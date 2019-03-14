Кредиты Самары: энтузиазм МСБ и «пищевая» просроченная задолженность

Анализ рынка кредитования в Самарской области в 2018 году

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Реальное время» продолжает цикл материалов о кредитовании в регионах Приволжского федерального округа. Недавно мы рассказывали о Татарстане и Башкортостане, где заметна тенденция: физические лица берут кредиты более охотно, а вот бизнес, видимо, предпочитает не рисковать. Похожая ситуация и в Самарской области — правда, экономика здесь держится на других отраслях, что сказывается на том, какие компании больше должны банкам.

Физлица идут за кредитом и в Самаре

Как и в двух проанализированных ранее регионах, в Самарской области в 2018 году объем кредитов, выданных физическим лицам, ощутимо вырос. Показатель 2018 года — 255,7 млрд рублей, годом ранее он был меньше на 38% — 185 млрд рублей. Жилищных кредитов было выдано на 58,5 млрд рублей — этот показатель вырос вообще почти в полтора раза, или на 44%. При этом количество кредитов выросло меньше — на 32% (с 26,8 до 35,3 тысячи штук), что позволяет сделать вывод о росте среднего чека.

Кредиты в рублях, предоставленные физическим лицам Самарской области, на 01.01.2019

Дата Объем кредитов всего, млн.руб. в том числе: Жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн.руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года Ипотечные жилищные кредиты из них: Количество, единиц Объем, млн.руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве Количество, единиц Объем, млн.руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев /

с начала года Средневзвешенная ставка, % /

с начала года 01.01.2019 255 724 35 277 58 453 197,10 9,54 01.01.2018 184 985 26 809 40 665 185,2 10,61 01.01.2017 144 017 22 112 30 521 178,5 12,58 01.01.2016 117 666 19 280 26 065 173,2 13,48 01.01.2015 182 200 29 586 41 181 180,1 12,5

Задолженность физлиц выросла несколько меньше, чем в Татарстане и Башкортостане, на 20% (с 249,4 млрд до 298,4 млрд рублей). По жилищным кредитам физлица в Самарской области должны 124,8 млрд рублей — это на 18% больше, чем год назад. Задолженность в иностранной валюте несущественна и составляет 439 млн рублей — это на 40% меньше, чем год назад.

Задолженность по кредитам, предоставленным физлицам Самарской области, на 01.01.2019, млн. руб.

Дата в рублях в иностранной валюте по кредитам, всего в том числе: по кредитам, всего в том числе: по жилищным кредитам из них: по жилищным кредитам из них: по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная из них: по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная из них: под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве в том числе просроченная 01.01.2019

298 403 124 818 124 605 1 129 21 207 01.01.2018 249 436 105 343 104 675 1 220 19 872 01.01.2017 220 449 92 964 92 151 1 112 18 134 01.01.2016 217 069 85 076 84 343 945 01.01.2015 231 649 77 046 76 068 864

Энергетики кредитуются активнее всех

Самарская область похожа на Татарстан и Башкортостан и по ситуации с кредитованием юридических лиц. Общий объем выданных кредитов тут снизился, но не так сильно — на 17%, с 569,6 до 474,7 млрд рублей. Показатель кредитов в рублях снизился так же на 17%, а в иностранной валюте — вырос на 3% (с 4,3 до 4,4 млрд рублей — это заметно меньше, чем, например, в Башкирии). Задолженность снизилась на 17%, с 376,4 до 312,4 млрд рублей, а «просрочка», наоборот, выросла — на 9%, с 35,7 до 32,8 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в Самарской области, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Объем Задолженность Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах Всего в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах 01.01.2019 474 667 470 224 4 443 312 441 304 292 01.01.2018 569 590 565 276 4 314 376 352 368 667 01.01.2017 541 802 537 131 4 672 410 393 402 562 01.01.2016 554 435 546 442 7 993 400 351 389 194 01.01.2015 567 036 557 376 9 660 366 285 347 439 01.01.2014 558 603 548 171 10 432 308 270 291 841 Изменение в 2018 -17% -17% 3% -17% -17%

В отличие от Татарстана и Башкортостана, в Самарской области не так заметен перевес по кредитованию со стороны компаний, представляющих отрасль обрабатывающих производств. На них приходится 164,4 млрд рублей рублевых кредитов — на 20% больше, чем год назад. В основном кредиты тут взяты производителями транспортных средств и оборудования — на 60,9 млрд рублей, рост за год — в 2,1 раза. Много кредитов у металлургического производства — 21,8 млрд рублей и рост на 22%, а также у производителей пищевых продуктов — 20,2 млрд рублей, рост на 62%. Однако больше всего кредитов взяли компании, не относящиеся к обрабатывающим производствам. Лидер — предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды — они получили кредитов на 97,7 млрд рублей, и этот показатель еще и в два раза меньше, чем год назад.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в Самарской области в рублях, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн рублей

