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Суд арестовал на два месяца основателя Lingualeo

12:17, 04.05.2019
Суд арестовал на два месяца основателя Lingualeo
Фото: vk.com / Айнур Абдулнасыров

Дюртюлинский районный суд избрал меру пресечения основателю сервиса изучения иностранных языков LinguaLeo Айнуру Абдулнасырову.

Мужчина признался в убийстве родной сестры. По версии следствия, разработчик убил девушку в родительском доме, нанеся ей восемь ножевых ранений, передает «Звезда».

В итоге Абдулнасыров отправится в СИЗО до 5 июля.

Напомним, ранее Следком Башкирии раскрыл подробности убийства сестры основателем LinguaLeo.

Общество Башкортостан
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