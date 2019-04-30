СМИ из Самары на штраф Роскомнадзора отвечает негативными материалами о ведомстве

Самарское издание «Парк Гагарина» нашло своеобразный выход, как ответить Роскомнадзору на наложенный штраф, который был выписан за отсутствие новостей, сообщает «Коммерсантъ».

СМИ на регулярной основе публикует данные о работе ведомства в негативном ключе. По информации главного редактора издания, Роскомнадзор обратил внимание, что на сайте отсутствовали публикации с 23 по 25 февраля 2018 года. За это СМИ оштрафовали на 10 тысяч рублей. В редакции «Парка Гагарина» приняли решение регулярно публиковать новости о Роскомнадзоре с негативным оттенком. В 2016 году Министерство юстиции России признало АНО «Издательство «Парк Гагарина» иностранным агентом.

Напомним, ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков упрекнул Роскомнадзор в «придирках к СМИ для галочки».



