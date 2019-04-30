Рамадан–2019: многотысячный ифтар на стадионе, «халяльный» тамада и ужин для ветеранов

Как в Казани и Уфе накормят постящихся во время священного месяца

Фото: Максим Платонов

Меньше недели осталось до начала Рамадана. С 6 мая мечети России будут работать в «режиме нон-стоп» — 24 часа в сутки. Помимо дневных дел, мусульманские приходы будут заняты ночными таравих-намазами и вечерними разговениями (ифтар). В Казани уже сложилась определенная традиция — устанавливать перед мечетями шатры Рамадана и проводить многотысячный ифтар. Подробнее о предстоящем священном месяце поста в столицах Татарстана и Башкортостана — в обзоре «Реального времени».

Республиканский ифтар вернулся на «Казань Арену»

Ярким событием предстоящего священного месяца в Татарстане будет VII Республиканский ифтар — один из самых массовых в стране: 25 мая более 15 тысяч человек соберутся на стадионе «Казань Арена».

Организаторы — Ассоциация предпринимателей-мусульман России, Духовное управление мусульман Республики Татарстан и дирекция «Казань Арены». Для встречи гостей, проведения коллективного намаза и подачи блюд планируется привлечь до тысячи волонтеров, сообщили «Реальному времени» в ДУМ РТ. Для этого открыт набор добровольцев.

В отличие от прошлых лет, устроители мероприятия не стали раскрывать стоимость его проведения. Отметим, что раньше такое собрание обходилось организаторам в приличную сумму — по 500 рублей на разговляющегося: в нее входили собственно еда, посуда, столовые приборы и затраты на организацию. Вероятно, в этом году планка подрастет.

Однако те, кто желает внести свою лепту в богоугодное дело, тоже могут вложиться в его проведение. Для этого можно отправить на короткий номер 7715 sms с текстом «Ифтар» (стоимость самого сообщения — 50 рублей). На специальном сайте iftar.tatar можно перечислить финансовую помощь через различные платежные системы.

— Решение объявить сбор средств в оpen-режиме продиктовано не только небывалым количеством гостей меджлиса, но и, главным образом, активными просьбами со стороны широкой мусульманской общественности, — объяснили в муфтияте.

В отличие от прошлого года, вечер разговения будет снова общим — без деления на мужской и женский дни. Фото Максима Платонова

Напомним, последние два года меджлис проходил на территории Казанской академии тенниса. Мера эта была вынужденной, поскольку «Казань Арена» в 2017 и 2018 годах принимала матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Теперь Республиканский ифтар вернулся на прежнюю площадку. Также, в отличие от прошлого года, вечер разговения будет снова общим — без деления на мужской и женский дни. Но столы, как и полагается, будут раздельными.

Среди гостей ифтара ожидаются президент Татарстана Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, министры, главы городов и районов республики, руководители духовных управлений из других регионов. Пригласительные будут распространяться через Ассоциацию предпринимателей-мусульман России, ДУМ РТ и мусульманские приходы.

Шатры Рамадана

Те, кому не достался пригласительный на республиканский меджлис, могут не расстраиваться — ифтары будут проходить при многих мечетях Татарстана. Только в Казани более 40 приходов проведут ежедневные вечера разговения (см. таблицу). И имамы обещают накормить всех желающих. Многие из них установят специальные навесы — шатры Рамадана.

Так, в мечети «Ярдэм», специализирующейся на помощи людям с ограниченными возможностями, будет работать четыре шатра: один (вместимостью 200 человек) — для инвалидов, посещающих реабилитационный центр, и их преподавателей; два — для гостей; и еще один — для волонтеров благотворительного фонда. По словам имам-хатыба «Ярдэма» Илдара Баязитова, за один вечер здесь смогут накормить 1200—1300 человек. Стоимость одной порции — 221 рубль. Сюда входит стандартный набор из первого и второго блюд, салатов, фруктов, выпечки, мясной нарезки и чая.

