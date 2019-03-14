Новости общества

08:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Акимов: президент России примет решение по первому участку ВСМ Москва – Казань в ближайшие недели

14:58, 14.03.2019
Акимов: президент России примет решение по первому участку ВСМ Москва – Казань в ближайшие недели
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что президент России Владимир Путин примет решение по строительству первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода в ближайшие недели.

По словам Акимова, в правительстве есть разные точки зрения по этому вопросу. Он добавил, что Минфин пока сомневается в обоснованности проекта, передает ТАСС.

Ранее «Ведомости» сообщили, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань.

В РЖД ожидают итогового решения по строительству ВСМ в течение месяца. На создание первого участка из федерального бюджета планируют выделить 200 млрд рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров