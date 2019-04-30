В Уфе возбудили новое уголовное дело против одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги
Правоохранительные органы возбудили новое уголовное в отношении одного из трех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Павла Яромчука.
Дело возбуждено за ложные сведения о тяжелом заболевании. Речь идет о статье 294 УК РФ, пишет ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах Башкирии.
Напомним, 26 апреля Советский райсуд Уфы изменил меру пресечения Яромчуку, обвиняемому в групповом изнасиловании девушки-дознавателя. Он переведен из СИЗО под домашний арест. Он должен был оставаться под арестом до 30 апреля. Однако медики обнаружили у экс-полицейского опухоль головного мозга.
Справка
Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
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