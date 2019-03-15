Кредит на взятку. Посредник в передаче денег экс-главе Удмуртии рассказал, что банк требует с него долг

В суде допросили бывшего директора «Региональной инвестиционной компании» Сергея Полевикова

Фото: Михаил Красильников

Экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву отдали в качестве взятки за покровительство сумму, которая изначально полагалась инициатору концессионного проекта по строительству мостов Игорю Бурштейну. При этом наличные брали в банке «Пересвет» как кредиты, которые оформлялись на тогдашнего директора концессионера Сергея Полевикова. Сейчас возрожденный банк требует с него 65 млн рублей, которые как раз и ушли на вознаграждение «удмуртам». Обо всем этом в своих показаниях на суде поведал сам Полевиков. Подробности — в материале «Реального времени».

«Волков назвал ворами и обманщиками»

В Завьяловском районном суде Удмуртии продолжается допрос свидетелей по делу бывшего главы республики Александра Соловьева, который обвиняется в получении взяток в размере 139 млн рублей деньгами и 2,7 млн рублей в виде доли в ООО. По версии следствия, эти деньги он получал от тогдашнего руководства «Региональной инвестиционной компании» (РИК) за покровительство и своевременное перечисление бюджетных средств по концессионному соглашению. РИК строил в Удмуртии мосты через Каму и Буй в районе Камбарки в 2013 — 2017 годах.

После допроса бывшего личного охранника Соловьева и оглашения полученных в ходе следствия свидетельских показаний его московских водителей, а также сотрудников авиационных служб, в качестве свидетеля обвинения выступил Сергей Полевиков, который в прошлом являлся директором РИК. Именно он, как полагает следствие и подтверждает он сам, выступал посредником при передаче взяток от владельца РИК Александра Забарского.

На суде он рассказал о том, как, собственно, сложилось простое товарищество из компаний, принадлежавших Забарскому, главной из которых стала РИК, для участия в концессионном соглашении по строительству мостов в Удмуртии. Главным инициатором и вдохновителем проекта выступил Бурштейн, увидевший выгоду в возведении мостов для дальнейшего получения платы за проезд по ним. Именно он вместе с Забарским вел переговоры с тогдашним руководством Удмуртии — премьером Юрием Питкевичем и министром транспорта и дорожного хозяйства Олегом Гариным.

Строительство мостов должно было вестись за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также собственных средств концессионера с привлечением финансов банка. Первоначально поучаствовать в проекте предложили Сбербанку, однако там без полноценного обоснования устойчивости концессионера отказались. Интересным проект показался банку ВТБ.

При этом, когда текст концессионного соглашения был полностью готов и выверен всеми сторонами, его отказался подписать тогдашний глава Удмуртии Александр Волков. По выражению Полевикова, он назвал их ворами и обманщиками и выгнал из своего кабинета. Тем не менее впоследствии договориться все же удалось, и в сентябре 2013 года РИК приступил к реализации концессионного соглашения и строительству объектов.

Сергей Полевиков в прошлом являлся директором РИК. Именно он, как полагает следствие и подтверждает он сам, выступал посредником при передаче взяток от владельца РИК Александра Забарского. Фото Михаила Красильникова



В «Пересвет» за наличкой

В феврале 2014 года в Удмуртии «внезапно» произошла смена власти. Врио главы республики был назначен Александр Соловьев. По словам Полевикова, вскоре после этого он приезжал в постоянное представительство Удмуртии в Москве на короткую встречу-знакомство с Соловьевым. Всего, как он утверждает, с главой республики он виделся пару раз.

Между тем именно Полевиков, как он опять-таки сам утверждает, организовывал передачу всех частей взяток в размере 134 млн рублей от Забарского Александру Соловьеву через замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР Александра Соловьева. Второй Соловьев курировал все вопросы, связанные с реализацией концессионного соглашения.

Полевиков заявил, что сам лично никогда не передавал главе УР деньги, по его заверению, он даже в руках их не держал.

— Никогда из рук в руки не передавал. Перетаскивать коробки с деньгами — это не мой удел, — сообщил Полевиков на суде.

Впервые о необходимости передачи денег главе Удмуртии, по его словам, он узнал в августе 2014 года, когда был в отпуске. Ему позвонил Забарский и попросил совета. Якобы Александр Соловьев обратился к нему с просьбой финансово помочь его предвыборной кампании — выборы главы Удмуртии, в которых участвовал Соловьев, проходили в сентябре 2014 года. Полевиков рассказал, что тогда выразил мнение, что помочь нужно, так как с новыми властями республике важно выстраивать хорошие отношения, ведь компания реализовывала здесь крупный дорогостоящий проект. Речь шла о 43 млн рублей, которые взяли в банке «Пересвет».

