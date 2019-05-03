Следком Башкирии раскрыл подробности убийства сестры основателем LinguaLeo

Следственный комитет опубликовал официальный релиз об убийстве сестры жителем башкирских Дюртюлей. По сообщениям СМИ речь идет об основателе сервиса изучения иностранных языков LinguaLeo Айнуре Абдулнасырове.

«2 мая 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 47-летней женщины в частном доме в селе Дюртюли с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении СУ СКР по Башкортостану.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие установило, что обвиняемый в ходе ссоры с сестрой нанес ей несколько ножевых ранений. Мужчина уже дал признательные показания и ему предъявлено обвинение.

«В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — заключают в пресс-службе СКР.

Ранее СМИ сообщили, что Абдулнасыров убил свою сестру, страдавшую психическими расстройствами. Подчеркивалось, что женщина начала вести себя агрессивнее и стала нападать на людей.







