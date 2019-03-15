Суд отказал в аресте депутата Белоусова по делу о взятке в 3,2 млрд рублей

Ленинский суд Екатеринбурга отказался заключать под стражу депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки в 3,2 млрд рублей.

Постановление вступит в силу спустя трое суток, если не будет обжаловано.

При этом следствие может избрать депутату любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, домашним арестом и залогом, либо обжаловать отказ в аресте.

По словам адвоката Белоусова Игоря Трунова, депутат намерен вернуться в Москву и продолжить работу в Госдуме. Адвокат добавил, что Белоусову запрещено выезжать за границу, передает «РИА Новости».

Ранее Следственный комитет попросил суд арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова.

По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич получили от руководителя неназванного холдинга взятку в размере более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства.