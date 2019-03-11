Финансовые обязательства «Роскомснаббанка» составляют 22 млрд рублей

Уфимский «Роскомснаббанк» имеет обязательства перед физлицами на сумму в 18 млрд рублей, перед юрлицами — около 4 млрд рублей. Об этом заявил председатель Нацбанка РБ Марат Кашапов на оперативном совещании в РБ.

По его словам, общая задолженность банка составляет порядка 22 млрд рублей. При этом большинство вкладов физлиц не превышают страховую сумму в 1,4 млн рублей.

Напомним, 7 марта ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Выплаты вкладчикам уфимского банка начнутся не позднее 21 марта.