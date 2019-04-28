В Перми отметили резкое снижение ставок по аренде квартир

В Перми стоимость аренды квартир за месяц упала на 6-15%. Такие данные приводит сервис ЦИАН.

Согласно таблице, опубликованной «Коммерсантом», в среднем аренда 1-комнатной квартиры стоит 15,3 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель сократился на 6%. Ставка по 2-комнатным квартирам упала сразу на 15% до 22,5 тысячи рублей.

В Самаре снять одно— и двухкомнатную квартиру можно за 15,8 и 20,6 тысячи рублей соответственно. Рост составил 2% и 1%.

В Казани аренда «однушки» подорожала только на 1%, до 15,8 тысячи рублей. А вот «двушки» подскочили сразу на 5%, до 23,2 тысячи рублей.

В Уфе ставки по однокомнатным квартирам поднялись на 1%, до 15,4 тысячи рублей в месяц. А двухкомнатные подешевели на 1%, до 19,4 тысячи рублей.

В Нижнем Новгороде 1-комнатные квартиры остались на том же уровне. Снять «однушку» можно в среднем за 15,8 тысячи рублей в месяц. А вот аренда 2-комнатных выросла сразу на 5%, до 22,2 тысячи рублей.

Напомним, что в феврале аренда жилья сильнее всего подешевела в Мордовии и Чувашии.



