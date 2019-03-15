АСВ выбрало банки-агенты для выплат вкладчикам «Роскомснаббанка»

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для выплат вкладчикам уфимского «Роскомснаббанка».

Победителями конкурса стали «Уралсиб» и Сбербанк. Целями банков будет проведение быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками «Роскомснаббанка», рассказали в пресс-службе АСВ.

Уточняется, что о дате начала выплат страхового возмещения вкладчики будут проинформированы 15 марта.

Напомним, 7 марта 2019 года ЦБ отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». Ранее сообщалось, что правительство Башкирии ведет переговоры с ЦБ о санации «Роскомснаббанка».