Имамы обещают накормить всех желающих. Многие из них установят специальные навесы — шатры Рамадана. Фото Романа Хасаева

— В этом году мы снова договорились с известным «мусульманским тамадой» Гамилем Нуром: он будет развлекать гостей во время трапезы, — отмечает Илдар хазрат. —Каждый год нас удостаивают вниманием известные политики, артисты, чиновники, чему мы только рады. В один из вечеров ифтар организует Рустам Минниханов, в этом году его тоже ждем в гости.

Отличительная особенность «Ярдэма» от других мечетей, помимо ориентированности центра на инвалидов: каждый Рамадан здесь проводятся и коллективные сухуры — приемы пищи перед днем поста. На такие «ночные завтраки», как правило, собираются по 300—400 человек — слушатели курсов и прихожане.

Кроме того, ДУМ РТ готовит еженедельные тематические ифтары, благотворительные ужины и отдельные трапезы для ветеранов Великой Отечественной войны.

Проведение ифтаров в мечетях РТ, 2019 год

Мечеть Адрес Мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани Ежедневно Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама Казань, ул. Хади Такташа, д. 26 Гадель Казань, ул. Оренбургский проезд, д.193 Соборная мечеть "Аль-Марджани" Казань, ул. Каюма Насыри, д.17 Туган авылым Казань, Туфана Миннуллина, 14е Шамиль Казань, ул. Борисковская, д.64 Ризван Казань, ул. Хусаина Мавлютова, д. 48а Омет Казань, ул. Дачная, д. 3а Тынычлык Казань, ул. Мелитопольская, д. 15 Розовая Казань, ул. Мазита Гафури, д. 67 Зангар Казань, ул. Сары Садыковой, д. 8 Хузейфа Казань, ул. Фучика, д. 52, к. 1 Мухтасибат Советского района Казани Ежедневно Куддус Казань, Яснополянский переулок, д. 16 Гайля Казань, ул. Джаудата Файзи, д. 2 Дин Ислам Казань, ул. Чишмале, д. 17а Иман нуры Казань, ул.Дорожная, д. 32 а, к. 1 Биста Нуры Габделгаллям Казань, ул. Пионерская, д. 5 Ислам Казань, ул. Вяземская, д. 28 Проводят по возможности: раз в два-три дня Зайнулла Казань, ул. Саф, д. 41 Ибрагим Казань, ул. Локаторная, д. 33б Мадина Казань, ул. Курчатова, д. 4а Шарафутдин Казань, ул. Ягодная, д. 6д Ахтям Казань, ул. Мирская Амира, д. 15 Муслима Казань, ул. Ноксинская 1-я, д. 31 Бухарская Казань, ул.Бухарская, д. 3а Ислам Нуры Казань, ул.Мира, д. 5а/1 Мухтасибат Кировского и Московского районов Казани Ежедневно Ярдэм Казань, ул. Серова, д. 4а Миргазиян Казань, ул. Декабристов, д. 111 Жомга Казань, ул. Ильича, д. 4 Рамазан Казань, ул. Окольная, д. 25б Аль-Ислах Зеленодольский район, пос. Осиново, ул. Казанская, 8а Проводят по возможности: раз в два-три дня Бишбалта Казань, ул. К. Цеткин, д. 14 Сулейман Казань, ул. Ютазинская, д. 8а, к. 1 Азатдин Ирек Казань, ул. Лагерная, д. 111 Маулид Казань, ул. Селянская, д. 23 Мухтасибат Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ежедневно Нур-эль-Ислам Казань, ул. Бигиева, д. 36 Казан нуры Казань, ул. Амирхана, д. 3, к. 2 Салихзян Казань, ул. Бестужева, д. 66а По возможности: через день или раз в три дня Фатиха пос. Кадышево, ул. Рихарда Зорге, д. 2а Кыйбла пос. Щербаково, ул. Молодежная, д. 1а Омет пос. Борисоглебское, ул. Школьная, д. 4а Набережночелнинский мухтасибат Проводят по возможности: раз в два-три дня Тауба Набережные Челны, рабочий поселок ГЭС, ул. Центральная Ихлас Набережные Челны, пос. Сидоровка Рамазан Набережные Челны, Бульвар Касимова, д. 17 Абузяр Набережные Челны, ЗЯБ, ул. Крупской, д. 14а Каусар Набережные Челны, Новый город, д. 32/24а Чишмя Набережные Челны, ул. Абдуллы Алиша, д. 8 Утыз Имяни Набережные Челны, ул. Аэродромная, д. 20 Мухтасибат Нижнекамска и Нижнекамского района Джамиг Нижнекамск, проспект Химиков, д. 59 Нур Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 12а пос.Красный Ключ (пригород) Нижнекамский район, пос. Красный Ключ Зеленодольский мухтасибат Ежедневно Тарихи Зеленодольск, ул. Волгоградская, д. 48 Проводят по возможности: раз в два-три дня Джамиг Зеленодольск, ул. Гоголя, д. 19 Тынычлык Зеленодольск, ул. Столичная, д. 2в Сафар Казань, федеральная трасса М-7, 790 км, 1б

