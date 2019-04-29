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Бречалов сравнил Удмуртию со Швейцарией

11:58, 29.04.2019
Бречалов сравнил Удмуртию со Швейцарией
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что природа республики очень похожа на Швейцарию. Он подчеркнул, что для туристов УР интересна в том числе охотой и рыбалкой.

«По дороге из Ижевска в Воткинск вы наблюдаете пейзажи, очень похожие на швейцарские», — сказал руководитель региона в интервью изданию Rusbase.

Говоря о том, что ему самому нравится в Удмуртии, Бречалов пошутил, что считает самым классным героя национального фольклора по имени Лопшо Педунь.

Также глава региона затронул и тему своего детства. Он рассказал, что родился в Адыгее в поселке Тлюстенхабль и ему часто не верили, что этот населенный пункт находится на территории России.

«Помню, что мой детсад «Золотая рыбка» граничил со следственным изолятором», — добавил Бречалов.

Ранее башкирский медиамагнат Андрей Назаров заявлял, что Швейцарии не уступает Башкортостан. По его мнению, республике необходимо развивать горнолыжные курорты.

ОбществоВласть Удмуртия
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