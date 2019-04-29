В Духовном управлении мусульман Башкортостана сменился глава

Временно исполняющим обязанности председателя Духовного управление мусульман Республики Башкортостан стал Айнур Биргалин. Такое решение сегодня приняли члены президиума ДУМ РБ. Заседание прошло в Уфе на площадке Исламского колледжа им. М. Султановой.

В понедельник председатель ДУМ РБ муфтий Нурмухамет Нигматуллин официально объявил о своем уходе с поста. Также он предложил выбрать главой муфтията одного из своих замов. Два первых заместителя Аюп Бибарсов и Айнур Арсланов отказались от этого поста, объявив о своем самоотводе. Тогда была предложена кандидатура еще одного заместителя – Айнура Биргалина. Присутствующие 13 членов президиума единогласно его поддержали, рассказал источник «Реального времени» в руководстве духовного управления.

После голосования Нурмухамет хазрат с напутственными словами передал преемнику свою чалму, чапан и посох. Бывший глава религиозной организации теперь будет занимать должность советника председателя ДУМ РБ.

Во встрече также принимали участие председатель Совета по делам государственно-конфессиональных отношений при главе РБ Вячеслав Пятков, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов и руководитель департамента внутренних дел СМР Али Хасанов.

Как сообщало «Реальное время», в минувшие выходные Нурмухамет Нигматуллин принял решение подать в отставку. Выборы председателя ДУМ РБ пройдут в ноябре на съезде муфтията.