Арбитраж Башкирии признал банкротом бренд «Индюшкин»
Арбитражный суд РБ ввел конкурсное производство в отношении Башкирского птицеводческого комплекса имени Мажита Гафури, выпускавшего продукцию под брендом «Индюшкин».
Процедура реализации имущества предприятия продлится полгода, пишет РБК. Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.
Напомним, что год назад суд запустил банкротство птицеводческого комплекса, введя процедуру наблюдения на предприятии.
ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури» предпринимателей Дамира Камилова и Марселя Юсупова было одним из ведущих российских производителей мяса индейки. Тем не менее власти Башкирии называли банкротство компании проблемой плохого управления бизнесом.ПромышленностьАгропромБизнес Башкортостан
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