но хуже — по детским садам
Сколько получали школьные учителя и воспитатели детских садов в регионах страны в 2018 году
«Реальное время» изучило зарплаты педагогов в России в 2018 году. Доходы работников образования сильно зависят от субъекта федерации, причем основная масса регионов сильно отличается от лидеров. При этом за год официальные зарплаты увеличились на 9—11%, так и оставшись небольшими.
Обделенные работники детских садов
Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени», в 2018 году из всех педагогических работников в России больше всего получали учителя общеобразовательных школ. Средний уровень зарплаты в этой отрасли составил 38,4 тысячи рублей, за год показатель вырос на 10%. Чуть меньше — 36 тысяч рублей — получали работники учреждений дополнительного образования, за год цифра увеличилась на 11%. Самая маленькая зарплата оказалась в дошкольных образовательных учреждениях: в среднем по России она составила всего 31,7 тысячи рублей, при этом за год она выросла меньше остальных — всего на 9%.
При этом в двух из трех видов образовательных учреждений (общеобразовательных и дошкольных) самые высокие зарплаты в Чукотском автономном округе, а вот в случае с организациями дополнительного образования наивысший показатель в Ямало-Ненецком автономном округе. Что примечательно, и в случае с Чукоткой, и с ЯНАО сотрудники организаций дополнительного образования получают больше, чем учителя общеобразовательных учреждений. Однако об этом мы еще расскажем, а пока перейдем к самой крупной категории работников образовательной сферы — школьным учителям.
Общеобразовательные учреждения: лидируют Москва и дальние рубежи
Самой крупной по численности является категория педагогических работников общеобразовательных учреждений. По России средняя зарплата в этой сфере составляет 38,4 тысячи рублей. Отметим, что в целом зарплата сильно зависит от региона. По всей стране она варьируется от 93,1 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 21 тысячи рублей в Дагестане. Помимо этого, заметна разница в зависимости от формы собственности образовательного учреждения: в среднем по стране в муниципальных школах получают 32,6 тысячи рублей, в школах, подчиняющихся регионам, — 63,2 тысячи рублей, а в федеральных — 67,2 тысячи. Последние, правда, есть лишь в 18 регионах страны, зарплата в них составляет от 27,3 тысячи в Дагестане до 114,4 тысячи в Мурманской области.
Из десяти лидирующих регионов (средняя зарплата учителей в них составляет от 62 до 93 тысяч рублей) лишь один субъект — это столица — не находится на севере или Дальнем Востоке. Москва, кстати, оказалась на втором месте с 92,9 тысячи рублей. Причем тут, в отличие от большинства других регионов, работники образовательных организаций, находящихся в собственности региона, получают больше, чем работники организаций федеральной собственности (93 против 87 тысяч рублей). В этом плане в топ-10 есть еще два примечательных региона: Камчатский край и Якутия. Здесь зарплаты учителей муниципальных учреждений выше, чем зарплаты учреждений, находящихся в собственности регионов.
Аналогична ситуация и во второй десятке регионов по зарплате учителей: здесь расположились северные и дальневосточные регионы, а также Московская, Ленинградская области и Санкт-Петербург. Отметим и еще одну важную деталь: на примере этой таблицы можно увидеть характерный недостаток определения «среднеарифметической» зарплаты: средний уровень зарплаты в России — 38,4 тысячи — соответствует уровню 20-го места по регионам страны. При этом общее число территорий в исследовании — 88 (дополнительно включены автономные округи). Так что фактически в трех четвертях из них средняя зарплата учителей ниже такой среднероссийской.
