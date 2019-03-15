Следствие попросило арестовать депутата Белоусова по делу о взятке в 3 млрд рублей

Следственный комитет попросил суд арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова. Он обвиняется в получении взятки в 3,2 млрд рублей.

«В настоящее время Белоусов уже доставлен в суд, где будет решен вопрос о мере пресечения», — передает «Интерфакс» слова адвоката народного избранника Игоря Трунова.

По словам адвоката, депутат был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытии задержан и доставлен в суд.

По версии следствия, с мая 2010 года по январь 2014 года депутат Белоусов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич получили от руководителя неназванного холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства.

Напомним, что по итогам 2017 года Белоусов, представляющий в Госдуме Удмуртию, Кировскую и Тамбовскую области, вошел в топ-3 самых богатых депутатов нижней палаты российского парламента. Это можно объяснить тем, что он является совладельцем компании «Макфа».