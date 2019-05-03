Нижегородские власти прокомментировали продажу георгиевских ленточек со свастикой

Изображение свастики в георгиевских лентах, продаваемых в магазине в Нижнем Новгороде, не носило злого умысла. Об этом заявил заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов.

По его словам, прежде всего, ситуация связана с неудачным использованием символов.

«Предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах», — цитирует ТАСС Краснова.

В настоящее время полицейские изъяли продукцию с нацистской символикой из торговой точки. По данному факту началась проверка.

Напомним, вчера в Нижнем Новгороде сотрудники магазина, в которых были обнаружены георгиевские ленточки со свастикой, подрались с журналистами.