|Регион
|всего
|федеральная собственность
|собственность субъектов РФ
|муниципальная собственность
|всего
|федеральная собственность
|собственность субъектов РФ
|муниципальная собственность
|Изменение
|2018
|2017
|Москва
|92.944
|87.083
|93.037
|86.160
|75.783
|73.044
|75.809
|75.601
|23%
|Республика Алтай
|26.492
|-
|27.322
|26.423
|22.590
|-
|21.023
|22.720
|17%
|Забайкальский край
|33.576
|47.523
|33.863
|33.526
|29.464
|
|30.902
|29.353
|14%
|Кемеровская область
|31.787
|
|34.332
|31.741
|27.989
|
|29.224
|27.969
|14%
|Костромская область
|24.417
|-
|24.418
|24.417
|21.568
|
|21.023
|21.595
|13%
|Владимирская область
|28.641
|-
|31.270
|28.401
|25.481
|-
|27.705
|25.277
|12%
|Псковская область
|24.633
|
|25.450
|24.488
|21.926
|
|22.406
|21.840
|12%
|Вологодская область
|31.521
|
|32.252
|31.493
|28.236
|
|29.008
|28.223
|12%
|Ненецкий автономный округ
|79.396
|-
|79.396
|-
|71.247
|-
|71.247
|-
|11%
|Еврейская автономная область
|36.273
|
|37.121
|36.206
|32.560
|
|30.192
|32.712
|11%
|Брянская область
|23.942
|
|26.239
|23.807
|21.524
|
|21.747
|21.501
|11%
|Тульская область
|30.372
|50.983
|30.725
|30.058
|27.441
|47.118
|28.753
|27.093
|11%
|Пензенская область
|26.526
|
|26.301
|26.510
|24.006
|
|24.884
|23.941
|10%
|Сахалинская область
|71.104
|-
|73.836
|71.047
|64.361
|-
|61.501
|64.423
|10%
|Республика Саха (Якутия)
|62.264
|-
|56.637
|62.492
|56.384
|-
|52.851
|56.519
|10%
|Амурская область
|37.455
|
|37.564
|37.439
|33.932
|
|34.141
|33.917
|10%
|Смоленская область
|25.948
|-
|27.923
|25.725
|23.540
|-
|26.339
|23.230
|10%
|Удмуртская Республика
|28.438
|
|30.760
|28.395
|25.827
|
|26.708
|25.808
|10%
|Кировская область
|24.789
|
|24.276
|24.948
|22.527
|
|22.846
|22.426
|10%
|Российская Федерация
|38.419
|67.191
|63.224
|32.584
|34.921
|60.351
|54.462
|30.357
|10%
|Алтайский край
|23.187
|-
|24.499
|23.099
|21.079
|-
|22.001
|21.018
|10%
|Курганская область
|24.827
|
|25.782
|24.676
|22.598
|
|23.015
|22.521
|10%
|Калужская область
|32.640
|-
|32.659
|32.639
|29.877
|-
|28.894
|29.955
|9%
|Чувашская Республика — Чувашия
|24.357
|-
|24.396
|24.354
|22.304
|-
|22.798
|22.277
|9%
|Иркутская область
|36.920
|
|37.329
|36.883
|33.833
|
|34.680
|33.771
|9%
|Тюменская область без автономных округов
|43.894
|81.065
|
|42.783
|40.236
|82.283
|
|39.104
|9%
|Республика Дагестан
|20.959
|27.289
|21.649
|20.903
|19.223
|
|20.430
|19.140
|9%
|Новосибирская область
|32.175
|
|33.658
|32.123
|29.561
|
|29.135
|29.544
|9%
|Республика Карелия
|34.413
|
|33.151
|32.926
|31.629
|
|30.805
|31.169
|9%
|Оренбургская область
|28.064
|
|27.595
|27.409
|25.808
|
|25.690
|25.140
|9%
|Воронежская область
|27.544
|39.601
|27.218
|27.520
|25.346
|31.634
|25.089
|25.339
|9%
|Московская область
|54.585
|52.253
|69.742
|54.448
|50.260
|45.728
|57.903
|50.210
|9%
|Самарская область
|30.321
|
|30.549
|30.070
|27.930
|
|28.118
|27.720
|9%
|Ленинградская область
|42.756
|-
|43.040
|42.729
|39.451
|-
|40.712
|39.335
|8%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|32.349
|53.941
|33.073
|32.074
|29.859
|51.325
|30.726
|29.582
|8%
|Тамбовская область
|23.998
|
|24.005
|23.996
|22.173
|
|22.160
|22.172
|8%
|Республика Башкортостан
|29.999
|
|30.418
|29.962
|27.770
|
|27.110
|27.814
|8%
|Архангельская область
|40.753
|
|56.874
|38.342
|37.790
|
|52.604
|35.518
|8%
|Архангельская область без автономных округа
|38.394
|
|38.168
|38.342
|35.611
|
|35.746
|35.518
|8%
|Республика Коми
|44.759
|-
|48.290
|44.306
|41.569
|
|44.601
|41.173
|8%
|Магаданская область
|70.459
|-
|74.767
|70.079
|65.470
|-
|69.067
|65.155
|8%
|Республика Калмыкия
|23.495
|-
|20.463
|23.728
|21.870
|-
|18.711
|22.105
|7%
|Камчатский край
|68.154
|-
|65.161
|68.479
|63.475
|-
|60.345
|63.821
|7%
|Астраханская область
|27.707
|
|28.622
|27.589
|25.806
|
|26.940
|25.637
|7%
|Липецкая область
|27.178
|-
|27.411
|27.159
|25.314
