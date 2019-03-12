Правительство Башкирии ведет переговоры с ЦБ о санации «Роскомснаббанка»

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Власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации уфимского «Роскомснаббанка».

Переговоры начались после того, как ЦБ отозвал лицензию у кредитно-финансовой организации. Вариант санации предлагается крупным российским банкам, среди которых находится «Россельхозбанк», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Напомним, 7 марта ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Финансовые обязательства банка перед клиентами и юридическими лицами составляют 22 млрд рублей.