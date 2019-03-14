Телохранитель экс-главы Удмуртии: гостей со взяткой шеф встретил лично

По версии следствия, 50 млн рублей в картонных коробках Соловьеву доставили личным самолетом Забарского

Фото: Михаил Красильников

Коробки с 50 млн рублей стали главным объектом интереса участников процесса 14 марта на заседании суда по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении крупных взяток. Свидетельские показания дал личный охранник Соловьева, кроме того, были оглашены показания московских водителей экс-главы УР и работников авиакомпании бывшего директора концессионера. Подробнее — в материале «Реального времени».

139 млн за покровительство

В Завьяловском районном суде Удмуртии продолжился допрос свидетелей по делу экс-главы республики Александра Соловьева. Он обвиняется в получении взяток на сумму свыше 139 млн рублей от прежних руководителей «Региональной инвестиционной компании», которая на условиях концессионного соглашения занималась строительством мостов через реки Каму и Буй в районе Камбарки. По версии следствия, деньги Соловьев потребовал за покровительство и своевременную оплату выполненных работ.

Сам обвиняемый показания пока не давал. Ранее был допрошен бывший замминистра транспорта и дорожного хозяйства УР Александр Соловьев, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег своему высокопоставленному тезке и однофамильцу. Кроме того, в суде выступили экс-министр транспорта УР Виктор Вахромеев, экс-председатель правительства Виктор Савельев, а также Александр Забарский, который ранее являлся основным собственником и директором РИК. Он на суде заявил, что не мог отказаться от дачи взятки на тот момент руководителю региона, так как опасался серьезных финансовых потерь для своей компании.

Ранее экс-замминистра Александр Соловьев рассказал, что три коробки Забарский привез в Ижевск на личном самолете, их погрузили в служебные машины руководителя республики

Охранник Соловьева: «Хороший, серьезный мужик»

14 марта был допрошен Сергей Сементин, который был личным охранником Александра Соловьева, пока он был главой Удмуртии. Участников процесса интересовали обстоятельства одного дня — 16 декабря 2014 года, когда, по версии следствия, Соловьеву были переданы 50 млн рублей в картонных коробках из-под бумаги формата А4. Ранее экс-замминистра Александр Соловьев рассказал, что три коробки Забарский привез в Ижевск на личном самолете, их погрузили в служебные машины руководителя республики. Две из них, как он узнал впоследствии, предназначались для главы УР, а третья — самому замминистра, там была рыба.

Сементин на суде пояснил, что часто сопровождал экс-главу УР Соловьева в поездках на служебных автомобилях, в том числе и в аэропорт Ижевска 16 декабря 2014 года. При этом машины на территорию аэропорта заезжали только по заранее поданным заявкам. Как правило, транспорт ожидал у выхода из VIP-зала. В тот день, по его словам, машины в аэропорт не заезжали, гостей из Москвы, представителей концессионера, встречал лично глава Удмуртии.

Здесь адвокат Соловьева Галина Сбоева указала на расхождение с первоначальными показаниями Сементина. Следователям в декабре 2017 года он говорил, что не помнит, приезжал ли тогда глава УР в аэропорт. Сегодня Сементин пояснил, что впоследствии вспомнил, что Соловьев там все-таки был. Документально маршрут передвижения главы УР не фиксировался, добавил он.

В то же время он заявил, что не видел, загружались ли или выгружались в служебный транспорт Соловьева какие-то коробки. Сам он на обратном пути из аэропорта пересел во второй автомобиль. Он также сообщил, что вечером Соловьев выезжал в оздоровительный комплекс, уехал оттуда он между 11 и 12 часами вечера. Ранее экс-замминистра Соловьев рассказал на суде, что в тот вечер вместе с главой УР и Забарским они ездили в баню.

Сементин охарактеризовал экс-главу Удмуртии как «нормального, хорошего, серьезного мужика», отметил, что удивлялся его «физической готовности, человеческим качествам, умению держать слово».

Галина Сбоева указала на расхождение с первоначальными показаниями Сементина

Повальная амнезия

Далее прокурор огласил записанные во время следствия показания ряда свидетелей, не явившихся или не приглашенных на сегодняшнее заседание суда. Начал он с водителей, работавших в московском представительстве Удмуртской Республики. Хайзатуллин, Летяга и Тарасюк в разное время были личными водителями на тот момент постоянного представителя главы УР при президенте РФ Светланы Смирновой и возили Александра Соловьева, когда тот приезжал в Москву. Они забирали его обычно у Павелецкого вокзала, куда тот приезжал на аэроэкспрессе из аэропорта. Интересно, что одного из водителей отстранили от работы за то, что тот отказался открывать и закрывать дверь машины для Соловьева и раскрывать для него зонт, если шел дождь.

При этом они не помнят, доставляли ли они Соловьева в рестораны «Марриотт» или «Пушкин». На встречах в этих заведениях, по версии следствия, Соловьев требовал от представителя концессионера взятки.

Александр Городилов, который в те годы занимал должность генерального директора авиакомпании «Ижавиа», управляющей также аэропортом Ижевска, сообщил на следствии, что не помнит, приезжал ли 16 декабря 2014 года туда глава Удмуртии и выгружались ли из прибывшего частного самолета некие коробки. При этом он сообщил, что на территорию аэропорта в тот день были запущены три служебных автомобиля руководства республики.

Пилоты самолета, принадлежавшего компании Забарского, а также флайт-менеджер не помнят либо не видели коробок.

Далее прокурор огласил записанные во время следствия показания ряда свидетелей, не явившихся или не приглашенных на сегодняшнее заседание суда



Приключения коробки

При этом зять Забарского — гендиректор ООО «Фоника Авиа» Вячеслав Никифоров (управляемое им предприятие также принадлежит миллиардеру) на следствии рассказал, что в декабре 2014 года забирал некую коробку в московском офисе банка «Пересвет» и вместе с водителем на автомобиле доставил ее в аэропорт «Домодедово». Это поручение он получил от тогдашнего директора РИК Сергея Полевикова.

Коробка, по словам Никифорова, согласно оглашенным показаниям, была тщательно заклеена скотчем, была довольно увесистой. Он не знал, что там деньги, но «догадывался». Ее он передал в аэропорту кому-то из окружения Забарского или Полевикова (посредник при передаче взятки Соловьеву). Сам Никифоров в Ижевск не ездил.

Он сказал, что не знаком с Храмовым, который, по версии следствия, ездил за деньгами на машине в Москву, хотя звонки с телефона Храмова зафиксированы в его телефоне. Никифоров пояснил, что не помнит. Он выполнял различные поручения Полевикова по передаче пакетов, но не знает, что в них было и кем были их получатели.

После оглашения показаний был объявлен перерыв, после которого начался допрос Сергея Полевикова.