|-
|25.694
|25.282
|7%
|Калининградская область
|30.983
|-
|30.262
|31.019
|28.863
|-
|28.790
|28.867
|7%
|Карачаево-Черкесская Республика
|21.735
|-
|
|21.672
|20.270
|-
|
|20.234
|7%
|Ярославская область
|29.663
|-
|30.538
|29.599
|27.669
|-
|28.970
|27.576
|7%
|Рязанская область
|27.820
|-
|28.705
|27.729
|25.954
|-
|26.482
|25.899
|7%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|90.623
|-
|
|90.620
|84.596
|-
|
|84.596
|7%
|Курская область
|25.976
|-
|25.872
|25.985
|24.249
|-
|24.359
|24.239
|7%
|Республика Бурятия
|32.761
|
|33.144
|32.714
|30.591
|
|30.191
|30.651
|7%
|Мурманская область
|50.662
|114.440
|52.279
|49.320
|47.367
|89.002
|52.037
|46.693
|7%
|Республика Северная Осетия — Алания
|21.943
|
|23.015
|21.221
|20.527
|
|22.874
|19.550
|7%
|Нижегородская область
|30.381
|
|31.681
|30.352
|28.423
|
|28.085
|28.432
|7%
|Новгородская область
|28.259
|-
|30.969
|28.003
|26.505
|-
|27.969
|26.357
|7%
|Орловская область
|24.057
|
|29.090
|23.693
|22.588
|
|26.617
|22.300
|7%
|Волгоградская область
|26.767
|
|26.974
|26.750
|25.180
|
|24.370
|25.243
|6%
|Ивановская область
|22.809
|
|22.429
|22.684
|21.466
|
|21.207
|21.372
|6%
|Томская область
|36.336
|
|34.418
|36.415
|34.232
|
|32.436
|34.310
|6%
|Красноярский край
|40.568
|
|39.175
|40.693
|38.229
|
|36.573
|38.385
|6%
|Ростовская область
|26.939
|33.196
|27.807
|26.840
|25.403
|31.442
|26.675
|25.283
|6%
|Приморский край
|38.369
|71.426
|35.236
|36.642
|36.281
|66.121
|33.481
|34.769
|6%
|Тюменская область
|62.051
|81.065
|69.153
|61.664
|58.783
|82.283
|67.883
|58.318
|6%
|Белгородская область
|27.983
|
|27.312
|28.007
|26.541
|
|23.755
|26.663
|5%
|Севастополь
|31.018
|
|28.519
|-
|29.463
|
|27.346
|-
|5%
|Хабаровский край
|41.948
|48.797
|43.651
|41.695
|39.899
|44.124
|43.057
|39.498
|5%
|Республика Марий Эл
|23.530
|-
|26.210
|23.122
|22.387
|-
|24.429
|22.062
|5%
|Республика Тыва
|30.725
|
|30.198
|29.245
|29.242
|
|26.796
|28.110
|5%
|Ульяновская область
|26.494
|
|25.375
|25.911
|25.232
|
|24.395
|24.673
|5%
|Санкт-Петербург
|53.389
|73.724
|52.909
|-
|51.045
|69.304
|50.614
|-
|5%
|Саратовская область
|24.558
|27.698
|24.915
|24.522
|23.556
|24.276
|23.922
|23.529
|4%
|Республика Хакасия
|31.858
|-
|30.985
|31.919
|30.563
|-
|30.367
|30.577
|4%
|Чукотский автономный округ
|93.147
|-
|
|93.096
|89.561
|-
|
|89.438
|4%
|Омская область
|28.742
|
|35.486
|27.710
|27.667
|
|34.418
|26.641
|4%
|Тверская область
|26.774
|
|29.232
|25.927
|25.796
|
|27.234
|25.047
|4%
|Краснодарский край
|30.046
|69.453
|30.042
|29.731
|28.992
|58.378
|29.257
|28.736
|4%
|Кабардино-Балкарская Республика
|21.612
|-
|22.644
|21.539
|20.856
|-
|22.398
|20.732
|4%
|Пермский край
|30.353
|
|32.805
|30.091
|29.364
|
|32.627
|29.154
|3%
|Свердловская область
|34.393
|56.420
|33.877
|34.249
|33.304
|52.507
|30.688
|33.399
|3%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|63.912
|-
|67.666
|63.669
|61.894
|-
|67.024
|61.579
|3%
|Республика Крым
|29.099
|
|31.366
|28.853
|28.350
|
|31.159
|28.081
|3%
|Челябинская область
|31.908
|
|31.512
|31.909
|31.129
|
|31.886
|31.126
|3%
|Республика Адыгея
|23.914
|-
|23.492
|23.940
|23.601
|-
|22.518
|23.666
|1%
|Ставропольский край
|24.866
|
|25.058
|24.272
|24.543
|
|23.795
|24.037
|1%
|Чеченская Республика
|22.609
|49.967
|22.486
|22.494
|22.433
|49.564
|23.438
|22.269
|1%
|Республика Мордовия
|23.479
|-
|25.144
|23.358
|23.369
|-
|24.896
|23.261
|0%
|Республика Ингушетия
|21.646
|
|21.606
|-
|21.622
|-
|21.617
|
|0%
Представители ПФО — в четвертой десятке
В третьей тройке регионов по зарплатам учителей по-прежнему нет ни одного региона из Приволжского федерального округа. Да и в целом, здесь всего два региона, не относящихся к все тем же северным и дальневосточным: это — Свердловская область с 27-го места с 34,4 тысячи рублей и Калужская область с 30-го места с 32,6 тысячи.
