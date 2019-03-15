Марсель Юсупов передал акции УХБК своему финансовому управляющему

Башкирский предприниматель Марсель Юсупов передал принадлежащий ему пакет акций Уфимского хлопчатобумажного комбината (УХБК) в 78,3% своему финансовому управляющему Андрею Козлову.

Согласно сообщению ОАО «УХБК», Юсупов лишился права распоряжаться своим пакетом акций 13 марта. Его доля в предприятии перешла Козлову в тот же день.

Напомним, что Юсупов увеличил свою долю в предприятии в январе 2018 года. Тогда оставшаяся часть УХБК принадлежала сыну бывшего вице-премьера Башкирии Шамиля Вахитова Рафаэлю.

Напомним, что Юсупов также владел половиной обанкротившегося «Индюшкина», отелем «Парк сити Уфа» и другими активами. В сентябре 2018 года арбитраж признал бизнесмена банкротом. При этом финансовый управляющий Юсупова сообщал о признаках фиктивного банкротства. Козлова смутили сделки предпринимателя с Западно-сибирским банком, компанией «Иремель-инвест» и представителями менеджмента принадлежащих бизнесмену компаний.