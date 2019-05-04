Суд арестовал на два месяца основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд избрал меру пресечения основателю сервиса изучения иностранных языков LinguaLeo Айнуру Абдулнасырову.
Мужчина признался в убийстве родной сестры. По версии следствия, разработчик убил девушку в родительском доме, нанеся ей восемь ножевых ранений, передает «Звезда».
В итоге Абдулнасыров отправится в СИЗО до 5 июля.
Напомним, ранее Следком Башкирии раскрыл подробности убийства сестры основателем LinguaLeo.Общество Башкортостан
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