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Подтопление карьера в Сибае должны завершить 26 марта

19:56, 12.03.2019
Подтопление карьера в Сибае должны завершить 26 марта
Фото: sibay.bashkortostan.ru

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что подтопление недействующего карьера в Сибае идет по плану, планируется, что работы завершатся 26 марта, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что испанская газета El País написала о способах борьбы со смогом в башкирском Сибае. Особенно европейских журналистов привлекли гигантские вентиляторы на краю карьера.

«Ситуация настолько серьезная, что местные власти не только раздали маски, но и установили гигантские вентиляторы, чтобы попытаться отогнать «грязный» воздух, который накрывает город», — пишет издание.

Газета также подчеркивает, что местные власти отрицают вредное воздействие диоксида серы. При этом упоминаются и жалобы сибайцев на здоровье.

Общество Башкортостан
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