Кредиты Самары: энтузиазм МСБ и «пищевая» просроченная задолженность
Анализ рынка кредитования в Самарской области в 2018 году
«Реальное время» продолжает цикл материалов о кредитовании в регионах Приволжского федерального округа. Недавно мы рассказывали о Татарстане и Башкортостане, где заметна тенденция: физические лица берут кредиты более охотно, а вот бизнес, видимо, предпочитает не рисковать. Похожая ситуация и в Самарской области — правда, экономика здесь держится на других отраслях, что сказывается на том, какие компании больше должны банкам.
Физлица идут за кредитом и в Самаре
Как и в двух проанализированных ранее регионах, в Самарской области в 2018 году объем кредитов, выданных физическим лицам, ощутимо вырос. Показатель 2018 года — 255,7 млрд рублей, годом ранее он был меньше на 38% — 185 млрд рублей. Жилищных кредитов было выдано на 58,5 млрд рублей — этот показатель вырос вообще почти в полтора раза, или на 44%. При этом количество кредитов выросло меньше — на 32% (с 26,8 до 35,3 тысячи штук), что позволяет сделать вывод о росте среднего чека.
|Дата
|Объем кредитов всего, млн.руб.
|в том числе:
|Жилищные кредиты
|из них:
|Количество, единиц
|Объем, млн.руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|Ипотечные жилищные кредиты
|из них:
|Количество, единиц
|Объем, млн.руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|Количество, единиц
|Объем, млн.руб.
|Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /
с начала года
|Средневзвешенная ставка, % /
с начала года
|01.01.2019
|255 724
|35 277
|58 453
|197,10
|9,54
|01.01.2018
|184 985
|26 809
|40 665
|185,2
|10,61
|01.01.2017
|144 017
|22 112
|30 521
|178,5
|12,58
|01.01.2016
|117 666
|19 280
|26 065
|173,2
|13,48
|01.01.2015
|182 200
|29 586
|41 181
|180,1
|12,5
Задолженность физлиц выросла несколько меньше, чем в Татарстане и Башкортостане, на 20% (с 249,4 млрд до 298,4 млрд рублей). По жилищным кредитам физлица в Самарской области должны 124,8 млрд рублей — это на 18% больше, чем год назад. Задолженность в иностранной валюте несущественна и составляет 439 млн рублей — это на 40% меньше, чем год назад.
|Дата
|в рублях
|в иностранной валюте
|по кредитам, всего
|в том числе:
|по кредитам, всего
|в том числе:
|по жилищным кредитам
|из них:
|по жилищным кредитам
|из них:
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|из них:
|по ипотечным жилищным кредитам
|в том числе просроченная
|из них:
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве
|в том числе просроченная
|01.01.2019
|298 403
|124 818
|124 605
|1 129
|21 207
|01.01.2018
|249 436
|105 343
|104 675
|1 220
|19 872
|01.01.2017
|220 449
|92 964
|92 151
|1 112
|18 134
|01.01.2016
|217 069
|85 076
|84 343
|945
|01.01.2015
|231 649
|77 046
|76 068
|864
Энергетики кредитуются активнее всех
Самарская область похожа на Татарстан и Башкортостан и по ситуации с кредитованием юридических лиц. Общий объем выданных кредитов тут снизился, но не так сильно — на 17%, с 569,6 до 474,7 млрд рублей. Показатель кредитов в рублях снизился так же на 17%, а в иностранной валюте — вырос на 3% (с 4,3 до 4,4 млрд рублей — это заметно меньше, чем, например, в Башкирии). Задолженность снизилась на 17%, с 376,4 до 312,4 млрд рублей, а «просрочка», наоборот, выросла — на 9%, с 35,7 до 32,8 млрд рублей.
