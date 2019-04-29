Топ-100 элиты Башкирии: феномен «красногорских», фактор первой леди и неожиданный «камыр-батыр»

Свежий рейтинг самых влиятельных людей Башкортостана от «Реального времени»

Фото: youtube.com (на фото Радий и Каринэ Хабировы)

Прошлогодний переезд Радия Хабирова в Уфу в статусе врио главы Башкирии закономерно привел к перетасовке политической колоды республики. Чтобы узнать, как изменилась ситуация и кто теперь влияет на политическую и экономическую жизнь в регионе, «Реальное время» с помощью экспертов подготовило очередной рейтинг элиты РБ.

Новые события — новые герои

«Реальное время», продолжая изучать административную и деловую элиту регионов Поволжья, вновь обратило свой взор на Башкортостан. В подготовке нашего исследования приняли участие политологи, экономисты, руководители ведущих региональных изданий, известные журналисты, освещающие уфимскую политическую «кухню», общественные деятели, чиновники (в том числе бывшие) и сотрудники органов государственной власти — всего 25 экспертов, имеющих различные политические взгляды. Им предлагалось оценить каждого из рейтингуемых по 10-балльной шкале (от 0 до 10) по степени их влияния на политику, экономику и общественную жизнь республики.

Сравнивая сегодняшний рейтинг с предыдущим, можно отметить его ощутимое обновление — новичков здесь больше трети. Отдельные лица поднялись в нашем «чарте», кто-то ослабил позиции, а кто-то и вовсе вылетел из топа. И тому есть объяснения.

Напомним, самым заметным событием прошлого года в Башкортостане стала смена руководства республики. На политическом небосклоне Уфы появились новые имена. Сначала обновился состав Государственного собрания — Курултая РБ, а затем кресло главы Башкирии покинул Рустэм Хамитов. Вместо него президент РФ Владимир Путин отправил в Уфу Радия Хабирова, возглавлявшего на тот момент мэрию подмосковного Красногорска. Новый «башлык» значительно обновил региональное правительство, следом за Хамитовым ушли и многие министры. Также начали меняться главы городов и районов республики. Мэр Уфы Ирек Ялалов ушел в Совет Федерации РФ (от Госсобрания). Своих кресел лишились и руководители компаний — креатуры прежнего главы республики. Изменения коснулись не только законодательной и исполнительной ветвей власти, но и судебной: в регионе появился новый председатель Верховного суда. Прежнего прокурора РБ перевели в Курганскую область, вместо него пришел человек из Татарстана. Из-за смены лидера республики фактически сорвалось (официально — перенеслось на год) избрание нового муфтия Башкирии. Рокировки продолжаются.

Ситуация вокруг разработки шиханов ушла из повестки (хотя вопрос окончательно не решился), зато появилась другая экологическая проблема — отравленный воздух в Сибае из-за выделяемого из местного карьера диоксида серы. Свой 85-летний юбилей отметил первый президент республики Муртаза Рахимов, 100-летний — сам Башкортостан. В апреле в Уфе прошли Дни Татарстана в РБ, в которых принял участие президент РТ Рустам Минниханов. Новые и старые уголовные дела, межнациональные конфликты в Зауралье, громкие заявления Хабирова и членов его команды… Все эти события, за каждым из которых стоят те или иные герои, не могли не отразиться и в нашем хит-параде.

Топ-100 административной и деловой элиты Башкортостана (апрель 2019 года)

