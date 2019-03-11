Кредиты Башкирии: бизнес не хочет связываться с валютой, а население живет в долг

Анализ рынка кредитования в Башкортостане в 2018 году

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать ситуацию с кредитованием в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Сегодня речь пойдет о Башкортостане. Регион показал результаты, которые, на первый взгляд, отличаются от татарстанских. Однако, если сравнивать их с другими крупными регионами ПФО (материалы о них выйдут позже), то окажется, что эти «отличия» являются скорее сходством.

Кредиты физлиц: все как в Татарстане

По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году банки предоставили физическим лицам-резидентам в Башкортостане кредитов на общую сумму 323,7 млрд рублей. Это самый большой показатель за последние 6 лет, за год он увеличился на 39%. Примерно на столько же увеличилось и количество жилищных кредитов — с 39,5 до 54,4 тысячи штук. А вот их общий объем вырос более значительно — с 60,9 до 92,7 млрд рублей.

Показатели кредитования физических лиц в Башкортостане сейчас очень схожи с показателями Татарстана: общий объем выданных кредитов примерно одинаковый, правда, рост в Татарстане больше на 50%. А вот объем жилищных кредитов, напротив, вырос не так сильно – лишь на 43%.

Анастасия Гилева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Уфе, отмечает, что 2018 год стал рекордным по выдаче ипотеки в Башкирии.

«Без запуска программ господдержки ипотеки ждать более высоких результатов не стоит — нет рыночных драйверов», — считает Анастасия Гилева. Фото ufa.kp.ru



Однако значительных поводов для оптимизма на рынке ипотечного кредитования в 2019 году нет: «Без запуска программ господдержки ипотеки ждать более высоких результатов не стоит — нет рыночных драйверов. Если средняя ставка по жилищным кредитам не превысит 12% годовых, то уровень выдач ипотеки будет близок к прошлогоднему. Но если перейти «порог психологической приемлемости» в 12% годовых, то с каждым последующим процентом спрос будет сокращаться на 15%. Реакция на инфляцию и ослабление рубля на фоне «второй волны» роста ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ простимулировали спрос на покупку жилья с помощью кредитов в конце года. В середине декабря объем заявок на ипотеку вырос на 30% по отношению к показателям октября и ноября. Люди, уже имеющие собственное жилье, спешили купить дополнительную недвижимость — «на будущее», чтобы зафиксировать действующий уровень цен и психологически приемлемых ставок. Примечательно, что «в фокусе внимания» у башкирских покупателей оказались новостройки класса комфорт и эконом с чистовой отделкой, а также вторичные квартиры в домах не старше 10 лет. Это самые востребованные объекты для последующей перепродажи или сдачи в аренду. Мы ожидаем, что «волна» таких инвестиционных покупок с помощью жилищных кредитов продлится до конца марта, а потом будет постепенно спадать», — говорит Анастасия Гилева.

Кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам в РБ на 01.01.2019

Дата Объем кредитов всего, млн руб. Жилищные кредиты Ипотечные жилищные кредиты под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года Количество, единиц Объем, млн руб. 01.01.2019 323.700 54.414 92.720 185,70 9,56 01.01.2018 232 749 39 454 60 909 175,8 10,63 01.01.2017 175 303 31 268 43 864 171,6 12,71 01.01.2016 137 225 24 347 31 885 167,9 13,59 01.01.2015 218 681 38 086 48 663 171,8 12,63 01.01.2014 230 511 36 342 38 192 164,7 13,01 Изменение в 2018 39% 38% 52% 6% -10%

Очень похожа и ситуация с задолженностью. В Башкортостане физические лица должны банкам по кредитам в рублях около 404 млрд, из которых 182,4 млрд рублей приходится на жилищные кредиты. Рост составил 25% и 29% в случае со всеми кредитами и жилищными кредитами соответственно. Для сравнения — в Татарстане показатели составили 391 и 180 млрд рублей, а рост — на 26% и 28%, так что результаты абсолютно идентичные.

Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам в РБ, на 01.01.2019, млн рублей

Дата в рублях в иностранной валюте по кредитам, всего по жилищным кредитам по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная 01.01.2019 404.246 182.434 181.420 1.260 36.812 01.01.2018 323.693 141.855 139.986 1.213 26.721 01.01.2017 279.734 118.331 115.393 1.237 19.913 01.01.2016 270.987 101.165 96.027 922 01.01.2015 290.857 88.391 75.043 497 01.01.2014 255.193 65.364 56.198 430 Изменение в 2018 25% 29% 30% 4% 38%

Юрлица отвернулись от валюты

Очень схожа в двух регионах и динамика кредитования юридических лиц, хотя итоговые объемы кредитования в Татарстане и Башкортостане можно охарактеризовать как очень разные. В Башкортостане юрлица в 2018 году получили кредитов на общую сумму 483,4 млрд рублей. Показатель здесь снизился на 20% — не так сильно, как в Татарстане, но в соседнем регионе он все равно гораздо больше — 1,38 триллиона рублей.

