Правительство Башкирии ведет переговоры с ЦБ о санации «Роскомснаббанка»
Власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации уфимского «Роскомснаббанка».
Переговоры начались после того, как ЦБ отозвал лицензию у кредитно-финансовой организации. Вариант санации предлагается крупным российским банкам, среди которых находится «Россельхозбанк», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Напомним, 7 марта ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Финансовые обязательства банка перед клиентами и юридическими лицами составляют 22 млрд рублей.
Справка
Санация банка – это процедура, главной целью которой является экономическое и финансовое оздоровление банка. Процедура будет считаться проведенной успешно, если будет предотвращено банкротство банка.
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