Место Персона Балл Предыдущее место 1 Хабиров Радий Фаритович – врио главы Республики Башкортостан 242 21-23 2 Сидякин Александр Геннадьевич – руководитель Администрации главы РБ 204 new 3 Мурзагулов Ростислав Рафкатович – председатель совета директоров АО «Башинформ» 202 new 4 Баширов Ринат Рашитович – первый заместитель руководителя Администрации главы РБ 192 new 5 Мустафин Ульфат Мансурович – глава администрации ГО города Уфы 160 new 6 Ахмадинуров Рустем Маратович – руководитель регионального исполкома «Единой России» 159 new 7 Серышев Юрий Валентинович – начальник УФСБ по РБ 158 11 8 Назаров Андрей Геннадьевич – сопредседатель «Деловой России», заместитель председателя Инвестиционного совета РБ 156 41 9 Киреев Михаил Юрьевич – и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ — министра ЖКХ РБ 155 new 10 Полстовалов Олег Владимирович – и.о. министра земельных и имущественных отношений РБ 154 new 11 Шишкин Андрей Николаевич – президент и председатель правления ПАО «Башнефть» 151 15-16 12 Хабирова Каринэ Владимировна – супруга врио главы РБ 150 new 13 Забелин Максим Васильевич – и. о. министра здравоохранения РБ 148 new 14 Иванова Ленара Хакимовна – и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ 147 30 15 Ишмухаметов Рустам Рифатович – заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсобрании РБ 146 new 16 Деев Роман Викторович – министр внутренних дел по РБ 145 13-14 17 Рахимов Муртаза Губайдуллович – первый президент РБ, председатель совета благотворительного фонда «Урал» 144 29 18 Тажитдинов Илшат Азаматович – и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ – руководителя аппарата правительства РБ 142 17 19 Латыпова Земфира Узбековна – председатель Верховного суда РБ 141 new 20 Качкаев Павел Рюрикович – депутат Госдумы РФ 140 9 21 Каримов Тимербулат Олегович – председатель совета г. Плес (Ивановская область), предприниматель 136 31-33 22 Семивеличенко Евгений Александрович – управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО», депутат Госсобрания — Курултая РБ 135 31-33 23-25 Толкачев Константин Борисович – председатель Государственного Собрания — Курултая РБ 134 7-8 23-25 Ахмедьянов Динир Асгатович – заместитель руководителя Администрации главы РБ 134 42-44 23-25 Абдрахимов Раиф Рамазанович – и. о. заместителя премьер-министра Правительства РБ 134 new 26-27 Фазрахманов Ильшат Ильдусович – и. о. заместителя премьер-министра правительства РБ — министра сельского хозяйства РБ 132 25-26 26-27 Игтисамова Лира Закуановна – и. о. министра финансов РБ 132 new 28-30 Прочаковская Елена Анатольевна – руководитель рабочей группы при Администрации главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях 131 new 28-30 Байгускаров Зариф Закирович – депутат Госдумы РФ 131 47-49 28-30 Таджуддин Талгат Сафич – верховный муфтий, председатель ЦДУМ России 131 15-16 31 Макаренко Илона Анатольевна – председатель ЦИК РБ 130 new 32 Липский Валерий Андреевич – и. о. руководителя СУ Следственного комитета РФ по РБ 129 new 33 Валеев Шамиль Римзилевич – руководитель аппарата Общественной палаты РБ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ 128 63-66 34-35 Ахметханов Артур Фарвазович – и. о. заместителя премьер-министра Правительства РБ 127 new 34-35 Аиткулова Эльвира Ринатовна – заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ, Руководитель общественной приемной Д.А. Медведева 127 89-92 36 Закомалдин Михаил Иванович – главный федеральный инспектор по РБ 123 28 37 Ребров Роман Сергеевич – управляющий делами главы РБ 122 new 38 Ялалов Ирек Ишмухаметович – член Совета Федерации от РБ 121 2 39-40 Никон (Васюков) – митрополит, настоятель Башкортостанской митрополии 120 50 39-40 Рапота Григорий Алексеевич – председатель совета директоров АО «Башкирская содовая компания» 120 25-26 41 Новиков Сергей Владимирович – министр экономического развития РБ (*на момент подготовки рейтинга он занимал этот пост) 119 40 42 Арсёнов Игорь Геннадьевич – председатель Арбитражного суда РБ 118 35 43 Вахитов Марат Мусаевич – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РБ 114 36 44 Мирсаяпов Руслан Загитович – председатель Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям 113 67-71 45 Хажин Айбулат Вакилович – и. о. министра образования РБ 112 new 46-47 Мухаметьянов Тимур Рафисович – председатель Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству 109 67-71 46-47 Шагимуратов Константин Нилович – председатель Контрольно-счетной палаты РБ 109 new 48 Гумерова Лилия Салаватовна – член Совета Федерации от РБ 108 21-23 49-50 Ягафаров Фанур Мухарямович – пресс-секретарь главы РБ 107 45-46 49-50 Марданшин Рафаэль Мирхатимович – депутат Госдумы РФ 107 56-58 51-52 Павлова Наталья Андреевна – редактор «Коммерсантъ» в Башкортостане 106 59-62 51-52 Карпухин Алексей Иванович – министр промышленности и инновационной политики РБ 106 53 53-55 Бойцова Римма Юрьевна – и.