Отметим, что дальше 30-го места в регионах зарплаты начинают различаться довольно слабо. К примеру, в Татарстане, расположившемся на 31-м месте, учителя общеобразовательных учреждений в среднем получают 32,3 тысячи рублей. На девять мест ниже — Нижегородская область, но тут показатель — ниже всего на пару тысяч рублей — 30,4 тысячи. К 50-му месту, на котором находится Удмуртия, показатель снижается еще на две тысячи — до 28,4 тысячи.
Меньше всего получают в регионах юга и Северного Кавказа. В десятке субъектов с самыми низкими зарплатами — лишь три региона, не относящихся к этим частям страны. Это Мордовия с 23,5 тысячи, Алтайский край с 23,2 тысячи и Ивановская область с 22,8 тысячи рублей.
Говоря про рост зарплат за год, мы вновь сталкиваемся с лукавой статистикой. В среднем по России, как уже говорилось, зарплаты выросли на 10%. Однако по стране всего 21 регион, где зарплаты увеличились на 10% или выше, причем рекорд — в и без того богатой Москве (целых 23%). Всего же, три четверти не дотягивают до «общероссийского роста». В Чечне, Мордовии и Ингушетии, например, роста вообще не было, или он составил 1%, как в Адыгее со Ставропольским краем.
По зарплатам в детских садах Татарстан лишь в пятом десятке
Практически аналогична и ситуация с двумя другими видами образовательных организаций: дополнительного образования и дошкольными. В случае с первыми средняя зарплата по стране составляет 36 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты — в организациях, находящихся в собственности регионов (47 тысяч рублей), чуть меньше она в федеральных учреждениях (45,7 тысячи), еще ниже в муниципальных — 34 тысячи рублей.
Лидеры — регионы севера и Дальнего Востока. В первую десятку, помимо них, входит только Москва. Однако тут она не на втором, а лишь на седьмом месте с 69,9 тысячи рублей, причем самая высокая зарплата — 78,7 тысячи — в организациях с федеральной формой собственности. В целом же у регионов первой десятки доходы колеблются от 64,2 до 95 тысячи рублей.
Татарстан расположился на 32-м месте с 33,5 тысячи рублей, уступив, например, Свердловской области (35,7 тысячи), Карелии (35,2 тысячи), Новосибирской области (34 тысячи) и Калужской области (33,8 тысячи рублей). Тем не менее это лучший результат по ПФО, второе место по округу — у Пермского края с 37-го места (32 тысячи рублей). Худший показатель в сфере дополнительного образования у Северной Осетии: тут средняя зарплата — 21,5 тысячи рублей).
|Регион
|всего
|федеральная собственность
|собственность субъектов РФ
|муниципальная собственность
|всего
|федеральная собственность
|собственность субъектов РФ
|муниципальная собственность
|Изменение
|2018
|2017
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|95.030
|-
|
|95.037
|84.428
|-
|89.206
|84.303
|13%
|Чукотский автономный округ
|94.574
|-
|
|94.514
|85.681
|-
|
|85.605
|10%
|Ненецкий автономный округ
|84.558
|-
|84.558
|-
|72.077
|-
|72.077
|-
|17%
|Сахалинская область
|74.227
|-
|81.684
|72.907
|63.908
|-
|64.944
|63.706
|16%
|Магаданская область
|72.990
|-
|
|73.012
|63.056
|-
|
|63.081
|16%
|Камчатский край
|72.631
|-
|76.765
|70.945
|66.516
|
|75.194
|62.911
|9%
|Москва
|69.850
|78.746
|69.926
|64.221
|63.582
|62.153
|63.798
|57.796
|10%
|Тюменская область
|68.223
|
|54.966
|68.624
|61.421
|
|55.132
|61.744
|11%
|Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
|66.878
|-
|-
|66.878
|61.420
|-
|-
|61.420
|9%
|Республика Саха (Якутия)
|64.190
|-
|64.553
|64.141
|55.641
|-
|56.957
|55.460
|15%
|Санкт-Петербург
|55.622
|77.798
|55.392
|-
|53.044
|65.460
|53.044
|28.582
|5%
|Московская область
