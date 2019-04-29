МЧС Башкирии: восстановить сорванные ветром крыши планируется в понедельник

В ГУ МЧС по РБ сообщили, что восстановительные работы на сорванных резким ветром крышах в республике запланированы на 29 апреля.

В ведомстве сообщают, что повреждения получили кровли жилых домов и соцобъектов в Стерлитамаке, 13 населенных пунктах Аургазинского района РБ, Ишимбайском и Гафурийском районах республики.

В Стерлитамаке сорвало часть кровли площадью 60 кв. м.

Напомним, что о сильном ветре, повредившем крыши, сообщалось еще вчера.