о. председателя Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму 105 new 53-55 Гумеров Фарит Рифович – председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям 105 96-97 53-55 Бахтизин Рамиль Назифович – ректор УГНТУ 105 37-38 56-57 Рахимова Рауфа Гареевна – редакционный директор ProUfu.ru и Bonus, руководитель благотворительного фонда «Изгелек» 104 63-66 56-57 Шафикова Амина Ивниевна – министр культуры РБ 104 51-52 58-59 Хакимов Тимур Артурович – президент Торгово-промышленной палаты РБ 103 new 58-59 Мавлияров Хамит Давлетярович – президент Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» 103 39 60-66 Валиев Артем Валерьевич – главный редактор ИА «Башинформ» 102 81-84 60-66 Зарафутдинов Рустам Ришатович – директор ГУП ТРК «Башкортостан» 102 47-49 60-66 Салихов Азамат Рафаэлевич – директор ГТРК «Башкортостан» (филиал ВГТРК) 102 45-46 60-66 Мелкоедов Борис Николаевич – руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ 102 42-44 60-66 Баталова Рима Акбердиновна – депутат Госдумы РФ 102 51-52 60-66 Сарбаев Раиль Салихович – руководитель Корпорации развития Башкортостана 102 new 60-66 Шарипов Шамиль Гусманович – генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа», депутат Госсобрания — Курултая РБ 102 72-74 67 Ющенко Александр Андреевич – депутат Госдумы РФ 101 72-74 68 Абдуллин Разиф Рауфович – главный редактор 100 new 69-75 Фатхуллин Мирхайдар Борисович – и. о. министра природопользования и экологии РБ 99 new 69-75 Мельников Юрий Михайлович – и. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ 99 new 69-75 Ахмадуллин Марат Фидаевич – председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре 99 new 69-75 Асадуллин Раиль Мирваевич – председатель комитета Госсобрания РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту 99 13-14 69-75 Кашапов Марат Данилович – председатель Национального банка РБ 99 47-49 69-75 Панчихина Ольга Юрьевна – председатель Общественной палаты РБ 99 new 69-75 Павлов Валентин Николаевич – ректор БГМУ 99 54-55 76-78 Сухарев Иван Константинович – депутат Госдумы РФ 98 87-88 76-78 Хомяков Андрей Николаевич – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по РБ 98 77-80 76-78 Латыпов Марат Раисович – начальник ГУ МЧС России по РБ 98 67-71 79 Шафиков Ильдар Маратович – председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору 97 94-95 80-81 Воробьева Альбина Равиловна – полномочный представитель главы РБ в Государственном Собрании — Курултае РБ 96 37-38 80-81 Старов Вадим Николаевич – заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая РБ 96 new 82-85 Куликов Владимир Иванович – глава администрации ГО г. Стерлитамак 95 67-71 82-85 Субханкулова Рида Тагировна – председатель комитета Госсобрания РБ по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям, бывший министр финансов РБ 95 18 82-85 Рахматуллина Зугура Ягануровна – депутат Госдумы РФ 95 56-58 82-85 Шагапова Руфина Аликовна – заместитель председателя партии «Зеленые», депутат Госсобрания-Курултая РБ 95 89-92 86 Шарафутдинов Марат Искандарович – министр лесного хозяйства РБ 94 93 87-89 Хабибов Руслан Тагирович – министр молодежной политики и спорта РБ 93 new 87-89 Изотов Алексей Николаевич – депутат Госдумы РФ 93 77-80 87-89 Нигматуллин Нурмухамет Магафурович – муфтий, председатель ДУМ РБ 93 89-92 90-92 Кричевский Дан – главный раввин Башкортостана 92 new 90-92 Разумикин Геннадий Валентинович – и. о. председателя Государственного комитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» 92 new 90-92 Брыкин Виталий Федорович – глава регионального исполкома ОНФ в РБ 92 new 93-97 Нагорный Владимир Александрович – председатель комитета Госсобрания РБ по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, бывший руководитель Администрации главы РБ 91 new 93-97 Ишсарин Рамзил Рафаилович – депутат Госдумы РФ 91 67-71 93-97 Кутлугужин Юнир Галимьянович – первый секретарь Башкирского рескома КПРФ 91 new 93-97 Криони Николай Константинович – ректор УГАТУ 91 72-24 93-97 Каримов Айрат Азатович – генеральный директор ООО «Газпром нефтехим Салават», депутат Госсобрания — Курултая РБ 91 63-66 98 Харасов Салават Фаттахович – председатель комитета Госсобрания РБ по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, экс-председатель КСП РБ, экс-помощник главы РБ 90 new 99 Юмашева Инга Альбертовна – депутат Госдумы РФ 89 85-86 100 Бикбаев Ильдар Зинурович – депутат Госдумы РФ 88 98-100 100 Ахметшин Альберт Амирович – генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (управляющей компании ПАО «Газпром газораспреление Уфа») 88 75-76

