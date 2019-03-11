Кредиты Башкирии: бизнес не хочет связываться с валютой, а население живет в долг
Анализ рынка кредитования в Башкортостане в 2018 году
Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать ситуацию с кредитованием в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Сегодня речь пойдет о Башкортостане. Регион показал результаты, которые, на первый взгляд, отличаются от татарстанских. Однако, если сравнивать их с другими крупными регионами ПФО (материалы о них выйдут позже), то окажется, что эти «отличия» являются скорее сходством.
Кредиты физлиц: все как в Татарстане
По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году банки предоставили физическим лицам-резидентам в Башкортостане кредитов на общую сумму 323,7 млрд рублей. Это самый большой показатель за последние 6 лет, за год он увеличился на 39%. Примерно на столько же увеличилось и количество жилищных кредитов — с 39,5 до 54,4 тысячи штук. А вот их общий объем вырос более значительно — с 60,9 до 92,7 млрд рублей.
Показатели кредитования физических лиц в Башкортостане сейчас очень схожи с показателями Татарстана: общий объем выданных кредитов примерно одинаковый, правда, рост в Татарстане больше на 50%. А вот объем жилищных кредитов, напротив, вырос не так сильно – лишь на 43%.
Анастасия Гилева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Уфе, отмечает, что 2018 год стал рекордным по выдаче ипотеки в Башкирии.
Однако значительных поводов для оптимизма на рынке ипотечного кредитования в 2019 году нет: «Без запуска программ господдержки ипотеки ждать более высоких результатов не стоит — нет рыночных драйверов. Если средняя ставка по жилищным кредитам не превысит 12% годовых, то уровень выдач ипотеки будет близок к прошлогоднему. Но если перейти «порог психологической приемлемости» в 12% годовых, то с каждым последующим процентом спрос будет сокращаться на 15%. Реакция на инфляцию и ослабление рубля на фоне «второй волны» роста ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ простимулировали спрос на покупку жилья с помощью кредитов в конце года. В середине декабря объем заявок на ипотеку вырос на 30% по отношению к показателям октября и ноября. Люди, уже имеющие собственное жилье, спешили купить дополнительную недвижимость — «на будущее», чтобы зафиксировать действующий уровень цен и психологически приемлемых ставок. Примечательно, что «в фокусе внимания» у башкирских покупателей оказались новостройки класса комфорт и эконом с чистовой отделкой, а также вторичные квартиры в домах не старше 10 лет. Это самые востребованные объекты для последующей перепродажи или сдачи в аренду. Мы ожидаем, что «волна» таких инвестиционных покупок с помощью жилищных кредитов продлится до конца марта, а потом будет постепенно спадать», — говорит Анастасия Гилева.
|Дата
|Объем кредитов всего, млн руб.
|Жилищные кредиты
|Ипотечные жилищные кредиты
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|Количество, единиц
|Объем, млн руб.
|01.01.2019
|323.700
|54.414
|92.720
|185,70
|9,56
|01.01.2018
|232 749
|39 454
|60 909
|175,8
|10,63
|01.01.2017
|175 303
|31 268
|43 864
|171,6
|12,71
|01.01.2016
|137 225
|24 347
|31 885
|167,9
|13,59
|01.01.2015
|218 681
|38 086
|48 663
|171,8
|12,63
|01.01.2014
|230 511
|36 342
|38 192
|164,7
|13,01
|Изменение в 2018
|39%
|38%
|52%
|6%
|-10%
Очень похожа и ситуация с задолженностью. В Башкортостане физические лица должны банкам по кредитам в рублях около 404 млрд, из которых 182,4 млрд рублей приходится на жилищные кредиты. Рост составил 25% и 29% в случае со всеми кредитами и жилищными кредитами соответственно. Для сравнения — в Татарстане показатели составили 391 и 180 млрд рублей, а рост — на 26% и 28%, так что результаты абсолютно идентичные.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте
|по кредитам, всего
|по жилищным кредитам
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|01.01.2019
|404.246
|182.434
|181.420
|1.260
|36.812
|01.01.2018
|323.693
|141.855
|139.986
|1.213
|26.721
|01.01.2017
|279.734
|118.331
|115.393
|1.237
|19.913
|01.01.2016
|270.987
|101.165
|96.027
|922
|01.01.2015
|290.857
|88.391
|75.043
|497
|01.01.2014
|255.193
|65.364
|56.198
|430
|Изменение в 2018
|25%
|29%
|30%
|4%
|38%
Юрлица отвернулись от валюты
Очень схожа в двух регионах и динамика кредитования юридических лиц, хотя итоговые объемы кредитования в Татарстане и Башкортостане можно охарактеризовать как очень разные. В Башкортостане юрлица в 2018 году получили кредитов на общую сумму 483,4 млрд рублей. Показатель здесь снизился на 20% — не так сильно, как в Татарстане, но в соседнем регионе он все равно гораздо больше — 1,38 триллиона рублей.
При этом задолженность в Башкортостане составляет 364,9 млрд рублей. Это почти равно сумме взятых в 2018 году кредитов. В Татарстане, например, задолженность в два раза меньше объема выданных кредитов.
