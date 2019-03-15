Жители Сибая засняли на видео сильное задымление в карьере

В Сибае местные жители обеспокоены сильным задымлением в карьере, которое произошло утром в четверг, 14 марта.

Видеозапись опубликована в соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано Сибай». На кадрах видно, как массивные клубы дыма выходят из глубин карьера. Автор ролика подмечает, что карьер «разбушевался».

Кроме того, в течение всего дня пользователи жаловались на ухудшение самочувствия. Однако передвижные лаборатории не показали превышения ПДК диоксида серы.

По последним данным, замеры также не показывают превышения вредных веществ в воздухе.

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что подтопление карьера в Сибае должны завершить 26 марта.