При этом задолженность в Башкортостане составляет 364,9 млрд рублей. Это почти равно сумме взятых в 2018 году кредитов. В Татарстане, например, задолженность в два раза меньше объема выданных кредитов.

Башкирская задолженность оказалась на 1% выше, чем год назад. Почти вся она — 313,5 млрд рублей — приходится на рублевую (показатель вырос на 4%). Размер просроченной задолженности составляет 24,5 млрд рублей — за год она очень значительно увеличилась — в 2,4 раза, в отличие от Татарстана, где размер «просрочки» не изменился. Подробнее о просроченной задолженности см. ниже.

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в РБ, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Объем Задолженность Просроченная задолженность Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах Всего В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах 01.01.2019 483.360 468.447 14.912 364.852 313.473 01.01.2018 606.616 574.985 31.631 359.826 302.858 01.01.2017 457.039 408.876 48.162 357.078 291.096 01.01.2016 467.776 412.902 54.874 399.818 289.696 01.01.2015 603.825 492.350 111.475 420.231 305.409 01.01.2014 586.233 430.931 155.302 300.170 217.713 Изменение в 2018 -20% -19% -53% 1% 4%

В рублях юрлица Башкортостана взяли кредитов на 468,4 млрд рублей — это на 19% меньше, чем год назад. Основная масса кредитов приходится на обрабатывающие производства — 254,2 млрд рублей, тут зафиксировано снижение на 11%. К примеру, компании, связанные с химическим производством, очень сильно снизили объемы кредитования — на 60%, со 112,2 до 44,7 млрд рублей. А вот кредитование производства нефтепродуктов, наоборот, выросло — с 84,8 до 118,2 млрд рублей (на 39%), так же как и производства транспортных средств — с 39,1 до 51,8 млрд рублей (на треть). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, бросается в глаза снижение кредитов, полученных строителями — на 59% (с 52,8 до 21,6 млрд рублей) и представителями транспорта и связи — на 64% (с 12 до 4,4 млрд рублей).

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в РБ в рублях, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 468.447 13.671 2.060 254.208 18.535 01.01.2018 574.985 23.084 16.249 284.454 22.690 01.01.2017 408.876 10.219 4.828 162.100 16.107 01.01.2016 412.902 4.041 1.689 160.938 17.224 01.01.2015 492.350 88.532 86.454 87.481 11.648 01.01.2014 430.931 2.826 1.016 92.601 11.672 Изменение в 2018 -19% -41% -87% -11% -18%

В иностранной валюте кредитование снизилось на 53%, для сравнения — в Татарстане показатель также снизился, но лишь на 29%.

Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка», так комментирует эти показатели: «Можно сказать, что бизнес в целом стал более ответственно подходить к выбору валюты кредитования, понимая, что валютный риск необходимо тщательно оценивать наравне с кредитным риском».

Всего юрлица Башкортостана взяли нерублевых кредитов на 14,9 млрд рублей. В основном это обрабатывающие производства, на них приходится 12,9 млрд рублей, их показатель снизился на 57%. Такое значительное снижение обусловлено результатами компаний из трех отраслей: производство транспортных средств и оборудования (тут — снижение на 43%, с 22,4 до 12,9 млрд рублей), производство нефтепродуктов (снижение с 6,3 млрд до нуля) и химическое производство (снижение с 1,1 млрд до 24 млн рублей). Некоторые компании из других сфер, наоборот, увеличили кредитование в валюте: оптовая и розничная торговля, например, взяла 1,19 млрд рублей кредитов, в 2,2 раза больше, чем год назад.

Кредиты, предоставленные юрлицам и индивидуальным предпринимателям в РБ в иностранной валюте, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 14.912 0 0 12.927 0 01.01.2018 31.631 288 0 29.952 40 01.01.2017 48.162 4.382 0 42.842 164 01.01.2016 54.874 9.593 0 41.391 49 01.01.2015 111.475 5.577 0 102.523 66 01.01.2014 155.302 8.608 7.953 143.248 137 Изменение в 2018 -53% -100% -57% -100%

Сельское хозяйство перестало отдавать долги

Рублевая задолженность юридических лиц из Башкортостана в 2018 году выросла на 4% — с 302,9 до 313,5 млрд рублей (в Татарстане за тот же период она, напротив, снизилась на 14%). Около половины этой задолженности приходится на обрабатывающие производства. Тут показатель вырос на 13%, со 140,8 млрд до 158,7 млрд рублей. Наиболее закредитованная сфера — производство транспортных средств и оборудования, тут долгов на 51,5 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем год назад. Также много кредитов — у производства нефтепродуктов (37,1 млрд, снижение на 19%) и химического производства (31,6 млрд рублей, рост на 2%). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, больше всего кредитов у сельского хозяйства (37,5 млрд рублей, рост на 3%) и торговли (30,2 млрд рублей, снижение на 12%).

