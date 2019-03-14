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Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань

07:11, 14.03.2019 4
Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад вице-премьера Максим Акимова, в котором последний поддержал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.

Теперь документ направлен президенту России Владимиру Путину, который должен решить судьбу проекта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, в январе на совещании у вице-премьера Максима Акимова одобрили строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода. На это необходимо заложить в бюджет 200 млрд рублей.

Ранее в РЖД сообщили, что итоговое решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань правительство РФ примет в течение месяца.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 14 марта
    Прекрасная новость.
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  • Игорь Чепахин 14 марта
    Думаю, максимум сделают до Нижнего. (200 млрд, помножим на1.5). А дальше заморозка. У Путина к тому времени будут гораздо более серьёзные проблемы в экономике чем эта "железка"
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  • Анонимно 14 марта
    После строительства Казань станет дальним Подмосковьем.
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  • Анонимно 14 марта
    Будем по горящим путевкам из Москвы летать теперь
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