Жители Сибая засняли на видео сильное задымление в карьере
В Сибае местные жители обеспокоены сильным задымлением в карьере, которое произошло утром в четверг, 14 марта.
Видеозапись опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Сибай». На кадрах видно, как массивные клубы дыма выходят из глубин карьера. Автор ролика подмечает, что карьер «разбушевался».
Кроме того, в течение всего дня пользователи жаловались на ухудшение самочувствия. Однако передвижные лаборатории не показали превышения ПДК диоксида серы.
По последним данным, замеры также не показывают превышения вредных веществ в воздухе.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что подтопление карьера в Сибае должны завершить 26 марта.Общество Башкортостан
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