Задолженность по кредитам, предоставленным в РБ юрлицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 313.473 23.156 11.382 158.727 18.673 01.01.2018

302.858 23.701 15.650 140.760 17.616 01.01.2017 291.096 33.632 26.875 114.673 11.631 01.01.2016

289.696 54.689 50.007 99.055 12.326 01.01.2015 305.409 77.530 73.899 86.429 11.066 01.01.2014 217.713 14.498 10.443 65.553 9.345 Изменение в 2018 4% -2% -27% 13% 6%

В валюте задолженность снизилась с 57 до 51,4 млрд рублей, то есть на 10% (ситуация отличается от Татарстана и в этом — в соседнем регионе она, наоборот, выросла на четверть). 46,3 млрд рублей приходится на обрабатывающие производства, где 39,3 млрд рублей — у компаний, связанных с производством нефтепродуктов. Показатель за год почти не изменился. Еще 6,7 млрд рублей — в качестве долга у производителей транспортных средств и оборудования, но тут показатель за год снизился на 20%.

Задолженность по кредитам, предоставленным в РБ юрлицам и индивидуальным предпринимателям в валюте, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 51.379 0 0 46.327 0 01.01.2018 56.968 4.545 0 47.580 0 01.01.2017 65.982 8.297 0 52.484 164 01.01.2016 110.121 12.592 1.898 90.451 49 01.01.2015 114.822 15.260 9.683 94.477 0 01.01.2014 82.457 11.743 8.499 67.916 137 Изменение в 2018 -10% -100% -3%

Что касается просроченной задолженности, то, как уже говорилось, в Башкортостане она выросла очень заметно — в 2,4 раза, с 8,9 до 21,1 млрд рублей. В основном это обусловлено очень сильным — почти в восемь раз — ростом «просрочки» у предприятий сельского хозяйства — с 1,17 до 8,9 млрд рублей. Из крупных сфер также заметен сильный рост «просрочки» у обрабатывающих производств — с 1,3 до 4,5 млрд рублей. В основном такой рост обеспечила сфера обработки древесины. Тут показатель вырос со 189 млн до 2,9 млрд рублей. Также сильно выросла просроченная задолженность у строительства — с 1,14 до 2,28 млрд рублей. В валюте просроченная задолженность появилась у предприятий лишь одной из сфер — металлургического производства. Тут показатель вырос с нуля до 378 млн рублей.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным в РБ юрлицам и индивидуальным предпринимателям в рублях, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Всего добыча полезных ископаемых добыча топливно-энергетических полезных ископаемых обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 01.01.2019 21.106 132 132 4.544 259 01.01.2018 8.888 115 115 1.343 220 01.01.2017 8.673 127 127 1.136 257 01.01.2016 8.304 165 144 1.192 398 01.01.2015 7.726 150 149 1.565 517 01.01.2014 5.761 20 20 728 121 Изменение в 2018 137% 15% 15% 238% 18%

Башкирский МСБ, в отличие от татарстанского, не торопится брать в долг

Если говорить не о всех предприятиях, а только о малом и среднем бизнесе, то ситуация выглядит несколько иначе. Всего юрлица, представляющие МСБ, получили кредитов на 107,3 млрд рублей — это на 14% меньше, чем год назад (в Татарстане МСБ увеличил объем кредитов на 4%). На индивидуальных предпринимателей приходится 9,1 млрд рублей — на 16% больше, чем год назад.

Кредиты, предоставленные в РБ субъектам МСП на 1.01.2019, млн рублей



Дата в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам МСП ИП субъектам МСП ИП субъектам МСП ИП 01.01.2019 105.304 9.098 2.010 0 107.314 9.098 01.01.2018 124.076 7.813 1.350 0 125.426 7.813 01.01.2017 90.326 6.241 822 0 91.148 6.241 01.01.2016 93.259 5.224 3.473 0 96.732 5.224 01.01.2015 110.829 11.892 1.873 0 112.702 11.892 01.01.2014 108.478 11.688 3.475 0 111.953 11.688 Изменение в 2018 -15% 16% 49% -14% 16%

Общий объем задолженности снизился за год на 11%, с 77 до 68,5 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили показатель на 1%. «Просрочка» выросла на 6% в случае со всем МСБ (с 5,6 до 5,9 млрд рублей), а у индивидуальных предпринимателей — на 28% (с 524 до 673 млн рублей).

Задолженность по кредитам, предоставленным в РБ субъектам МСП, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Задолженность Просроченная задолженность в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей 01.01.2019 67.788 8.054 752 0 68.540 01.01.2018 75.029 8.098 1.958 0 76.987 01.01.2017 91.430 8.274 26.318 0 117.748 01.01.2016 71.566 7.454 2.775 0 74.341 01.01.2015 69.669 13.091 4.217 0 73.886