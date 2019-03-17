Поволжская неделя: банковский крах в Башкирии и Самарской области, Патрушев в Ижевске и ВСМ до Нижнего

События уходящих семи дней в ПФО

На уходящей неделе «Реальное время» следило за происходящим с региональными банками Поволжья. Также важными темами стали два межрегиональных совещания в Ижевске: заседания Совбеза РФ и совета при полпреде президента России в ПФО. В Нижнем Новгороде и Удмуртии продолжаются суды над ключевыми региональными фигурами. Для Башкирии по-прежнему важна экологическая обстановка в Сибае. В Самарской области может обанкротиться один из крупнейших НПЗ региона. Подробности — в нашем обзоре.

Башкирия

Одной из ключевых тем в Башкирии остается экологическая ситуация в Сибае. Карьер местного филиала Учалинского ГОКа (входит в УГМК) продолжает извергать смог, насыщенный диоксидом серы. Врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал, что работы по затоплению карьера завершатся в срок — 26 марта. По его словам, сейчас процесс идет по графику. В то же время Сибайский горсуд обязал УГОК ликвидировать очаги окислительных процессов в городском карьере до 28 апреля. Эту дату можно воспринимать и как «запасной» срок, поскольку завершение работ уже не раз переносилось.

Карьер местного филиала Учалинского ГОКа (входит в УГМК) продолжает извергать смог, насыщенный диоксидом серы. Фото trud.ru



Одним из знаковых событий для башкирского бизнеса можно считать окончательное признание банкротом птицеводческого комплекса имени Мажита Гафури. Арбитраж ввел конкурсное производство на предприятии, выпускавшем продукцию под брендом «Индюшкин» (халяльная индейка и полуфабрикаты из нее). При этом есть новости и об одном из совладельцев комплекса — Марселе Юсупове. Он передал своему финансовому управляющему Андрею Козлову 78,3% акций Уфимского хлопчатобумажного комбината (УХБК). Это может означать, что в скором времени ценные бумаги будут выставлены на торги.

Продолжается история и с уфимским «Роскомснаббанком». Агентством по страхованию вкладов (АСВ) выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам кредитной организации — «Уралсиб» и Сбербанк. Обязательства банка перед вкладчиками оцениваются в 22 млрд рублей, 4 млрд из них «Роскомснаб» задолжал юрлицам, остальное — «физикам». Башкирские власти заверили, что ведут переговоры с ЦБ о возможной санации кредитного учреждения, у которого регулятор отозвал лицензию.

На этом фоне аналитическая служба «Реального времени» подготовила исследование рынка кредитования в республике. В 2018 году объем выданных физлицам кредитов вырос в Башкортостане на 39% — до 323,7 млрд рублей. В то же время кредитование юрлиц упало на 20%, до 483,4 млрд рублей.

Самарская область

Аналогичное исследование «Реальное время» провело и по Самарской области. Объем кредитов «физикам» в регионе также резко вырос: на 38%, до 255,7 млрд рублей. Снижение по юрлицам, однако, в области не такое сильное — всего 17%, до 474,7 млрд рублей.

«Абсолют Банк» потребовал от нефтеперерабатывающего завода ООО «СамараТрансНефть-терминал» 335 млн рублей. Фото oilcapital.ru

В ООО «СамараТрансНефть-терминал» (СТНТ), входящем в группу компаний «Петронефть», ввели начальную процедуру банкротства — наблюдение. «Абсолют Банк» потребовал от нефтеперерабатывающего завода 335 млн рублей.

Судья из Тольятти, возможно, попал в разработку ФСБ, сообщают региональные СМИ. По слухам, он получил взятку в размере 1 млн рублей. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Тольятти отметился и двумя банками, выпавшими из обоймы ПФО. Недавно ЦБ отозвал лицензию у «РТС-Банка», кроме того, «Автовазбанк» был присоединен к банку «Траст». Таким образом, с начала года из 60 банков Приволжского федерального округа «в строю» остались 57.

Удмуртия

На минувшей неделе Ижевск стал важным местом сосредоточения «випов» в Поволжье. В столице Удмуртии прошло заседание совета при полпреде президента РФ в ПФО. Занимающий этот пост Игорь Комаров собрал губернаторов и других чиновников, чтобы поговорить о талантливой молодежи.

В тот же день в Ижевске прошло и другое совещание — Николай Патрушев провел здесь выездное заседание Совбеза РФ. Он посетовал, что оборонные предприятия ПФО недостаточно активно используют возможности для диверсификации своих производств. Промышленники в ответ пожаловались на трудности при выходе на рынки продукции гражданского назначения.

Патрушев посетовал, что оборонные предприятия ПФО недостаточно активно используют возможности для диверсификации своих производств. Промышленники в ответ пожаловались на трудности при выходе на рынки продукции гражданского назначения. Фото udmurt.ru

Для самого Ижевска важной новостью стало создание «суперМУПа». Глава города Олег Бекмеметьев рассказал о планах объединить ДРЭУ, «Горсервис» и «Спецдомоуправление». Это должно повысить рентабельность предприятий. Впоследствии они могут быть акционированы или преобразованы в ООО.

Продолжается и процесс по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Показания на неделе дал бывший охранник губернатора Сергей Сементин. Он рассказал, что не видел коробок, в которых, по версии следствия, Соловьев получил 50 млн рублей. Посредник, передававший взятку экс-главе УР, — Сергей Полевиков рассказал, что брал кредит в 65 млн рублей для «задабривания» республиканских властей. Деньги он оформил в банке «Пересвет», который теперь требует возвращения займа.

Косвенным образом коснулось Удмуртии и другое громкое дело о взятке. Депутат Госдумы Вадим Белоусов подозревается в получении 3,2 млрд рублей. Несмотря на то, что один из совладельцев «Макфы» больше связан с Челябинской и Свердловской областями, он представляет в парламенте Удмуртию, а также Кировскую область. Следствие потребовало арестовать народного избранника, однако суд отказал в мере пресечения, связанной с заключением под стражу или домашним арестом.

Нижегородская область

Российские власти решились на строительство участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад своего заместителя Максима Акимова на эту тему. Вице-премьер сообщил, что в скором времени решение о строительстве утвердит и президент России Владимир Путин. Несмотря на то, что магистраль ассоциируется со столицей Татарстана, ее первый участок свяжет Москву, Владимир и Нижний Новгород.

Российские власти решились на строительство участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода. Архитектурная концепция вокзального комплекса для ВСМ архитектора Николая Шумакова (niann.ru)

Уходящая неделя запомнится нижегородцам приговором бывшему мэру города и экс-зампреду областного парламента Олегу Сорокину. Он был задержан в декабре 2017 года. Суд признал экс-главу Нижнего Новгорода в получении взятки и причастности к похищению человека. Сорокин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 460,8 млн рублей. Защита экс-чиновника и депутата намерена обжаловать приговор.

Продолжилось и дело известного в Нижнем Новгороде предпринимателя Андрея Климентьева. Его обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. Гособвинение настаивает на 10 годах лишения свободы, сам бизнесмен заявляет о своей невиновности и утверждает, что у него похитили 1 млрд рублей.