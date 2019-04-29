Власти Нижнего Новгорода ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации. Причиной послужил резкий рост числа природных пожаров.

«На период действия чрезвычайной ситуации на территории города Нижнего Новгорода запрещается пребывание граждан в лесах и на торфяниках», — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что администрация создает оперативный штаб, который будет круглосуточно контролировать выполнение противопожарных мероприятий.

Согласно постановлению, жителям Нижнего запрещено сжигать траву и мусор, разводить костры и жарить шашлыки в лесопарковых зонах.

Ранее режим ЧС в связи с критической пожароопасной обстановкой был введен на территории Нижегородской области.

По данным регионального главка МЧС, в области зафиксировано более 500 случаев возгорания сухой растительности.