|Дата
|Объем
|Задолженность
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|Всего
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|01.01.2019
|474 667
|470 224
|4 443
|312 441
|304 292
|01.01.2018
|569 590
|565 276
|4 314
|376 352
|368 667
|01.01.2017
|541 802
|537 131
|4 672
|410 393
|402 562
|01.01.2016
|554 435
|546 442
|7 993
|400 351
|389 194
|01.01.2015
|567 036
|557 376
|9 660
|366 285
|347 439
|01.01.2014
|558 603
|548 171
|10 432
|308 270
|291 841
|Изменение в 2018
|-17%
|-17%
|3%
|-17%
|-17%
В отличие от Татарстана и Башкортостана, в Самарской области не так заметен перевес по кредитованию со стороны компаний, представляющих отрасль обрабатывающих производств. На них приходится 164,4 млрд рублей рублевых кредитов — на 20% больше, чем год назад. В основном кредиты тут взяты производителями транспортных средств и оборудования — на 60,9 млрд рублей, рост за год — в 2,1 раза. Много кредитов у металлургического производства — 21,8 млрд рублей и рост на 22%, а также у производителей пищевых продуктов — 20,2 млрд рублей, рост на 62%. Однако больше всего кредитов взяли компании, не относящиеся к обрабатывающим производствам. Лидер — предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды — они получили кредитов на 97,7 млрд рублей, и этот показатель еще и в два раза меньше, чем год назад.
|Дата
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2019
|470 224
|701
|425
|164 396
|20 171
|01.01.2018
|565 276
|14 875
|14 572
|136 869
|12 488
|01.01.2017
|537 131
|3 016
|2 825
|119 479
|10 962
|01.01.2016
|546 442
|2 328
|2 074
|127 020
|9 707
|01.01.2016
|557 376
|6 819
|6 038
|121 141
|5 941
|01.01.2015
|548 171
|5 892
|5 255
|104 212
|12 310
Не рублевые кредиты — в валюте и драгоценных металлах — были взяты предприятиями Самарской области на сумму 4,44 млрд рублей. Взяты они были предприятиями всего из двух сфер — химического производства и торговли. Химпроизводители взяли кредитов на 3,4 млрд рублей — показатель вырос за год в 2,3 раза. Предприятия торговли взяли валютных кредитов на 1,03 млрд рублей — это на 59% меньше, чем год назад.
|Дата
|Объемы кредитования
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2019
|4 443
|0
|0
|3 406
|0
|01.01.2018
|4 314
|0
|0
|1 804
|246
|01.01.2017
|4 672
|0
|0
|4 027
|0
|01.01.2016
|7 993
|0
|0
|2 251
|0
|01.01.2015
|9 660
|223
|0
|4 706
|21
|01.01.2014
|10 432
|0
|0
|6 144
|0
Производители еды существенно увеличили «просрочку»
Рублевая задолженность юридических лиц составила 304,3 млрд рублей, снижение за год составило 17%. Около половины из нее приходится на обрабатывающие производства — 152,2 млрд рублей, за год показатель снизился на 4%. Крупнейшие отрасли тут — производство транспортных средств и оборудования (76,5 млрд рублей, снижение всего на 1%), химическое производство (25 млрд рублей, снижение на 5%), производство пищевых продуктов (15,6 млрд, рост на 16%), металлургическое производство (14,5 млрд рублей, снижение на 4%). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, наиболее заметная задолженность у компаний, связанных с торговлей (30,2 млрд рублей, снижение за год на 9%), операциями с недвижимым имуществом (28,4 млрд, снижение на 7%).
|Дата
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2019
|304 292
|334
|100
|152 236
|15 555
|01.01.2018
|368 667
|14 716
|14 529
|158 090
|13 410
|01.01.2017
|402 562
|1 044
|790
|158 077
|9 296
|01.01.2016
|389 194
|1 344
|1 003
|131 161
|12 908
|01.01.2015
|347 439
|2 632
|2 079
|114 512
|7 609
|01.01.2014
|291 841
|2 006
|1 696
|82 748
|9 989
Из 8,15 млрд рублей задолженности в иностранной валюте и драгоценных металлах около 5,8 млрд приходится на обрабатывающие производства. Их показатель вырос за год сразу на 63%. Обусловлено это ростом задолженности крупнейшей из отраслей — химического производства, увеличившей показатель на 71%, с 3,29 до 5,63 млрд рублей. Также заметная сфера, которая должна банкам в валюте — оптовая и розничная торговля, тут показатель равен 1,47 млрд рублей — на 56% меньше, чем год назад.
