Бюджету Ижевска сократили дотации на 2,7 млн рублей после выявленных нарушений

Министерство финансов Удмуртии провело проверки в Ижевске по факту использования средств, выделенных из бюджета республики, сообщается на официальном портале ведомства.

Было выявлено нецелевое использование 200 тысяч рублей. Для детей-инвалидов по цене специализированного оборудования приобрели обычные унитазы, умывальники. Часть оборудования не поставлена или поставлена по завышенным ценам. Кроме того, выявлено нарушение условий предоставления субсидий на 2,5 млн рублей.

Согласно бюджетному законодательству, бюджету Ижевска сократили объем предоставляемой дотации на 2,7 млн рублей.

Напомним, ранее депутаты Госсовета Удмуртии одобрили предложенные Минфином республики изменения в бюджет региона на 2019 год. Доходная и расходная части увеличены соответственно на 4,2 млрд рублей.



