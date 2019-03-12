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Правительство Башкирии ведет переговоры с ЦБ о санации «Роскомснаббанка»

08:06, 12.03.2019 3
Правительство Башкирии ведет переговоры с ЦБ о санации «Роскомснаббанка»
Фото: скриншот - Google Maps

Власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации уфимского «Роскомснаббанка».

Переговоры начались после того, как ЦБ отозвал лицензию у кредитно-финансовой организации. Вариант санации предлагается крупным российским банкам, среди которых находится «Россельхозбанк», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Напомним, 7 марта ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Финансовые обязательства банка перед клиентами и юридическими лицами составляют 22 млрд рублей.

Справка

Санация банка – это процедура, главной целью которой является экономическое и финансовое оздоровление банка. Процедура будет считаться проведенной успешно, если будет предотвращено банкротство банка.

ЭкономикаБанки Башкортостан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    А не поздно?
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  • Анонимно 15 марта
    Бесполезно.
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  • Анонимно 17 марта
    как продвигается процесс переговоров?
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