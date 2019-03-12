Комаров: «Чем лучше подготовка молодежи, тем выше процент уехавших в Москву»

В Ижевске главы регионов ПФО обсудили с полпредом президента проблему утечки мозгов

Как удержать в регионах талантливую молодежь? Вопросом разработки конкретных мер поддержки молодых специалистов всерьез озаботились в Приволжском федеральном округе. Пока что чем лучше идет подготовка кадров на местах, тем активнее они уезжают в федеральный центр и в другие регионы, способные предложить более интересные условия труда. Проблему обсудили 12 марта на заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Игоре Комарове в Ижевске. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Это связано с необходимостью совершения рывка»

Талантливая молодежь давно стала предметом конкуренции как между странами, так и между отдельными регионами России. Именно на нее в том числе возлагаются надежды для качественного рывка экономики России. При этом в каждом регионе есть свой опыт работы с одаренными детьми, выявления талантов в раннем возрасте и дальнейшей их подготовки. Тему обсуждали в Ижевске на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО — «О реализации в регионах ПФО мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению».

Полпред Игорь Комаров в своем выступлении особо отметил необходимость создания стратегии работы с талантливой молодежью, чтобы ее потенциал мог быть раскрыт в полную силу и нашел применение. По его словам, в каждом регионе ПФО есть свои методы работы, при этом полноценная система, начиная с выявления одаренных детей в юном возрасте, помощи в их развитии, получении качественного образования и заканчивая трудоустройством по выбранной профессии, создана в Татарстане. Успешным опытом в этой части на заседании совета уже в режиме закрытых для прессы дверей поделились президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— На самом деле, руководство всех регионов ПФО без исключения уделяет серьезное внимание поддержке талантливой молодежи, — отметил Комаров в беседе с журналистами. — Это связано с необходимостью совершения рывка, прорыва, и, конечно, только талантливая молодежь сможет это обеспечить. Я хотел сказать также, что в ПФО уделяется этому большое внимание. Из десяти ведущих регионов, которые имеют лучшие результаты во Всероссийских олимпиадах школьников, пять — это регионы ПФО. Результаты хорошие, конечно, но на этом не надо останавливаться. Многие аспекты по оказанию мер поддержки талантливой молодежи были рассмотрены и на примере Удмуртии, Татарстана, Нижегородской области. У всех есть понимание, что этим вопросом нужно заниматься.

На сегодняшний день появился такой термин, как «новая базовая грамотность». Помимо математики, литературы, физики, которые поддерживают современные родители, появились такие требования, как навыки проектной деятельности, цифровая грамотность, адаптивность к изменениям



«К выпускникам будут предъявлены требования нестандартного мышления»

При этом выявление одаренных детей — это в первую очередь прерогатива системы образования, которая не всегда умеет распознавать таланты и оказывать правильное влияние на их развитие.

— Каждый ребенок одарен, раскрытие его талантов — это наша задача, в этом успех России, — сказала в своем выступлении замминистра просвещения РФ Ирина Потехина. — Поэтому когда мы говорим о развитии талантов, мы имеем в виду не только, что ребенок должен демонстрировать свои способности очевидным образом, мы говорим о том, что такой шанс должны получить все российские дети. Это особенно справедливо сегодня, потому что в условиях быстро меняющихся технологий никто не знает, какие именно таланты будут востребованы через несколько лет.

По ее словам, современные родители считают хорошее образование фактором конкурентоспособности на рынке труда, однако «срок годности» квалификации, которую можно получить в вузе в нынешних условиях, сокращается, в некоторых индустриях устаревание будет идти еще быстрее.

— Нас ждет исчезновение многих рутинных профессий. Люди все больше хотят заниматься теми видами деятельности, которые невозможно автоматизировать. А это значит, что к выпускникам будут предъявляться совсем другие требования — требования нестандартного мышления, творческого подхода, умения быстро принимать решения. На сегодняшний день появился такой термин, как «новая базовая грамотность». Помимо математики, литературы, физики, которые поддерживают современные родители, появились такие требования, как навыки проектной деятельности, цифровая грамотность, адаптивность к изменениям, — отметила Потехина.

Адаптироваться к современным условиям необходимо учителям, которым «приходится конкурировать с интернетом за внимание школьников». Способствовать развитию талантливых детей и молодежи должны стартовавшие национальные проекты. В частности, в каждом регионе должны появиться центры одаренных детей.

С 2019 года во всех регионах планируется запуск мобильных технопарков для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, рассказал Бречалов

— В 2019 году в рамках федерального проекта Министерство просвещения Российской Федерации предоставит 16 субъектам субсидии из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры Центров одаренных детей. В их числе пять регионов Приволжского федерального округа — республики Башкортостан и Мордовия, Удмуртская и Чувашская республики, Нижегородская область, — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По его словам, Удмуртия на создание такого центра получит в этом году из федерального бюджета 200 млн рублей.

Кроме того, в настоящее время в 11 из 14 регионов ПФО действуют детские технопарки «Кванториум». В Саратовской и Оренбургской областях и Республике Марий Эл планируется создание технопарков в течение этого года. В 2018 году деятельностью «Кванториума» было охвачено 253 тысячи детей. Кроме того, с 2019 года во всех регионах планируется запуск мобильных технопарков для детей, проживающих в сельской местности и малых городах, рассказал Бречалов.

«Чем лучше подготовка талантливой молодежи, тем выше процент уехавших в Москву»

Отдельный акцент в своих выступлениях спикеры сделали на необходимости закрепления талантливой молодежи в регионах. Утечка мозгов стала настоящей проблемой для целого ряда субъектов РФ, где серьезно вкладываются в качественную подготовку кадров, но выпускники либо уезжают в Москву, либо после окончания вуза не работают по специальности.

— Не секрет, что часто чем лучше подготовка талантливой молодежи, тем выше процент уехавших в Москву, центр, другие регионы, и этому вопросу мы договорились уделять серьезное внимание. Я думаю, что решению этого вопроса будут способствовать национальные проекты и поддержка образования, создание комфортной городской среди и социальных условий для жизни молодежи в регионах, — прокомментировал итоги заседания Комаров.

Бречалов, который ранее уже не раз высказывался о проблеме трудовой миграции из Удмуртии, в том числе в соседний Татарстан, также высказался по этому поводу.

Отдельный акцент в своих выступлениях спикеры сделали на необходимости закрепления талантливой молодежи в регионах

— Кадровое продвижение и закрепление молодых талантов в приоритетных для региона отраслях — это ключевое звено в цепочке мер по сопровождению одаренной молодежи, — отметил он. При этом органы власти должны создавать условия для того, чтобы ценные кадры не уезжали, и отдельные регионы имеют успешный опыт этой работы. Так, системный подход с использованием базы Университета талантов разрабатывается в Татарстане. В Ульяновской области мониторинг трудоустройства выпускников осуществляется через программный комплекс прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития области на среднесрочный и долгосрочный периоды. Ряд крупных предприятий Удмуртии имеют свои корпоративные программы по продвижению талантливой молодежи в производственной сфере.

Однако, как отметил Комаров, пока в этом направлении предстоит сделать еще много, чтобы больше талантливой молодежи все-таки оставалось в регионах.