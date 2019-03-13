«СуперМУП» во спасение: мэр Ижевска рассказал о коммунальном ноу-хау

Глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев рассказал об итогах социально-экономического развития города за прошлый год и задачах на текущий

В Ижевске планируют внедрить коммунальное ноу-хау — на основе трех муниципальных предприятий создадут «суперМУП» для управления жилым фондом и обслуживания улично-дорожной сети. Городские власти хотят сделать их рентабельными и сократить таким образом затраты на муниципальное имущество. Об этих и других планах на 2019 год сегодня рассказал глава города Олег Бекмеметьев. Мэр также подвел итоги социально-экономического развития столицы Удмуртии в 2018 году. Подробнее — в материале «Реального времени».

Доходы бюджета выросли на 12%

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев выступил с докладом по итогам социально-экономического развития города в 2018 году и планам на 2019-й. При этом в самом начале он сразу предупредил, что не может в полной мере говорить о своей сопричастности «к достигнутым успехам» в прошлом году, так как вступил в должность только в середине октября. До этого кресло мэра столицы Удмуртии оставалось вакантным в течение почти полугода. При этом о недоработках и проблемах Бекмеметьев тактично умолчал, упомянув лишь, что в конце прошлого года в бюджете не было средств на освещение улиц и уборку снега. Тогда финансовую помощь столице оказала республика.

Общий объем доходов бюджета Ижевска в 2018 году составил 13,9 млрд рублей, из которых почти 5,3 млрд — собственные доходы, они выросли на 12,8% по сравнению с 2017 годом. Рост собственных доходов произошел в основном за счет поступлений НДФЛ и налога на имущество физлиц. По неналоговым доходам рост обеспечили средства от рекламных конструкций.

Расходы бюджета превысили 14 млрд рублей, при этом 71% — социальной направленности. Комментируя эти цифры, Бекмеметьев отметил, что урезать расходы на социалку невозможно, но есть предпосылки для сокращения затрат на обслуживание муниципального имущества и собственно обеспечение работы органов власти. В конце прошлого года в администрации Ижевска началась административная реформа, сокращена должность одного заместителя главы администрации города, объявлено об уменьшении с 41 до 30 структурных подразделений за счет их объединения и перераспределения функций. Оптимизационные мероприятия, по словам Бекмеметьева, позволят сэкономить порядка 70 млн рублей.

Олег Бекмеметьев в самом начале сразу предупредил, что не может в полной мере говорить о своей сопричастности «к достигнутым успехам» в прошлом году, так как вступил в должность только в середине октября. Фото Михаила Красильникова



Долги казны превысили 5 млрд рублей

Муниципальный долг Ижевска составляет свыше 5,3 млрд рублей, большая часть которого — коммерческие кредиты: 4,6 млрд. По словам Бекмеметьева, за счет рефинансирования кредитов и снижения процентных ставок удалось сэкономить на их обслуживании 75 млн рублей. Наращивать кредитный портфель город уже не может в соответствии с Бюджетным кодексом, поэтому стоит задача его сокращать. На это направят и часть средств от продажи имущественного комплекса «Ижевских электрических сетей».

Как пояснил глава города позднее, во время общения с журналистами, вырученные деньги пойдут на ремонт социальных объектов, однако оплата этих работ в любом случае происходит после их выполнения, то есть в июле-августе. Чтобы средства от продажи электросетей не лежали мертвым грузом на счете, их на время направят на погашение кредитных обязательств города. Это также позволит сэкономить на обслуживании кредитов. Бекмеметьев отметил, что уже готовится список объектов, на ремонт которых пойдут вырученные с продажи деньги.

Рост собственных доходов произошел в основном за счет поступлений НДФЛ и налога на имущество физлиц. Фото Михаила Красильникова



Революция в ЖКХ — «суперМУП»

Наибольший интерес в части управления муниципальным имуществом вызвало заявление Бекмеметьева о планах по объединению трех муниципальных унитарных предприятий.

Речь идет о «Дорожном ремонтно-эксплуатационном управлении», которое занимается содержанием улично-дорожной сети города; «Горсервисе», обслуживающем муниципальный жилой фонд; а также «Спецдомоуправлении», муниципальной управляющей компании в ЖКХ, которая занимает в городе пятое место по объему жилого фонда. В августе 2018 года в последней по решению Арбитражного суда УР была введена процедура финансового оздоровления. В доведении предприятия до столь сложного положения винили одного из предыдущих руководителей.

— Финансовое состояние общества («Спецдомоуправление», — прим. ред.) оставляет желать лучшего, — прокомментировал Бекмеметьев журналистам позднее планы по объединению МУПов. — Случилось это в силу определенных причин, но мы работаем над тем, чтобы финансово оздоровить предприятие, за счет эффекта экономического масштаба вывести на новый уровень в части услуг управления МКД. Эффект экономического масштаба сработает тогда, когда мы добавим к услугам по управлению МКД еще функционал — например, уход за тротуарами всей городской дорожной сети. Дороги городские, межквартальные, магистральные — это то, что сейчас делает ДРЭУ.

Кроме того, в ведение нового «суперМУПа» могут передать содержание остановок общественного транспорта. Ранее их передали от «Горсервиса» в муниципальное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». По словам мэра, объединение МУПов хотят провести для вывода предприятий на рентабельность, а доходы от работы направлять на благоустройство.

Наибольший интерес в части управления муниципальным имуществом вызвало заявление Бекмеметьева о планах по объединению трех муниципальных унитарных предприятий. Фото day.org.ru



В своем выступлении Бекмеметьев также сообщил, что в дальнейшем этот «суперМУП» могут реорганизовать в форму акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

При этом признанные непрофильными активами другие бывшие МУПы, а ныне ООО, город пока никак не может продать. Так, «Производственный трест банно-прачечного хозяйства», по словам Бекмеметьева, пытались продать трижды за 311 млн рублей. В апреле будет проведена новая оценка, и трест снова выставят на торги. По поводу похоронного бюро «Ритуал» решение пока не принято, так как в последние годы оно показывало убытки. Его будут продавать либо ниже балансовой стоимости, либо попытаются вывести на прибыль.

Власти готовы к партнерству с бизнесом

Бекмеметьев также отметил, что городские власти намерены активизировать работу с бизнесом, в том числе в формате муниципально-частного партнерства, что, с одной стороны, позволит решать некоторые проблемы без значительных затрат бюджета, а с другой стороны, позволит бизнесу лучше развиваться в городе и, соответственно, укреплять налоговую базу.

Среди задач на 2019 год Бекмеметьев назвал продолжение реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и ремонта дорог, установку контейнерных площадок в частном секторе, на перспективу 2020—2021 гг. — завершение строительства 26-го коллектора, на которое требуется 1,1 млрд рублей. Однако без ввода в эксплуатацию коллектора невозможно пока дальнейшее развитие города в восточном направлении. Также в городе необходимо решать проблему нехватки детских садов и школ, уже готовы заявки на финансирование из федерального бюджета.