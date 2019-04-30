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Хабиров назначил и. о. министра экономического развития Башкирии

11:06, 30.04.2019
Хабиров назначил и. о. министра экономического развития Башкирии
Фото: glavarb.ru

Исполнение обязанностей министра экономического развития Башкирии возложено на первого замминистра экономического развития РБ Лилию Мазитову. Соответствующий указ подписал врио главы региона Радий Хабиров.

Ранее кресло министра экономического развития республики занимал Сергей Новиков. Он был освобожден от должности по собственному желанию.

Напомним, накануне Хабиров был назначен куратором экологического образования и воспитания в ПФО.

ОбществоВласть Башкортостан
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