По словам Полевикова, РИК и другие компании Забарского обслуживались в этом банке, потому что у него были хорошие личные отношения с председателем правления банка Александром Швецом. Якобы Забарский в свое время хорошо помог этому банку. В «Пересвете» готовили наличные, которые затем передавались в качестве частей взятки для главы УР, рассказал Полевиков. Иногда на подготовку денег уходило несколько дней, если суммы были очень крупными. Причем сначала в кассе представитель Забарского получал наличные и лишь затем в течение последующих дней они оформлялись в качестве кредита на Полевикова, гарантом при этом выступал Забарский, чьи компании впоследствии эти кредиты гасили.

Кроме того, как рассказал Полевиков, с ним в настоящее время судится восстановленный после падения осенью 2016 года банк «Пересвет» — как раз по тем кредитам в размере 65 млн рублей, которые были оформлены на него ради выплаты взяток «удмуртам». Швец, как известно, после появления у банка проблем скрылся за рубежом.

Как рассказал Полевиков, с ним в настоящее время судится восстановленный после падения осенью 2016 года банк «Пересвет». Фото aoja.ru



Отношения с властями важнее

Из-за необходимости передачи взяток главе Удмуртии за покровительство и своевременное перечисление бюджетных средств за выполненные подрядчиком работы у Забарского испортились отношения с Бурштейном. По словам Полевикова, Бурштейн хотел получить за свою работу над концессионным соглашением 250 или 300 млн рублей из тех средств, которые направлялись на его реализацию. Забарский должен был выплачивать эти деньги Бурштейну частями.

Однако после того как Забарский получил требование якобы от главы Удмуртии заплатить ему 300 млн за покровительство, он решил, что хорошие отношения с властями республики для него куда важнее, чем устные обязательства перед Бурштейном, который фактически уже никак не влиял на реализацию проекта. По сути, 300 млн, которые Забарский хотел заплатить Бурштейну, он решил отдать Соловьеву, но впоследствии удалось «сторговаться» на меньшую сумму — 134 млн, рассказал Полевиков.

Бурштейн таким положением был крайне недоволен.

И снова про коробки с 50 млн рублей

Подробнее расспросили стороны обвинения и защиты об обстоятельствах перевозки денег личным самолетом Забарского 16 декабря 2014 года. Коробку с 50 млн рублей в разной валюте — долларах, евро и рублях — в аэропорт Домодедово из банка «Пересвет» доставил водитель вместе с Владимиром Никифоровым, он является зятем Забарского и директором одной из его компаний. Коробку с деньгами погрузили в самолет вместе с коробкой с рыбой муксун, которую привез Забарский, сообщил Полевиков. В Ижевск делегация от концессионера летела на обсуждение итогов работы по строительству мостов с главой Удмуртии.

После прилета в аэропорт Ижевска, по словам Полевикова, коробку выгружал один из пилотов частного самолета Забарского. Встречал в аэропорту их замминистра Соловьев, при этом главы республики с ним не было. Именно замминистра, по его словам, распорядился о перегрузке коробок из самолета в джип. Членов делегации посадили в микроавтобус, который направился в резиденцию главы УР.

Полевиков, отвечая на вопросы стороны защиты, отметил, что все вопросы, связанные с передачей денег, он обсуждал с замминистра Соловьевым. При этом, исходя из разговора с ним и Забарским, он полагал, что конечным получателем денег был глава республики.

Александр Забарский и Александр Соловьев на строительстве мостов через реки Каму и Буй в Удмуртии (февраль 2015 года). Фото А. Поздеева («Моя Удмуртия»)

Завод, который так и не заработал

Взятку главе Удмуртии, по словам Полевикова, передали в форме доли участия в ООО «Удмуртстальмост». Предприятие по изготовлению металлоконструкций в Удмуртии решили создать Забарский с Полевиковым, потому что увидели здесь перспективы. В республике была потребность в ремонте и реконструкции мостов. В качестве доверенного лица — держателя доли главы республики была предложена дочь замминистра.

Изначально соотношение долей между структурами Забарского и дочерью замминистра составляло 45 на 45. Еще 10% отдали некому Дамиру Тазиеву, который был назначен директором фирмы. Его участие в ООО Полевикову объяснили тем, что он имеет некое влияние на правоохранительные органы и может оградить предприятие от их излишнего внимания. Позднее долю дочери замминистра уменьшили до 33%. Уставный капитал компании составил 9 млн рублей, при этом фактически доверенное лицо Соловьева и Тазиев деньги не вносили, сказал Полевиков.

В организацию предприятия вложили больше 80 млн рублей. В Можгинском районе начали строить корпус завода, однако из-за стечения обстоятельств — финансовых проблем у Забарского, ареста замминистра Соловьева по подозрению в превышении полномочий и других — завод так и не был построен. При этом Полевиков до сих пор числится его гендиректором.

Впоследствии пути Забарского и Полевикова разошлись. Осенью 2016 года у РИК возникли серьезные проблемы — работы по строительству мостов еще не завершились, а денег уже не было. В итоге контроль над РИК перешел банку ВТБ, который и достроил мосты. Их ввели в эксплуатацию летом 2017 года, после того как в Удмуртии вновь сменилась власть. Александра Соловьева задержали по обвинению в получении взяток в апреле 2017 года.