А как у соседей?

В соседней Башкирии ситуация выглядит несколько скромнее. Так, при Первой соборной мечети Уфы (она же «Тукаевская») уже много лет на Рамадан устанавливается отдельный шатер. Каждый день священного месяца здесь собираются до 200 человек. В этом году под его сводами также будут собираться постящиеся, заверили корреспондента «Реального времени» в Центральном духовном управлении мусульман России.

Председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин периодически разделяет трапезу с прихожанами. И никогда не пропускает совместный ифтар в Ночь Предопределения (Лейлят-уль-Кадр), которая в этом году, вероятно, придется на 31 мая — 1 июня.

Также в башкирской столице будет действовать и другая площадка для коллективного ифтара — в Черниковке (северо-восток города). Во дворе комплекса мечети-медресе «Ляля-Тюльпан» тоже соберут шатер, который вмещает более сотни человек.

Имеются свои площадки и у другой исламской «епархии» в Уфе — Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, которое накануне возглавил Айнур Биргалин. Мечеть «Ихлас» ежедневно будет собирать по 250—300 мусульман. Помогать накрывать на стол и убирать вызвались волонтеры, в том числе студенты Исламского колледжа им. Марьям Султановой. К слову, в самом колледже-медресе тоже запланированы коллективные разговения: ежедневно для шакирдов и преподавателей и в отдельные дни — для всех прихожан (желающие помочь в организации могут заранее записаться).

Председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин периодически разделяет трапезу с прихожанами. Фото islamrb.ru

Определимся с цифрами

Напомним, на днях президиум ДУМ РТ определил даты священного месяца и необходимые суммы выплат. Рамадан начнется 6 мая. Первый таравих-намаз, который рекомендуется выполнять в 20 ракаатов, будет совершен 5 мая после ночной молитвы (иша).

В этом году продолжительность Рамадана составляет 29 дней. Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) приходится на 4 июня 2019 года. Время проведения праздничного намаза в этот день назначено на 7 утра в больших городах. В сельских мечетях праздничные молитвы начнутся через 30 минут после восхода солнца или в то время, которое было выбрано решением прихода (махалли).

Дабы избежать путаницы во времени приема пищи и молитв, в духовном управлении настоятельно рекомендуют следить за календарем намазов, который имеется на сайте муфтията и в специальном приложении, запущенном ДУМ РТ.

Минимальный размер фитр-садаки (очистительная милостыня в Рамадан) в этом году в Татарстане составляет 100 рублей, как и годом ранее. Для тех, кто выплачивает закят, рекомендуемая сумма — 600 рублей. В качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия: за каждый пропущенный день по 200 рублей. Нисаб (минимальный достаток, с которого идет выплата закята) составляет 230 тысяч рублей.

Минимальный размер фитр-садаки (очистительная милостыня в Рамадан) в этом году в Татарстане составляет 100 рублей, как и годом ранее. Фото Романа Хасаева

В Башкирии эти значения несколько отличаются. Размер фитр-садаки составляет от 50 до 300 рублей. Фидия — 180 рублей. Нисаб — 224 тысячи рублей.