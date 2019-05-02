В Нижнем Новгороде сотрудники магазина, где нашли георгиевские ленточки со свастикой, подрались с журналистами

Журналист Александр Дейч рассказал радиостанции «Говорит Москва», что сегодня со съемочной группой он провел закупку в нижегородском магазине, который предлагает георгиевские ленточки со свастикой.

Дейч признался, что после контрольной закупки выбежал хозяин магазина, который вытолкал его, отнял покупки. Сотрудники стали кричать, что это не их товар. «Был скандал с дракой», — отмечает Дейч.