Челлендж для лидера

Первую строчку рейтинга ожидаемо занял врио главы Башкирии Радий Хабиров. Новая должность позволила ему совершить довольно большой скачок вверх в нашем списке — на 20 позиций.

11 октября 2018 года, в День республики, Рустэм Хамитов, тогда еще глава РБ, объявил о своей отставке. Временно исполнять его обязанности Путин поручил главе Красногорска Радию Хабирову, которого многие помнят как ключевого рахимовского чиновника, перешедшего на работу в Кремль. Появление в регионе Радия Фаритовича в новом статусе, с одной стороны, было несколько неожиданным. Предполагалось, что Хамитов выставит свою кандидатуру на выборах главы республики в 2019 году. С другой стороны, именно Хабиров считался наиболее вероятным сменщиком Рустэма Закиевича. И работа в администрации Красногорска многими воспринималась как некая стажировка перед предстоящим повышением. Более того, весь прошлый год в околополитическом пространстве гулял слух, что башкирский «башлык» станет жертвой осеннего «губернаторопада», что, собственно, и произошло.

В целом жители Башкирии с воодушевлением восприняли камбэк Хабирова. Эффект новизны, как отмечает политолог Аббас Галлямов, сработал неплохо. Ворох нерешенных проблем, накопленных за годы хамитовского правления, теперь перешел к экс-мэру Красногорска. Вновь вернулись поездки руководителя РБ по районам республики. Увольнение прежних чиновников, публичные нагоняи госслужащим, яркие обещания, громкие лозунги («Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!»), подначки в адрес Казани, поддержка со стороны местных блогеров и деятелей шоу-бизнеса (Элвин Грей), активное присутствие в соцсетях сделали его одним из самых упоминаемых в медиа губернаторов России.

Среди башкирского населения прибавила очков новому «башлыку» и «пятая графа»: его национальность практически не вызывает вопросов, в отличие от происхождения предшественника: Хабиров принадлежит к башкирам рода Юрматы. Благостную картину несколько подпортил ролик, который начал распространяться в первую неделю после назначения в Башкирию. В нем Хабиров, будучи главой Красногорска, на Крещение окунается в купель и крестится, что вызвало недоумение у башкир и татар. Позже номер один нашего рейтинга заявил, что является мусульманином, а его дети — православными.

При этом эксперты отмечают, что эйфория вокруг врио главы РБ уже спадает. Людям нужны первые ощутимые результаты. Война, которую он объявил нелегальным маршруткам, окончательно не выиграна. Сибайский карьер до конца не потушен. Проблемы обманутых дольщиков не решены. Старинные особняки в Уфе не реставрируются, теряют охранный статус и сносятся, а на их месте возводятся жилые «муравейники», торговые центры и офисные здания. От общероссийских сложностей Башкирия также не ограждена: зарплаты у населения, в отличие от коммунальных платежей, не выросли. Собственно, все это припоминает ему оппозиция.

— Хабиров занимается лишь тем, что за счет бюджета ведет предвыборную PR-кампанию, — комментирует «Реальному времени» координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева. — При этом реальных дел нет. За что ни возьмется, что ни пообещает — провал: шиханы сданы, общественный транспорт не заработал, Сибай продолжает задыхаться. И главное, он саботирует выполнение «майских указов» Путина. Даже согласно официальной статистике зарплаты бюджетников в Башкортостане недотягивают до положенного им указами Путина.

Эксперты замечают, что эйфория вокруг врио главы РБ уже спадает.Фото kremlin.ru

Медалисты

Вместе с Хабировым на пьедестал взобрались руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, завоевавший «серебро», и председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов, взявший «бронзу». Разница между ними минимальная, всего два балла. Оба они — новички в нашем списке, но давние соратники своего шефа.

Сидякин до переезда в Уфу, будучи депутатом Государственной думы от Татарстана, был медийным политиком, раздавал интервью, комментарии и писал авторские колонки (в том числе для «Реального времени»). Возглавив хабировскую администрацию, он признался нашему корреспонденту, что его новая ответственная должность подразумевает меньшую публичность, а сам он перестает быть «самостоятельной политической фигурой».

Хабиров и Сидякин познакомились осенью 2003 года во время кампании по выборам президента РБ. Первого только назначили на пост руководителя администрации Муртазы Рахимова, а второй уже был известен как юрист по избирательному законодательству, принимавший участие во многих предвыборных кампаниях. Осенью 2003 года он пытался с помощью жалоб на нарушения во время агитации снять с предвыборной гонки главных соперников Рахимова — Сергея Веремеенко и Ралифа Сафина.

Затем Сидякин помогал Хабирову во время предвыборной кампании в уфимский горсовет летом 2005 года, когда на значительную часть мест в городском совете претендовали люди Урала Рахимова. В это время между отцом и сыном Рахимовыми был острый конфликт. Юридические нюансы, за которые цеплялись избирательные комиссии, отчитывавшиеся напрямую в башкирский Белый дом, не позволили Рахимову-младшему провести своих людей в горсовет. Впоследствии он возглавил местное отделение «Справедливой России». Когда Хабиров перебрался в столицу, Сидякин тоже покинул республику, дважды избрался в нижнюю палату российского парламента от Татарстана и вернулся в Уфу через 9 лет.

Сидякин до переезда в Уфу был медийным политиком, раздавал интервью, комментарии и писал авторские колонки. Фото Максима Платонова

«Красногорец» Ростислав Мурзагулов — опытный политтехнолог и журналист. Как и его начальник, он тоже выходец из башкирских коридоров власти. Вместе с Хабировым он трудился в администрации Рахимова (этому периоду посвящены две его книги «Бабай всея Руси»), в том числе пресс-секретарем. В первый год президентства Хамитова поработал и в его аппарате. До обратного переезда в Башкирию был заместителем главы красногорской администрации. По слухам, Муртаза Рахимов был против его возвращения в республику. На сегодняшний день Мурзагулов не занимает чиновничьего кресла, поэтому более свободен в своих действиях.

