АСВ выбрало банки-агенты для выплат вкладчикам «Роскомснаббанка»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для выплат вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка».
Победителями конкурса стали «Уралсиб» и Сбербанк. Целями банков будет проведение быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками «Роскомснаббанка», рассказали в пресс-службе АСВ.
Уточняется, что о дате начала выплат страхового возмещения вкладчики будут проинформированы 15 марта.
Напомним, 7 марта 2019 года ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Ранее сообщалось, что правительство Башкирии ведет переговоры с ЦБ о санации «Роскомснаббанка».ЭкономикаБанки Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым