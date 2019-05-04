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Следком возбудил дело после падения воздушного шара с ребенком в Крыму

09:28, 04.05.2019
Следком возбудил дело после падения воздушного шара с ребенком в Крыму
Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия с воздушным шаром в Крыму, на котором ребенка чуть не унесло в открытое море.

Инцидент случился в пятницу, 3 мая. Воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, столкнулся с землей недалеко от подстанции «Кафа» у Феодосии. Пострадали двое взрослых — их выбросило из корзины.

В результате ЧП 12-летнюю девочку из Самары унесло в море. После выгорания газа шар опустился во дворе частного домовладения Феодосии. Ребенок не пострадал, передает «РИА Новости».

В настоящее время следователи выясняют причину произошедшего, изъяты различные документы на тепловой аэростат.

Напомним, ранее в Сети выложили несколько видео с аварией на Крымском мосту.

Происшествия
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