|54.888
|56.324
|59.460
|54.846
|51.287
|
|55.751
|51.268
|7%
|Мурманская область
|51.063
|
|51.059
|50.883
|46.134
|
|46.399
|46.067
|11%
|Республика Коми
|45.986
|-
|47.634
|45.793
|41.137
|
|37.289
|41.626
|12%
|Тюменская область без автонмный округов
|45.622
|
|52.734
|44.987
|39.878
|
|44.320
|39.721
|14%
|Ленинградская область
|44.991
|-
|47.253
|44.936
|39.262
|-
|40.258
|39.250
|15%
|Хабаровский край
|42.772
|
|44.127
|42.629
|38.434
|
|42.038
|38.041
|11%
|Красноярский край
|42.017
|-
|38.206
|42.325
|36.036
|-
|31.886
|36.376
|17%
|Архангельская область
|41.994
|-
|59.213
|39.288
|37.300
|-
|51.769
|34.974
|13%
|Архангельская область без автономный округа
|39.263
|-
|38.977
|39.288
|34.935
|-
|34.481
|34.974
|12%
|Иркутская область
|37.974
|-
|43.677
|37.333
|33.119
|-
|39.310
|32.425
|15%
|Амурская область
|37.165
|-
|
|37.080
|32.291
|-
|32.516
|32.279
|15%
|Томская область
|36.751
|-
|
|36.775
|32.663
|-
|
|32.693
|13%
|Приморский край
|36.342
|96.450
|35.401
|35.909
|33.131
|73.207
|33.228
|32.855
|10%
|Российская Федерация
|35.954
|45.716
|47.020
|34.083
|32.263
|40.975
|41.921
|30.446
|11%
|Свердловская область
|35.727
|63.608
|
|35.707
|33.317
|54.098
|32.129
|33.350
|7%
|Республика Карелия
|35.190
|-
|33.912
|35.241
|29.427
|-
|27.460
|29.513
|20%
|Забайкальский край
|34.702
|-
|36.889
|34.474
|27.429
|-
|32.761
|26.750
|27%
|Еврейская автономная область
|34.661
|-
|37.533
|34.143
|26.317
|
|24.424
|26.443
|32%
|Новосибирская область
|34.043
|
|33.811
|34 034 **
|31.220
|
|30.279
|31.254
|9%
|Республика Бурятия
|33.792
|-
|33.531
|33.804
|29.464
|-
|30.865
|29.401
|15%
|Калужская область
|33.750
|-
|32.719
|33.840
|29.068
|-
|31.251
|28.689
|16%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|33.463
|
|36.049
|33.366
|29.179
|
|30.249
|29.144
|15%
|Челябинская область
|33.203
|
|34.008
|33.183
|30.458
|
|30.063
|30.470
|9%
|Республика Хакасия
|32.485
|-
|33.173
|32.448
|29.851
|-
|30.461
|29.819
|9%
|Кемеровская область
|32.243
|-
|32.823
|32.232
|25.663
|-
|27.522
|25.626
|26%
|Вологодская область
|32.217
|-
|32.737
|32.200
|27.617
|-
|27.425
|27.621
|17%
|Пермский край
|31.957
|71.101
|36.046
|31.673
|29.804
|62.706
|34.644
|29.537
|7%
|Калининградская область
|31.032
|-
|29.485
|31.090
|28.028
|
|28.449
|27.891
|11%
|Нижегородская область
|31.028
|
|31.536
|30.996
|27.691
|
|28.364
|27.656
|12%
|Ярославская область
|30.899
|-
|34.786
|30.526
|27.642
|-
|32.003
|27.294
|12%
|Республика Тыва
|30.659
|
|32.217
|29.605
|26.360
|
|22.589
|27.464
|16%
|Самарская область
|30.656
|
|31.210
|30.496
|27.209
|
|25.471
|27.737
|13%
|Республика Башкортостан
|30.511
|-
|30.151
|30.517
|25.602
|
|24.382
|25.656
|19%
|Краснодарский край
|30.248
|34.135
|33.416
|29.941
|27.016
|32.190
|29.541
|26.900
|12%
|Тульская область
|30.197
|
|30.832
|30.064
|26.350
|42.965
|28.460
|26.093
|15%
|Белгородская область
|29.943
|-
|30.939
|29.904
|27.025
|-
|27.001
|27.026
|11%
|Удмуртская Республика
|29.616
|-
|30.474
|29.581
|25.193
|-
|25.101
|25.197
|18%
|Астраханская область
|29.563
|
|30.247
|29.331
|25.528
|
|25.564
|25.492
|16%
|Республика Крым
|29.474
|
|27.266
|29.030
|26.745
|
|23.287
|26.068
|10%
|Севастополь
|29.469
|
|29.289
|-
|26.859
|
|26.650
|-
|10%
|Владимирская область
|29.033
|-
|
|28.947
|24.808
|-
|31.887
|24.612
|17%
|Новгородская область
|29.016
|-
|32.352
|28.309
|25.806
|-
|29.263
|25.152
|12%
|Оренбургская область
|28.820
|42.188
|28.664
|28.661
|25.017
|
|24.514
|24.928
|15%
|Рязанская область
|28.460
|-
|29.178
|28.273
|25.355
|-
|26.534
|25.013
|12%
|Омская область
|28.245
|
|28.612
|28.169
