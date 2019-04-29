В Уфе суд продлил арест двум экс-полицейским по обвинению в изнасиловании коллеги

Сегодня Советский райсуд Уфы продлил арест двум бывшим полицейским Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву, обвиняемым в изнасиловании девушки-дознавателя.

«Оставили арест до 31 мая — на время ознакомления с материалами», — передает ТАСС адвоката одного из обвиняемых Асляма Халикова.

Напомним, что в пятницу суд перевел из СИЗО под домашний арест третьего обвиняемого Павла Яромчука.

Осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району. По сообщению девушки, преступление совершили 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.