Башкирская задолженность оказалась на 1% выше, чем год назад. Почти вся она — 313,5 млрд рублей — приходится на рублевую (показатель вырос на 4%). Размер просроченной задолженности составляет 24,5 млрд рублей — за год она очень значительно увеличилась — в 2,4 раза, в отличие от Татарстана, где размер «просрочки» не изменился. Подробнее о просроченной задолженности см. ниже.
|Дата
|Объем
|Задолженность
|Просроченная задолженность
|Всего
|В рублях
|В иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|В рублях
|В иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.01.2019
|483.360
|468.447
|14.912
|364.852
|313.473
|01.01.2018
|606.616
|574.985
|31.631
|359.826
|302.858
|01.01.2017
|457.039
|408.876
|48.162
|357.078
|291.096
|01.01.2016
|467.776
|412.902
|54.874
|399.818
|289.696
|01.01.2015
|603.825
|492.350
|111.475
|420.231
|305.409
|01.01.2014
|586.233
|430.931
|155.302
|300.170
|217.713
|Изменение в 2018
|-20%
|-19%
|-53%
|1%
|4%
В рублях юрлица Башкортостана взяли кредитов на 468,4 млрд рублей — это на 19% меньше, чем год назад. Основная масса кредитов приходится на обрабатывающие производства — 254,2 млрд рублей, тут зафиксировано снижение на 11%. К примеру, компании, связанные с химическим производством, очень сильно снизили объемы кредитования — на 60%, со 112,2 до 44,7 млрд рублей. А вот кредитование производства нефтепродуктов, наоборот, выросло — с 84,8 до 118,2 млрд рублей (на 39%), так же как и производства транспортных средств — с 39,1 до 51,8 млрд рублей (на треть). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, бросается в глаза снижение кредитов, полученных строителями — на 59% (с 52,8 до 21,6 млрд рублей) и представителями транспорта и связи — на 64% (с 12 до 4,4 млрд рублей).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|468.447
|13.671
|2.060
|254.208
|18.535
|01.01.2018
|574.985
|23.084
|16.249
|284.454
|22.690
|01.01.2017
|408.876
|10.219
|4.828
|162.100
|16.107
|01.01.2016
|412.902
|4.041
|1.689
|160.938
|17.224
|01.01.2015
|492.350
|88.532
|86.454
|87.481
|11.648
|01.01.2014
|430.931
|2.826
|1.016
|92.601
|11.672
|Изменение в 2018
|-19%
|-41%
|-87%
|-11%
|-18%
В иностранной валюте кредитование снизилось на 53%, для сравнения — в Татарстане показатель также снизился, но лишь на 29%.
Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка», так комментирует эти показатели: «Можно сказать, что бизнес в целом стал более ответственно подходить к выбору валюты кредитования, понимая, что валютный риск необходимо тщательно оценивать наравне с кредитным риском».
Всего юрлица Башкортостана взяли нерублевых кредитов на 14,9 млрд рублей. В основном это обрабатывающие производства, на них приходится 12,9 млрд рублей, их показатель снизился на 57%. Такое значительное снижение обусловлено результатами компаний из трех отраслей: производство транспортных средств и оборудования (тут — снижение на 43%, с 22,4 до 12,9 млрд рублей), производство нефтепродуктов (снижение с 6,3 млрд до нуля) и химическое производство (снижение с 1,1 млрд до 24 млн рублей). Некоторые компании из других сфер, наоборот, увеличили кредитование в валюте: оптовая и розничная торговля, например, взяла 1,19 млрд рублей кредитов, в 2,2 раза больше, чем год назад.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|14.912
|0
|0
|12.927
|0
|01.01.2018
|31.631
|288
|0
|29.952
|40
|01.01.2017
|48.162
|4.382
|0
|42.842
|164
|01.01.2016
|54.874
|9.593
|0
|41.391
|49
|01.01.2015
|111.475
|5.577
|0
|102.523
|66
|01.01.2014
|155.302
|8.608
|7.953
|143.248
|137
|Изменение в 2018
|-53%
|-100%
|-57%
|-100%
Сельское хозяйство перестало отдавать долги
Рублевая задолженность юридических лиц из Башкортостана в 2018 году выросла на 4% — с 302,9 до 313,5 млрд рублей (в Татарстане за тот же период она, напротив, снизилась на 14%). Около половины этой задолженности приходится на обрабатывающие производства. Тут показатель вырос на 13%, со 140,8 млрд до 158,7 млрд рублей. Наиболее закредитованная сфера — производство транспортных средств и оборудования, тут долгов на 51,5 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем год назад. Также много кредитов — у производства нефтепродуктов (37,1 млрд, снижение на 19%) и химического производства (31,6 млрд рублей, рост на 2%). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, больше всего кредитов у сельского хозяйства (37,5 млрд рублей, рост на 3%) и торговли (30,2 млрд рублей, снижение на 12%).
