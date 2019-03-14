Медведев согласовал строительство участка ВСМ Москва — Казань

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал доклад вице-премьера Максим Акимова, в котором последний поддержал строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода.

Теперь документ направлен президенту России Владимиру Путину, который должен решить судьбу проекта, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Напомним, в январе на совещании у вице-премьера Максима Акимова одобрили строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода. На это необходимо заложить в бюджет 200 млрд рублей.

Ранее в РЖД сообщили, что итоговое решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань правительство РФ примет в течение месяца.