Суд обязал ликвидировать источник загрязнения воздуха в сибайском карьере до 28 апреля

Сибайский городской суд обязал Сибайский и Учалинский горно-обогатительные комбинаты ликвидировать очаги окислительных процессов в городском карьере до 28 апреля. Таким образом, инстанция удовлетворила требование местной прокуратуры.

Также суд ранее оштрафовал Учалинский комбинат на 10 тыс. рублей по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда Азамата Хунафина.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что подтопление недействующего карьера в Сибае идет по плану, планируется, что работы завершатся 26 марта.