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|313.473
|23.156
|11.382
|158.727
|18.673
|01.01.2018
|302.858
|23.701
|15.650
|140.760
|17.616
|01.01.2017
|291.096
|33.632
|26.875
|114.673
|11.631
|01.01.2016
|289.696
|54.689
|50.007
|99.055
|12.326
|01.01.2015
|305.409
|77.530
|73.899
|86.429
|11.066
|01.01.2014
|217.713
|14.498
|10.443
|65.553
|9.345
|Изменение в 2018
|4%
|-2%
|-27%
|13%
|6%
В валюте задолженность снизилась с 57 до 51,4 млрд рублей, то есть на 10% (ситуация отличается от Татарстана и в этом — в соседнем регионе она, наоборот, выросла на четверть). 46,3 млрд рублей приходится на обрабатывающие производства, где 39,3 млрд рублей — у компаний, связанных с производством нефтепродуктов. Показатель за год почти не изменился. Еще 6,7 млрд рублей — в качестве долга у производителей транспортных средств и оборудования, но тут показатель за год снизился на 20%.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|51.379
|0
|0
|46.327
|0
|01.01.2018
|56.968
|4.545
|0
|47.580
|0
|01.01.2017
|65.982
|8.297
|0
|52.484
|164
|01.01.2016
|110.121
|12.592
|1.898
|90.451
|49
|01.01.2015
|114.822
|15.260
|9.683
|94.477
|0
|01.01.2014
|82.457
|11.743
|8.499
|67.916
|137
|Изменение в 2018
|-10%
|-100%
|-3%
Что касается просроченной задолженности, то, как уже говорилось, в Башкортостане она выросла очень заметно — в 2,4 раза, с 8,9 до 21,1 млрд рублей. В основном это обусловлено очень сильным — почти в восемь раз — ростом «просрочки» у предприятий сельского хозяйства — с 1,17 до 8,9 млрд рублей. Из крупных сфер также заметен сильный рост «просрочки» у обрабатывающих производств — с 1,3 до 4,5 млрд рублей. В основном такой рост обеспечила сфера обработки древесины. Тут показатель вырос со 189 млн до 2,9 млрд рублей. Также сильно выросла просроченная задолженность у строительства — с 1,14 до 2,28 млрд рублей. В валюте просроченная задолженность появилась у предприятий лишь одной из сфер — металлургического производства. Тут показатель вырос с нуля до 378 млн рублей.
|Дата
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|обрабатывающие производства
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|01.01.2019
|21.106
|132
|132
|4.544
|259
|01.01.2018
|8.888
|115
|115
|1.343
|220
|01.01.2017
|8.673
|127
|127
|1.136
|257
|01.01.2016
|8.304
|165
|144
|1.192
|398
|01.01.2015
|7.726
|150
|149
|1.565
|517
|01.01.2014
|5.761
|20
|20
|728
|121
|Изменение в 2018
|137%
|15%
|15%
|238%
|18%
Башкирский МСБ, в отличие от татарстанского, не торопится брать в долг
Если говорить не о всех предприятиях, а только о малом и среднем бизнесе, то ситуация выглядит несколько иначе. Всего юрлица, представляющие МСБ, получили кредитов на 107,3 млрд рублей — это на 14% меньше, чем год назад (в Татарстане МСБ увеличил объем кредитов на 4%). На индивидуальных предпринимателей приходится 9,1 млрд рублей — на 16% больше, чем год назад.
Кредиты, предоставленные в РБ субъектам МСП на 1.01.2019, млн рублей
|
Дата
|
в рублях
|
в иностранной валюте и драгоценных металлах
всего
|
субъектам МСП
|
ИП
|
субъектам МСП
|
ИП
|
субъектам МСП
ИП
|
01.01.2019
|
105.304
|
9.098
|
2.010
|
0
|
107.314
9.098
|
01.01.2018
|
124.076
|
7.813
|
1.350
|
0
|
125.426
7.813
|
01.01.2017
|
90.326
|
6.241
|
822
|
0
|
91.148
6.241
|
01.01.2016
|
93.259
|
5.224
|
3.473
|
0
|
96.732
5.224
|
01.01.2015
|
110.829
|
11.892
|
1.873
|
0
|
112.702
11.892
|
01.01.2014
|
108.478
|
11.688
|
3.475
|
0
|
111.953
11.688
|
Изменение в 2018
|
-15%
|
16%
|
49%
|
-14%
16%
Общий объем задолженности снизился за год на 11%, с 77 до 68,5 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили показатель на 1%. «Просрочка» выросла на 6% в случае со всем МСБ (с 5,6 до 5,9 млрд рублей), а у индивидуальных предпринимателей — на 28% (с 524 до 673 млн рублей).
|Дата
|Задолженность
|Просроченная задолженность
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|01.01.2019
|67.788
|8.054
|752
|0
|68.540
|01.01.2018
|75.029
|8.098
|1.958
|0
|76.987
|01.01.2017
|91.430
|8.274
|26.318
|0
|117.748
|01.01.2016
|71.566
|7.454
|2.775
|0
|74.341
|01.01.2015
|69.669
|13.091
|4.217
|0
|73.886
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