«В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа»: Патрушев напомнил предприятиям ОПК о «гражданке»

Необходимость наращивания конверсии на оборонных предприятиях ПФО обсудили на совещании у секретаря Совета безопасности РФ

Доля продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК в регионах Приволжского федерального округа по итогам 2018 года увеличилась до 24,1%. Это выше плановых показателей, но не повод почивать на лаврах, сообщил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров на совместном выездном совещании с секретарем Совета безопасности России в Ижевске. Николай Патрушев же заявил, что предприятия оборонки в округе пока недостаточно активно используют возможности для диверсификации своего производства, им не хватает полноценного взаимодействия и с федеральными ведомствами. Представители отрасли, в свою очередь, говорят о трудностях при выходе на рынки со своей продукцией гражданского назначения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Диверсификация ради развития ОПК

В Ижевске 12 марта прошло совместное выездное совещание секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с участием руководителей всех регионов округа, а также представителей федеральных ведомств. Одной из тем обсуждения стал вопрос дальнейшей диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. При этом выбор места для проведения совещания, прошедшего сразу после заседания совета при полпреде по поддержке талантов, вполне логичен. В Удмуртии работает сразу несколько предприятий отрасли, в том числе концерн «Калашников», Воткинский завод, Ижевский электромеханический завод «Купол» и ряд других.

С посещения «Калашникова», собственно, и начал свой визит в Удмуртию Николай Патрушев. В сопровождении Комарова и главы республики Александра Бречалова он побывал на производственных площадках предприятия и познакомился со стратегией его развития.

Тема конверсии и диверсификации производства оборонных предприятий обсуждалась подробно в сентябре 2018 года на Форуме оружейников в Ижевске. В этот раз доклады и дискуссии между представителями отрасли и губернаторами остались за закрытыми для прессы дверями. Однако перед этим Патрушев подчеркнул, что сокращение гособоронзаказа для российских предприятий точно будет, так что их стабильная работа во многом будет зависеть от того, насколько успешно на них пройдет процесс освоения выпуска продукции гражданского или двойного назначения. Он отметил, что в стране уже реализуются меры по развитию ОПК как двигателя модернизации промышленного производства, обновлению производственной базы на новой технологической основе.

Патрушев подчеркнул, что сокращение гособоронзаказа для российских предприятий точно будет, так что их стабильная работа во многом будет зависеть от того, насколько успешно на них пройдет процесс освоения выпуска продукции гражданского или двойного назначения



— Благодаря этим мерам в настоящее время ОПК обладает высоким научно-техническим и производственным потенциалом, — сказал секретарь Совбеза РФ. — В условиях предстоящего сокращения гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал был сохранен, а сами предприятия ОПК уверенно смотрели в будущее, работали без простоев, сохраняя финансовую устойчивость и трудовой коллектив. Соответствующие задачи определены президентом РФ по итогам проведенного в 2018 году совещания по вопросам диверсификации продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК.

«Это не повод почивать на лаврах»

По его словам, в настоящее время на территории ПФО работают 227 организаций и предприятий ОПК. Ранее было определено, что доля гражданской продукции к 2025 году должна быть доведена до 30%, а к 2030-му — до 50%.

— По информации Минпромторга, по итогам 2018 года данный показатель в целом по округу по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, относящимся к ведению министерства, составил 24,1%, что уже превышает его плановые значения на 2020 год, 17%, — рассказал позднее Игорь Комаров. — Однако вы все прекрасно знаете, что это не повод почивать на лаврах.

Как рассказал «Реальному времени» министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев, по итогам 2018 года доля гражданской продукции на оборонных предприятиях республики превысила 18%.

— Таким образом, мы идем с некоторым опережением в целом по региону, но есть предприятия, где доля гражданской продукции составляет 4%, и им, чтобы нарастить ее до 17%, нужно провести большую работу. Есть предприятия, где эта доля больше 60%. В целом в прошлом году объем производства гражданской продукции вырос на 4%, и наша задача эту планку не снижать и приблизиться к росту на 10%. Мы хорошо работаем и с Фондом развития промышленности, ищем партнеров, к нам приезжают представители крупных корпораций, в частности, на днях ожидаем визит из «Лукойл-Инжиниринг». Как бы тяжело предприятиям ни было осваивать выпуск гражданской продукции, это объективная реальность, — констатировал Лашкарев.

Поддержка в конверсии

При этом, как отметил Патрушев, государством созданы механизмы поддержки оборонных предприятий для наращивания выпуска гражданской продукции, в том числе займы, субсидии и льготы. Он подчеркнул, что по линии Фонда развития промышленности общая сумма финансирования инвестиционных гражданских проектов предприятий ОПК в ПФО превысила 6 млрд рублей. Однако, по его словам, этими мерами поддержки они пока пользуются не столь активно. В округе только 14 предприятий ОПК получили займы фонда. В настоящее время на рассмотрении ФРП находятся 33 инвестиционных проекта из 10 регионов округа.

В то же время, по словам секретаря Совбеза, недостаточно плотно выстроено взаимодействие предприятий отрасли в ПФО с Российским экспортным центром для поиска выходов на внешние рынки, а также с федеральными ведомствами.

В округе только 14 предприятий ОПК получили займы фонда. В настоящее время на рассмотрении ФРП находятся 33 инвестиционных проекта из 10 регионов округа. Фото Эдуарда Карипова / udmurt.ru



— Принятые решения должны способствовать урегулированию проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия ОПК при освоении производства высокотехнологической продукции гражданского назначения — прежде всего к ним относятся дефицит свободных оборотных средств, высокий износ оборудования, недостаток квалифицированных рабочих кадров, отсутствие необходимых компетенций у менеджмента и другие факторы, — отметил Комаров.

При этом и Патрушев, и Комаров подчеркнули, что предприятия ОПК вполне могут активно участвовать в реализации национальных проектов, поставляя высокотехнологичную гражданскую продукцию. В целом потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК в России оценивается в 6 трлн рублей, а потому они должны работать на экономику страны, отметил Патрушев.

«Непросто вытолкнуть компании, которые давно заняли определенные ниши»

Существующих механизмов поддержки все равно недостаточно, считает генеральный директор Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» Геннадий Кудрявцев. Предприятие выпускает оборудование для оборонной и космической отраслей, а также медицинскую технику и бытовые приборы. По словам Кудрявцева, оборонным предприятиям крайне трудно выходить с новой продукцией гражданского назначения на уже сложившиеся рынки.

— Предприятиям, у которых резко падает госзаказ, не так просто освоить выпуск гражданской продукции, если она уже присутствует на рынке, который складывался годами. Непросто вытолкнуть компании, которые давно заняли определенные ниши. Здесь нужна хорошая программа государства, чтобы создать условия, есть над чем поработать. Надо определить перечень оборудования, чтобы его прекратили завозить из-за рубежа. Предприятию нужно вложить большие деньги, чтобы начать выпуск совершенно новой продукции. Конкурировать сложно, и если продукция не найдет своего потребителя, предприятие, потратив деньги, может просто обанкротиться. И здесь нужны меры поддержки, чтобы такие предприятия были устойчивы. Эти проблему уже высвечивают и обсуждают, а значит, над их решением будут работать, — отметил Кудрявцев.

Он отметил, что, к примеру, китайские компании получают большую поддержку от своего государства для захвата российских рынков. При этом в России необходимо выработать возможности активнее помогать отечественным предприятиям, в частности оборонным, продвигать свою продукцию. С другой стороны, по словам Кудрявцева, и самим руководителям порой не хватает опыта и знаний для освоения новых для предприятия направлений.