|25.277
|
|26.534
|25.140
|12%
|Ростовская область
|28.106
|-
|29.234
|28.076
|26.232
|
|31.833
|26.050
|7%
|Тверская область
|28.072
|
|29.814
|27.672
|24.968
|
|26.976
|24.563
|12%
|Воронежская область
|28.017
|-
|29.300
|27 992 **
|24.725
|-
|25.818
|24.620
|13%
|Липецкая область
|27.416
|-
|28.151
|27.374
|24.870
|-
|24.739
|24.877
|10%
|Волгоградская область
|27.035
|-
|30.251
|26.947
|25.486
|-
|30.510
|25.112
|6%
|Пензенская область
|27.009
|
|26.785
|27.008
|23.264
|-
|24.607
|23.141
|16%
|Республика Алтай
|26.945
|-
|26.091
|27.078
|22.025
|-
|18.579
|22.670
|22%
|Курская область
|26.789
|-
|27.866
|26.732
|23.937
|-
|24.781
|23.899
|12%
|Ульяновская область
|26.234
|-
|29.730
|25.567
|23.235
|-
|23.905
|23.108
|13%
|Смоленская область
|26.048
|-
|26.036
|26.049
|22.622
|
|21.734
|22.687
|15%
|Ставропольский край
|25.481
|-
|29.271
|25.223
|23.042
|-
|26.290
|22.794
|11%
|Саратовская область
|25.393
|
|24.754
|25.398
|22.607
|
|22.283
|22.625
|12%
|Псковская область
|24.951
|
|26.591
|24.824
|21.463
|
|19.089
|21.507
|16%
|Тамбовская область
|24.934
|
|24.869
|24.599
|21.643
|-
|22.002
|21.585
|15%
|Костромская область
|24.863
|-
|23.468
|25.008
|20.946
|
|19.888
|21.043
|19%
|Брянская область
|24.802
|-
|28.883
|24.397
|21.602
|-
|25.832
|20.981
|15%
|Курганская область
|24.638
|
|26.479
|24.437
|21.418
|
|24.283
|21.269
|15%
|Чувашская Республика - Чувашия
|24.610
|-
|24.825
|24.599
|21.448
|-
|21.709
|21.435
|15%
|Кировская область
|24.439
|-
|25.430
|24.375
|21.736
|-
|26.688
|21.059
|12%
|Чеченская Республика
|24.092
|-
|23.915
|24.269
|21.877
|-
|22.001
|21.747
|10%
|Республика Адыгея
|24.079
|-
|23.895
|24.093
|22.606
|-
|23.247
|22.553
|7%
|Республика Мордовия
|23.980
|-
|24.006
|23.978
|22.985
|-
|22.958
|22.987
|4%
|Республика Калмыкия
|23.853
|-
|23.687
|23.877
|20.465
|-
|19.986
|20.703
|17%
|Орловская область
|23.574
|-
|22.546
|23.679
|22.463
|-
|22.769
|22.394
|5%
|Республика Марий Эл
|23.529
|-
|26.117
|22.900
|21.215
|-
|22.595
|20.715
|11%
|Алтайский край
|23.252
|
|23.515
|23.238
|19.486
|
|25.209
|18.966
|19%
|Ивановская область
|22.516
|
|22.501
|22.451
|20.908
|
|21.272
|20.801
|8%
|Кабардино-Балкарская Республика
|22.400
|-
|21.982
|22.489
|20.880
|-
|20.924
|20.862
|7%
|Карачаево-Черкесская Республика
|22.373
|-
|28.080
|21.981
|20.108
|-
|26.826
|19.663
|11%
|Республика Дагестан
|22.032
|-
|24.910
|21.257
|18.470
|-
|20.692
|17.978
|19%
|Республика Ингушетия
|21.657
|
|21.632
|21.628
|20.542
|-
|20.601
|20.480
|5%
|Республика Северная Осетия — Алания
|21.515
|
|21.273
|21.458
|19.106
|
|19.133
|18.917
|13%
Что касается дошкольного образования, тут ситуация еще хуже. Максимум в 77,2 тысячи рублей — у Чукотского автономного округа, следом идут Ямало-Ненецкий АО и Москва (73,4 и 72,2 тысячи рублей соответственно). Остальные, входящие в десятку регионы, — традиционно северные и дальневосточные, 11-е и 12-е места у Московской области и Санкт-Петербурга — 53,9 и 52,5 тысячи соответственно.
Татарстан в случае с зарплатами работников дошкольных учреждений показал более низкий (по сравнению с собственными позициями по двум другим показателям). Результат — по этому параметру он находится уже на 42-м месте, уступая не только столичным регионам и Свердловской области (здесь зарплата — 31,5 тысячи рублей), но и также Калининградской и Калужской областям (около 29,4 тысячи рублей), Челябинской (29,2 тысячи), Вологодской области (29 тысяч), а также трем регионам Приволжского федерального округа — Нижегородской области, Башкортостану и Пермскому краю. Показатель Татарстана равен 27,9 тысячи рублей.