Но все же должность «под него» подобрали — он возглавил совет директоров «Башинформа». Именно вокруг этого информагентства создается медиахолдинг, аналогичный «Татмедиа». По сути, Мурзагулов стал куратором информационной политики региона. Считается, что Ростислав Рафкатович инициирует и некоторые пиар-компании Хабирова: он придумывает имиджевые «фишки», подсказывает яркие фразочки и договаривается с местными и федеральными журналистами и блогерами, что и как освещать (а о чем лучше промолчать). К 55-летию Хабирова Мурзагулов спел песню о юбиляре со словами: «Он, как Жирик, не скандален, не гламурен, как Собчак, Джеки Чан региональный, наш башкирский Норрис Чак». Правда, этот творческий порыв вызвал неоднозначную реакцию публики.

Как утверждают источники «Реального времени», Сидякин и Мурзагулов являются и HR-менеджерами команды Хабирова. Оба проводят собеседования будущих чиновников. И между ними есть некая конкуренция.

Московско-красногорские

За пьедесталом почета остался еще один «конкурент» Сидякина и Мурзагулова — первый замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов (4-е место), переехавший из Москвы. Уроженец Уфы трудился в различных ведомствах, среди которых — администрация президента РФ (главный советник управления внутренней политики), Министерство по налогам и сборам РФ, Минфин РБ, ФНС и другие. В Башкирии он отвечает за антикоррупционную политику и работу с обращениями граждан.

В «горячую десятку» попал еще один «красногорский» — Рустем Ахмадинуров (6-е место), руководитель регионального исполкома «Единой России». Экс-депутат Госсобрания РБ и бывший руководитель Уфимского филиала РГСУ, создавший кадровый проект «Школа российской политики в РБ», в 2017 году занял пост гендиректора спортивного клуба «Зоркий» (Красногорск).

Надо отметить, что большинство членов команды Хабирова, получившие прозвище «красногорские», в Московской области работали лишь временно. Многие из них — выходцы из Башкирии. В Подмосковье они вместе с боссом «прокачивали» управленческие навыки.

Большинство членов команды Хабирова, получившие прозвище «красногорские», в Московской области работали лишь временно. Фото facebook.com/pravdapfo.ru

Вице-премьер — министр ЖКХ РБ Михаил Киреев (9-е место), уроженец Стерлитамака, в Красногорске был заместителем Хабирова. И.о. министра земельных и имущественных отношений РБ Олег Полстовалов был начальником правового управления администрации мэрии столицы Подмосковья.

Первая леди республики Каринэ Хабирова (12-е место), переехавшая с мужем из Красногорска, согласно оценкам наших экспертов, оказалась самой влиятельной женщиной Башкирии. Безусловно, обаятельная «вторая половинка» врио главы республики придает ему дополнительную положительную репутацию. Через нее (точнее, через ее аккаунты в соцсетях) руководство региона передает некоторые месседжи общественности. Благодаря ей жители узнают о Радии Фаритовиче как о любящем муже и заботливом отце. Многие помнят видео, выложенное супругой Хабирова 8 марта, на котором он месит тесто для будущих пельменей с картошкой «по рецепту мамы», дав повод умилиться представительницам прекрасного пола. Острые на язык жители РБ тут же придумали ему шутливое прозвище «ҡамыр-батыр» (ҡамыр по-башкирски — «тесто»). Кроме того, в соцсетях высказывались опасения, что со сменой власти в регион придет «армянский бизнес» (девичья фамилия Хабировой — Аветисян).

В декабре 2018 года в Уфу прибыл Максим Забелин (13-е место), который получил кресло министра здравоохранения республики. Ранее уроженец Курской области работал заместителем гендиректора московского Национального медицинского исследовательского центра радиологии.

Еще один и. о. заместителя премьер-министра РБ Раиф Абдрахимов (23—25 место) в 2017—2018 годах был вице-мэром Красногорска по вопросам архитектуры и строительства. Ранее он возглавлял МУП «Инвестиционно-строительный комитет» (ИСК) Уфы. Как и первый президент РБ, Раиф Рамазанович родился в деревне Таваканово Кугарчинского района. По некоторым данным, он приходится дядей директору «СтроиТЭК» Айрату Вахитовичу Абдрахимову (его компания претендует на застройку территории вокруг бывшей Третьей соборной мечети и дома имама Сатаева). Отец директора — Вахит Абдрахимов — бывший мэр Стерлитамака, тоже уроженец деревни Таваканово.

Руководитель рабочей группы при администрации главы РБ по обращениям жителей в социальных сетях Елена Прочаковская (28—30-е место) — еще одна представительница «красногорских». Все, что касается соцсетей, «Инцидент-менеджмента», входит в круг ее обязанностей. Елену Анатольевну часто можно заметить рядом с Радием Хабировым во многих его поездках и «выходах в народ». В подмосковном городе Прочаковская была руководителем местного исполкома «Единой России».