|Дата
|Задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2019
|8 149
|0
|0
|5 793
|0
|01.01.2018
|7 684
|0
|0
|3 558
|0
|01.01.2017
|7 831
|0
|0
|4 719
|0
|01.01.2016
|11 158
|0
|0
|5 810
|12
|01.01.2015
|18 846
|135
|0
|13 265
|10
|01.01.2014
|16 429
|0
|0
|11 970
|0
Что касается просроченной рублевой задолженности, то она за год выросла на 9%, с 32,8 до 35,7 млрд рублей. Что примечательно, тут очень невелика роль обрабатывающих производств, что сильно отличает Самарскую область от двух крупнейших национальных республик Поволжья: на обрабатывающие производства приходится лишь 3,6 млрд рублей «просрочки», показатель за год вырос на 71% — в основном благодаря росту в 2,7 раза показателя производителей пищевых продуктов. Больше же всего просроченной задолженности — у компаний, относящихся к «прочим видам деятельности» — 14,9 млрд рублей (снижение за год на 12%), а также у представителей торговли — 8,24 млрд рублей, рост за год на 24%.
|Дата
|Просроченная задолженность по кредитам
|Всего
|добыча полезных ископаемых
|из них:
|обрабатывающие производства
|из них:
|производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
|производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
|обработка древесины и производство изделий из дерева
|целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
|производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
|химическое производство
|производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
|производство автомобилей
|01.01.2019
|35 659
|62
|3
|3 562
|1 172
|01.01.2018
|32 829
|62
|3
|2 077
|430
|01.01.2017
|38 198
|25
|0
|4 455
|720
|01.01.2016
|31 817
|26
|1
|2 854
|759
|01.01.2015
|16 098
|26
|3
|1 902
|439
|01.01.2014
|15 635
|23
|2
|2 206
|376
МСБ не стесняется кредитов
А вот малый и средний бизнес, в отличие от бизнеса в целом, увеличивает кредитование. Объем кредитов МСБ за год увеличился на 5% — со 129,5 до 136 млрд рублей. Непосредственно индивидуальные предприниматели взяли кредитов на относительно небольшую сумму — 3,8 млрд рублей, но этот показатель вырос на 44%. В иностранной валюте индивидуальные предприниматели кредитов не брали, а в целом МСБ взял 335 млн рублей — на 46% меньше, чем год назад.
|Дата
|Объем предоставленных кредитов
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектам малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|индивидуальным предпринимателям
|01.01.2019
|136 005
|3 779
|335
|0
|136 340
|01.01.2018
|129 523
|2 623
|619
|0
|130 142
|01.01.2017
|109 318
|2 321
|1 422
|0
|110 740
|01.01.2016
|117 111
|1 562
|1 098
|0
|118 209
|01.01.2015
|179 125
|4 108
|2 374
|25
|181 499
|01.01.2014
|183 751
|4 999
|2 115
|3
|185 866
Задолженность МСБ, как и в Башкортостане, снизилась — на 17%, с 91,8 до 76,2 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели ее, наоборот, увеличили — на 14%. «Просрочка» в целом по малому и среднему бизнесу едва заметно выросла — на 3%, с 15,1 до 15,5 млрд рублей, у индивидуальных предпринимателей — ощутимо снизилась. Правда, сумма тут невелика — 91 млн рублей, снижение составило две трети.
|Дата
|Задолженность по состоянию на
|в рублях
|в иностранной валюте и драгоценных металлах
|всего
|Просроченная задолженность
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|из них:
|субъектов малого и среднего предпринимательства
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|индивидуальным предпринимателей
|01.01.2019
|76 235
|2 921
|200
|0
|76 435
|01.01.2018
|91 818
|2 559
|547
|0
|92 365
|01.01.2017
|83 760
|3 020
|695
|1
|84 455
|01.01.2016
|90 869
|3 699
|2 663
|13
|93 532
|01.01.2015
|105 497
|5 248
|4 440
|20
|109 937
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