Пятое место с конца досталось и одному из регионов Поволжья — Марий Эл. Тут средняя зарплата составляет лишь 21 тысячу рублей. Хуже всего дела с зарплатами «дошкольников» обстоят на Северном Кавказе (в Чечне — 20,2 тысячи, в Дагестане — 18,4 тысячи).
|Регион
|всего
|федеральная собственность
|собственность субъектов РФ
|муниципальная собственность
|всего
|федеральная собственность
|собственность субъектов РФ
|муниципальная собственность
|Изменение
|2018
|2017
|Москва
|72.245
|70.460
|
|
|
|
|
|
|
|Забайкальский край
|29.012
|
|-
|29.005
|22.763
|
|-
|22.737
|27%
|Еврейская автономная область
|31.858
|-
|-
|31.858
|25.833
|
|-
|25.711
|23%
|Алтайский край
|21.289
|-
|-
|21.289
|17.351
|-
|-
|17.351
|23%
|Республика Алтай
|25.034
|-
|-
|25.034
|20.501
|-
|-
|20.501
|22%
|Республика Карелия
|32.268
|-
|-
|32.268
|26.912
|-
|-
|26.912
|20%
|Республика Башкортостан
|28.053
|-
|28.020
|28.053
|23.632
|-
|23.103
|23.634
|19%
|Омская область
|25.656
|-
|-
|25.656
|21.967
|-
|-
|21.967
|17%
|Вологодская область
|29.010
|
|-
|29.013
|24.890
|
|-
|24.885
|17%
|Псковская область
|22.255
|-
|22.640
|22.251
|19.162
|
|17.574
|19.168
|16%
|Республика Калмыкия
|21.348
|-
|-
|21.348
|18.419
|-
|-
|18.419
|16%
|Пензенская область
|26.643
|
|-
|26.643
|23.023
|
|-
|23.018
|16%
|Липецкая область
|25.596
|-
|-
|25.596
|22.230
|-
|-
|22.230
|15%
|Иркутская область
|32.612
|
|-
|32.613
|28.380
|
|-
|28.377
|15%
|Кемеровская область
|30.419
|-
|-
|30.419
|26.511
|-
|-
|26.511
|15%
|Магаданская область
|61.977
|-
|
|61.944
|54.705
|-
|
|54.639
|13%
|Костромская область
|21.947
|-
|-
|21.947
|19.387
|-
|-
|19.387
|13%
|Смоленская область
|22.635
|-
|22.507
|22.637
|20.046
|-
|20.899
|20.034
|13%
|Владимирская область
|26.801
|
|-
|26.802
|23.785
|
|-
|23.787
|13%
|Севастополь
|28.777
|-
|28.777
|-
|25.582
|-
|25.582
|-
|12%
|Тюменская область без автономных округов
|39.443
|-
|-
|39.443
|35.156
|-
|-
|35.156
|12%
|Тамбовская область
|22.144
|-
|
|22.144
|19.755
|-
|
|19.756
|12%
|Республика Коми
|37.451
|
|-
|37.435
|33.437
|
|-
|33.421
|12%
|Республика Бурятия
|31.667
|
|31.982
|31.633
|28.368
|
|27.802
|28.234
|12%
|Кировская область
|21.915
|-
|
|21.915
|19.646
|-
|19.382
|19.647
|12%
|Астраханская область
|24.467
|-
|24.875
|24.458
|21.956
|-
|22.185
|21.951
|11%
|Удмуртская Республика
|25.873
|27.793
|
|25.864
|23.239
|23.835
|
|23.242
|11%
|Чувашская Республика - Чувашия
|22.500
|-
|22.144
|22.505
|20.220
|-
|21.168
|20.205
|11%
|Республика Саха (Якутия)
|54.777
|
|55.641
|54.767
|49.282
|
|49.922
|49.287
|11%
|Курская область
|23.545
|-
|
|23.549
|21.213
|-
|
|21.216
|11%
|Рязанская область
|25.059
|-
|-
|25.059
|22.589
|-
|-
|22.589
|11%
|Амурская область
|32.554
|-
|-
|32.554
|29.442
|-
|-
|29.442
|11%
|Новосибирская область
|29.175
|34.406
|32.648
|29.123
|26.408
|30.256
|29.107
|26.369
|10%
|Томская область
|32.901
|36.282
|-
|32.864
|29.842
|31.892
|-
|29.815
|10%
|Брянская область
|22.359
|
|-
|22.354
|20.290
|22.529
|-
|20.272
|10%
|Оренбургская область
|23.504
|-
|
|23.501
|21.364
|-
|
|21.363
|10%
|Архангельская область без автономного округа
|33.091
|
|-
|33.061
|30.099
|
|-
|30.078
|10%
|Саратовская область
|22.014
|23.769
|
|22.005
|20.038
|21.905
|
|20.030
|10%
|Камчатский край
|61.782
|-
|-
|61.782
|56.261
|-
|-
|56.261
|10%
|Архангельская область
|35.089
|
|65.755
|33.061
|31.970
|
|61.591
|30.078
|10%
|Ленинградская область
|42.102
|
|46.968
|42.113
|38.359
|23.674
|43.434
|38.387
|10%
|Ростовская область
|24.253
|
|-
|24.254
|22.186
|
|-
|22.188
|9%