Уроженке Уфы Римме Бойцовой прочат кресло министра экономического развития республики. Фото economy.bashkortostan.ru

Управделами главы РБ Роман Ребров (37-е место), уроженец Владивостока, ранее работал на аналогичной должности в администрации Красногорска. А председатель Контрольно-счетной палаты РБ Констатин Шагимуратов (46—47-е место), бывший уфимский чиновник, до возвращения на родину возглавлял избирком в столице Московской области.

Уроженке Уфы Римме Бойцовой (53—55-е место), которая сейчас работает и. о. председателя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, прочат кресло министра экономического развития республики. До марта она трудилась на разных должностях в Москве и Санкт-Петербурге.

И. о. председателя Госкомитета республики по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Геннадий Разумикин (90—92-е место), уроженец Уфы, с 2014 по 2018 год работал заместителем руководителя администрации города Истры Московской области.

Другие новые лица

Выше мы сообщали о появлении новых звезд на башкирском политическом небосклоне. Одной из них стал мэр Уфы Ульфат Мустафин (5-е место) — тоже в прошлом соратник Хабирова. До перехода на муниципальную службу он работал в структурах «Газпрома». Наследство городского хозяйства, доставшееся от бывшего градоначальника Ирека Ялалова, теперь легло тяжким бременем на его плечи. И, судя по едким замечаниям главы республики и критике в соцсетях, со своими задачами ему не всегда удается справляться. Еще один новичок в рейтинге — вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов (15-е место), оставивший далеко позади своего непосредственного начальника Константина Толкачева. По некоторым сведениям, в этом году он может занять кресло председателя Госсобрания РБ.

Также в списке значится председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова (19-е место), сменившая уехавшего в Пятигорск Михаила Тарасенко. Руководитель Корпорации развития Башкортостана Раиль Сарбаев (60—66) был премьером в правительстве Рахимова.

Вице-спикер башкирского парламента Рустам Ишмухаметов — еще один новичок в рейтинге

Рывок вперед

Обращают на себя внимание позиции начальника республиканского УФСБ Юрия Серышева (7-е место) и сопредседателя «Деловой России», замглавы Инвестиционного совета РБ Андрея Назарова (8-е). Оба впервые попали в топ-10 самых влиятельных персон Башкирии. Чекист, известный борьбой с коррупцией и бандподпольем, придя в регион в прошлом году, инициировал проверки в главном вузе Уфы — Башгосуниверситете, после которых уволились несколько проректоров. Недавно правоохранители арестовали и бывшего вице-премьера республики Евгения Гурьева, подозреваемого в превышении должностных полномочий при продаже земельных участков. Печальная участь постигла и некоторых высокопоставленных представителей прокуратуры РБ.

Что касается Назарова, то летом прошлого года он выкупил региональную франшизу РБК. С приходом Хабирова в республику Андрей Геннадьевич, находивший общий язык и с Хамитовым, стал появляться вместе с врио главы РБ на различных экономических и инвестиционных форумах. Вероятно, лоббистские возможности олигарха позволяют влиять на деловую жизнь региона. Присутствовал он и на встрече «башлыка» с жителями Сибая (Назаров — выходец из Зауралья) по поводу экологической ситуации в городе.

Несколько улучшил свое положение и «человек Сечина» — президент «Башнефти» Андрей Шишкин (11-е место), подтянувшийся на четыре строки. Мощный рывок сделала и. о. заместителя премьер-министра Ленара Иванова (14-е место), которая не просто удержалась после смены власти, но и получила повышение. В правительстве Хамитова она была лишь главой Минтруда.

Нарастили «мускулатуру» первый президент РБ Муртаза Рахимов (17-е место), зять Игоря Сечина Тимербулат Каримов (21-е), глава «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко (22-е), замруководителя администрации главы Башкирии Динир Ахмедьянов (23—25-е) и депутат Госдумы Зариф Байгускаров (28—30-е).

Получили новые должности и показали рост «политических акций» руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев (33-е место) и зампред Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова (34—35-е).

С треском вылетел из топ-100 бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов. Не спасло его и включение в совет директоров «Башнефти». Фото Тимура Рахматуллина

В «пролете»

Зато упали акции депутата Госдумы Павла Качкаева (20-е место), которого на днях избрали главой Собора русских Башкортостана, председателя Госсобрания Константина Толкачева (23—25-е), верховного муфтия Талгата Таджуддина (28—30-е), сенаторов Ирека Ялалова (38-е) и Лилии Гумеровой (48-е).

С треском вылетел из топ-100 бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов, который в прошлых рейтингах был недосягаемым лидером. Не спасло его и включение в совет директоров «Башнефти». Компанию ему составила его супруга Гульшат-ханум (была на 10-м месте). Растерял свои позиции и бывший премьер Рустэм Марданов (был на 3-м месте), который перешел на должность начальника Уральского управления Центробанка. Покинули политический Олимп РБ многие бывшие члены башкирского правительства.

Эксперты «Реального времени» предполагают, что позициям Радия Хабирова пока ничто не угрожает, и он может спокойно готовиться к сентябрьским выборам, на которых наверняка избавится от приставки «временно исполняющий обязанности». Не исключают они и дальнейших кадровых рокировок. «Реальное время» продолжит отслеживать эти события.

Аббас Галлямов политтехнолог Власти Хабирова ничто не угрожает. Крупным федеральным игрокам Башкирия не интересна, а местные выступить против не рискнут. В республике сильны традиции чинопочитания и традиционно крепкая административная вертикаль. Новый глава все это знает и эффективно этим пользуется. Кроме того, на него работает эффект новизны. Избиратель так сильно мечтал о каком-то обновлении, что рад был самому факту замены Хамитова. Единственным неприятным сюрпризом могут оказаться силовики, но активно действовать до выборов они не будут, чтобы не получить обвинения в том, что они мешают избраться путинскому назначенцу.

Рустем Шайахметов экономист Вся власть сконцентрирована у Хабирова, и делиться ею он не собирается. Хотя внешние приличия будут соблюдаться. Основная опора будет на своих людей, вследствие чего клановость будет сохраняться. Поэтому формируется жесткая вертикаль власти с созданием системы личного контроля. Ахмадинуров является информационным каналом для Хабирова со всеми вытекающими последствиями. Аппарат в целом не готов принимать предложения со стороны, больше делает вид, что готов к сотрудничеству. Не предполагается наличие самостоятельных фигур во власти, поэтому создается культ Хабирова — доброго царя и плохих чиновников. Поэтому значительна роль Мурзагулова, а также жены Хабирова. Отсутствие реальной оппозиции облегчает власти задачу проведения выборов с хорошим для себя результатом.

Дмитрий Казанцев политолог Начиная с первых шагов у руля Башкирии Радий Хабиров, не боясь каких-либо сложностей, берется за «нерешаемые» и непопулярные темы, например, сферу здравоохранения. Также руководитель региона придает импульс чиновничеству, сейчас это важно. Постоянные поездки Хабирова по башкирским городам и районам усиливают его личное присутствие на муниципальных территориях, тем более что первое лицо Башкирии установил прямой контакт с населением и на сегодняшний день вполне четко попадает в ожидания людей. У врио главы региона заоблачные стартовые рейтинги. И в предстоящий предвыборный период симпатии большинства избирателей республики, вероятно, будут на его стороне, а выборы главы Башкирии де-факто пройдут не в состязательном формате между кандидатами, а превратятся в референдум.

Что касается хабировской команды, то она представлена известными и влиятельными в республике и за ее пределами персонами. Глава региона, не оглядываясь на принадлежность тех или иных лиц к региональным элитам, с первых дней начал кадровую модернизацию, существенно обновив ряды госслужащих. Несмотря на домыслы о большой скамейке запасных из Подмосковья, многие ныне работающие в республике — это башкортостанцы, либо те, кто в ней достаточно долго трудился. К ним можно отнести экс-депутата Госдумы Александра Сидякина, экс-министра семьи, труда и соцзащиты региона Ленару Иванову, ставшую влиятельным вице-премьером, курирующим, пожалуй, самые сложные сферы — здравоохранение и соцполитику. Сработались с Хабировым и популярный среди уфимцев глава Советского района Уфы Урал Кильсенбаев, который стал руководителем управления главы РБ по общественно-политическому развитию, и его заместитель Азат Бадранов, ранее известный в качестве лидера Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге. На первый план вышли и некоторые партийные кадры: руководитель фракции «Единая Россия», вице-спикер Госсобрания Рустам Ишмухаметов и лидер башкирского исполкома партии власти Рустем Ахмадинуров. Назначение бывшего премьер-министра правительства Башкирии Раиля Сарбаева, попавшего в опалу при прежних региональных властях, еще одно подтверждение зрелого политического мышления врио (с учетом истории 2008—2010 годов) и сигнал всем группам трудиться на благо общего проекта — развития Башкирии, вне зависимости от политических воззрений и конфликтов прошлого. Существенно возросла роль Общественной палаты региона и ее председателя Ольги Панчихиной, которая недавно подписывала соглашение о сотрудничестве с татарстанскими коллегами в присутствии врио главы Башкирии. Позиция республиканских общественников по решению экологической проблемы в Сибае, противодействию буллингу — школьной травле детей, реализации «мусорной реформы» и другим болезненным темам нашла поддержку у Радия Хабирова.