|Российская Федерация
|31.670
|43.072
|45.291
|30.708
|29.027
|35.372
|42.471
|28.103
|9%
|Сахалинская область
|62.563
|-
|-
|62.563
|57.347
|-
|-
|57.347
|9%
|Калужская область
|29.369
|
|
|29.330
|26.930
|
|
|26.910
|9%
|Республика Северная Осетия — Алания
|21.044
|20.650
|22.099
|21.002
|19.319
|14.566
|20.623
|19.354
|9%
|Республика Марий Эл
|20.994
|
|24.124
|20.903
|19.292
|
|21.650
|19.208
|9%
|Курганская область
|22.552
|-
|-
|22.552
|20.771
|-
|-
|20.771
|9%
|Самарская область
|28.981
|
|28.809
|29.132
|26.698
|
|26.289
|27.081
|9%
|Орловская область
|21.605
|-
|
|21.580
|19.923
|-
|
|19.908
|8%
|Воронежская область
|24.451
|
|
|24.443
|22.548
|
|
|22.537
|8%
|Ивановская область
|21.528
|-
|
|21.526
|19.853
|-
|-
|19.853
|8%
|Хабаровский край
|36.606
|
|
|36.562
|33.779
|41.784
|
|33.586
|8%
|Республика Хакасия
|28.305
|-
|
|28.305
|26.158
|-
|
|26.166
|8%
|Московская область
|53.874
|47.669
|59.060
|53.915
|49.863
|37.792
|52.766
|49.969
|8%
|Тульская область
|26.927
|
|27.264
|26.908
|24.929
|
|26.790
|24.878
|8%
|Тюменская область
|55.180
|-
|59.716
|55.174
|51.123
|-
|59.590
|51.108
|8%
|Чукотский автономный округ
|77.157
|-
|-
|77.157
|71.513
|-
|-
|71.513
|8%
|Приморский край
|33.079
|37.703
|
|33.039
|30.673
|33.444
|
|30.642
|8%
|Республика Дагестан
|18.443
|-
|19.550
|18.421
|17.165
|-
|17.137
|17.165
|7%
|Мурманская область
|43.761
|50.942
|-
|43.718
|40.762
|42.906
|-
|40.734
|7%
|Челябинская область
|29.165
|
|-
|29.165
|27.172
|
|-
|27.169
|7%
|Красноярский край
|33.299
|
|28.708
|33.294
|31.041
|
|28.791
|31.032
|7%
|Ярославская область
|27.891
|-
|27.255
|27.895
|26.038
|-
|
|26.043
|7%
|Республика Адыгея
|21.099
|-
|-
|21.099
|19.707
|-
|-
|19.707
|7%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|73.436
|-
|-
|73.436
|68.675
|-
|-
|68.675
|7%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|56.414
|-
|59.716
|56.404
|52.823
|-
|59.590
|52.801
|7%
|Новгородская область
|26.900
|-
|
|26.884
|25.194
|
|
|25.149
|7%
|Ненецкий автономный округ
|65.755
|-
|65.755
|-
|61.591
|-
|61.591
|-
|7%
|Волгоградская область
|24.544
|-
|28.710
|24.527
|23.000
|
|25.306
|22.992
|7%
|Ульяновская область
|24.638
|
|-
|24.638
|23.094
|
|-
|23.100
|7%
|Белгородская область
|24.562
|
|-
|24.559
|23.054
|
|-
|23.048
|7%
|Чеченская Республика
|20.159
|40.737
|19.968
|19.932
|18.922
|36.893
|18.700
|18.715
|7%
|Краснодарский край
|27.648
|34.217
|27.573
|27.631
|25.959
|
|-
|25.960
|7%
|Республика Крым
|25.931
|
|-
|25.870
|24.411
|
|
|24.342
|6%
|Тверская область
|24.435
|
|-
|24.405
|23.020
|29.015
|-
|22.977
|6%
|Санкт-Петербург
|52.450
|-
|52.450
|-
|49.525
|
|49.526
|-
|6%
|Карачаево-Черкесская Республика
|20.181
|-
|-
|20.181
|19.126
|
|-
|19.074
|6%
|Республика Ингушетия
|21.696
|
|21.551
|-
|20.621
|-
|20.623
|
|5%
|Свердловская область
|31.502
|
|31.137
|31.497
|29.984
|29.726
|28.635
|29.988
|5%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|27.943
|-
|
|27.935
|26.640
|-
|
|26.636
|5%
|Пермский край
|27.965
|-
|
|27.956
|26.702
|-
|
|26.692
|5%
|Республика Мордовия
|21.308
|-
|-
|21.308
|20.351
|-
|-
|20.351
|5%
|Калининградская область
|29.448
|
|
|29.467
|28.198
|
|
|28.198
|4%
|Кабардино-Балкарская Республика
|20.174
|-
|20.445
|20.171
|19.374
|-
|19.672
|19.370
|4%
|Нижегородская область
|28.631
|-
|
|28.631
|27.511
|-
|
|27.512
|4%
|Ставропольский край
|23.166
|
|24.011
|23.129
|22.353
|
|21.076
|22.371
|4%
|Республика Тыва
|25.122
|-
|
|25.115
|24.464
|-
|-
|24.464
|3%
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