Равиль Ахтямов экономист В целом смена руководства республики удовлетворила запрос общества на новые лица во власти и нормализовала политический цикл в Башкортостане (не более двух сроков подряд для высшего должностного лица). Дальше важна консолидация общества и власти вокруг важных для республики вызовов, одним из которых является дефицит инвестиций. И здесь нужны гарантии не только внешним инвесторам, но и бизнесу республики, что он не потеряет рынки в связи с приходом новых инвесторов. Потому что, несмотря на острый инвестиционный кризис, в целом предприниматели республики достаточно консервативны в отношении новых игроков. Их опасения мне понятны. Поэтому я отстаиваю необходимость принятия республиканского закона о защите капиталовложений, который фиксировал бы неизменность «правил игры» как для внешних, так и для внутренних инвесторов на период осуществления инвестиционных проектов, содержал бы механизм компенсации убытков инвесторам, если это произошло по вине государственных органов. Необходимо также создание Министерства инвестиций и инноваций для реализации этих гарантий. Это позволит, на наш взгляд, привлечь необходимые инвестиции для реализации национальных проектов.

Сергей Семенов политолог Сложности рейтинга связаны с тем, что смена руководителя республики сделала неясными дальнейшие возможности и перспективы влиятельных персон прежнего периода. С другой стороны, появился ряд совершенно новых персон не из республики — удержатся они в элите или нет, пока тоже зачастую неясно. Прежний руководитель и его непосредственное окружение влияние потеряли, потому что не оправдали надежд тех, кто одобрял их приход, и не привлекли на свою сторону других. Возросла оценка «рахимовского» периода. На новое руководство надеются, но негативное влияние могут оказать «перебор» «красногорских» и излишне «активный» и беспорядочный PR, не совмещаемый с понятными людям стратегическими планами (а не лозунгами) развития республики. Также в современной ситуации в России влияние некоторых персон на федеральном уровне может «не видеться» из Уфы, чем могут быть обусловлены «нулевые» рейтинги.

Эмиль Шаяхметов журналист Ожидаемо фаворит рейтинга — Радий Хабиров. Занять верхнюю строчку ему не помешала даже сибайская проблема, которая никак не хочет решаться, несмотря на предпринимаемые усилия. Выбросы серы в воздух в Сибае продолжаются, но эта тема сегодня утратила остроту и сошла с первых полос — и оппозиция и власть выдохлись, пикируясь друг с другом. Сдает позиции мэр Уфы Ульфат Мустафин: пока говорить о прорыве в развитии республиканской столицы не приходится, да и сам градоначальник постоянно подвергается критике с разных сторон. А вот позиции еще двух самых критикуемых чиновников — Тимура Мухаметьянова и Михаила Киреева — достаточно крепки. Мухаметьянов имеет влиятельные связи в Москве, а Киреев — давний член команды Хабирова, и устраиваемые последним разносы в большей мере рассчитаны на публику. В дальнейшем эти три персоны так и будут оставаться самыми критикуемыми. По-прежнему высоки позиции Константина Толкачева — парламент Башкирии четко выполняет все пожелания башкирского Белого дома. А вот бывший глава РБ Рустэм Хамитов резко обвалил свое положение. Он полностью исчез из медиа-пространства и даже проигнорировал торжества, посвященные 100-летию образования Башкирской Республики. Зато в рейтинге поднялся Муртаза Рахимов. Это связано и с 85-летием патриарха башкирской политики, и со 100-летием республики. Добавило ему баллов и привлечение в команду руководителя РБ прежнего премьера республики Раиля Сарбаева. В рейтинге появилось много новых персон, это связано с продолжающейся кадровой ротацией. На этом фоне почти незаметны министры времен Рустэма Хамитова — Сергей Новиков, Алексей Карпухин, Амина Шафикова. Можно лишь отметить, что по-прежнему высоко котируется Ленара Иванова, которая удачно вписалась в новую команду. А вот удары по членам хамитовской команды бьют и по людям из рейтинга. Так, задержание экс-министра Евгения Гурьева стало прямым ударом по бывшему премьеру РБ Рустэму Марданову. Незыблемо положение Андрея Назарова, который удачно сотрудничал с Хамитовым. Со сменой власти в РБ он только усилил свои позиции.

Лилия Чанышева координатор штаба Навального в Уфе В настоящий момент протестная активность в Башкирии по сравнению с некоторыми другими регионами (Архангельская область, Ингушетия) ниже, но потенциал большой. Люди недовольны возросшими платежами за теплоэнергию и вывоз мусора. При этом уровень жизни в республике падает — в l квартале этого года доходы населения Башкирии снизились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Возникают группы граждан, которые стихийно и массово выходят на улицы Это было зимой в Сибае, в Кумертау. В любой момент шиханы могут дать о себе знать. А Хабиров продемонстрировал свою трусость перед реальными протестами жителей республики, не согласовав ни одного митинга, в частности в Сибае.

Большинство в команде Хабирова — члены партии «Единая Россия», от которой люди устали. Мэр Уфы — назначенец Хабирова — не может ни снег убрать, ни пыль победить и вообще работает как классический совковый руководитель.

Тимур Рахматуллин