Дата

Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2019 470 224 701 425 164 396 20 171 01.01.2018 565 276 14 875 14 572 136 869 12 488 01.01.2017 537 131 3 016 2 825 119 479 10 962 01.01.2016 546 442 2 328 2 074 127 020 9 707 01.01.2016 557 376 6 819 6 038 121 141 5 941 01.01.2015 548 171 5 892 5 255 104 212 12 310

Не рублевые кредиты — в валюте и драгоценных металлах — были взяты предприятиями Самарской области на сумму 4,44 млрд рублей. Взяты они были предприятиями всего из двух сфер — химического производства и торговли. Химпроизводители взяли кредитов на 3,4 млрд рублей — показатель вырос за год в 2,3 раза. Предприятия торговли взяли валютных кредитов на 1,03 млрд рублей — это на 59% меньше, чем год назад.

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП в Самарской области в иностранной валюте, по видам экономической деятельности, на 1.01.2019, млн рублей

Дата Объемы кредитования Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2019 4 443 0 0 3 406 0 01.01.2018 4 314 0 0 1 804 246 01.01.2017 4 672 0 0 4 027 0 01.01.2016 7 993 0 0 2 251 0 01.01.2015 9 660 223 0 4 706 21 01.01.2014 10 432 0 0 6 144 0

Производители еды существенно увеличили «просрочку»

Рублевая задолженность юридических лиц составила 304,3 млрд рублей, снижение за год составило 17%. Около половины из нее приходится на обрабатывающие производства — 152,2 млрд рублей, за год показатель снизился на 4%. Крупнейшие отрасли тут — производство транспортных средств и оборудования (76,5 млрд рублей, снижение всего на 1%), химическое производство (25 млрд рублей, снижение на 5%), производство пищевых продуктов (15,6 млрд, рост на 16%), металлургическое производство (14,5 млрд рублей, снижение на 4%). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, наиболее заметная задолженность у компаний, связанных с торговлей (30,2 млрд рублей, снижение за год на 9%), операциями с недвижимым имуществом (28,4 млрд, снижение на 7%).

Задолженность по кредитам, предоставленным в Самарской области юрлицам и ИП в рублях, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата

Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2019 304 292 334 100 152 236 15 555 01.01.2018 368 667 14 716 14 529 158 090 13 410 01.01.2017 402 562 1 044 790 158 077 9 296 01.01.2016 389 194 1 344 1 003 131 161 12 908 01.01.2015 347 439 2 632 2 079 114 512 7 609 01.01.2014 291 841 2 006 1 696 82 748 9 989

Из 8,15 млрд рублей задолженности в иностранной валюте и драгоценных металлах около 5,8 млрд приходится на обрабатывающие производства. Их показатель вырос за год сразу на 63%. Обусловлено это ростом задолженности крупнейшей из отраслей — химического производства, увеличившей показатель на 71%, с 3,29 до 5,63 млрд рублей. Также заметная сфера, которая должна банкам в валюте — оптовая и розничная торговля, тут показатель равен 1,47 млрд рублей — на 56% меньше, чем год назад.

Задолженность по кредитам, предоставленным в Самарской области юрлицам и ИП в валюте, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2019 8 149 0 0 5 793 0 01.01.2018 7 684 0 0 3 558 0 01.01.2017 7 831 0 0 4 719 0 01.01.2016 11 158 0 0 5 810 12 01.01.2015 18 846 135 0 13 265 10 01.01.2014 16 429 0 0 11 970 0

Что касается просроченной рублевой задолженности, то она за год выросла на 9%, с 32,8 до 35,7 млрд рублей. Что примечательно, тут очень невелика роль обрабатывающих производств, что сильно отличает Самарскую область от двух крупнейших национальных республик Поволжья: на обрабатывающие производства приходится лишь 3,6 млрд рублей «просрочки», показатель за год вырос на 71% — в основном благодаря росту в 2,7 раза показателя производителей пищевых продуктов. Больше же всего просроченной задолженности — у компаний, относящихся к «прочим видам деятельности» — 14,9 млрд рублей (снижение за год на 12%), а также у представителей торговли — 8,24 млрд рублей, рост за год на 24%.

Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным в Самарской области юрлицам и ИП в рублях, по видам экономической деятельности, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Просроченная задолженность по кредитам Всего добыча полезных ископаемых из них: обрабатывающие производства из них: производство и распределение электроэнергии, газа и воды добыча топливно-энергетических полезных ископаемых производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов химическое производство производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства производство автомобилей 01.01.2019 35 659 62 3 3 562 1 172 01.01.2018 32 829 62 3 2 077 430 01.01.2017 38 198 25 0 4 455 720 01.01.2016 31 817 26 1 2 854 759 01.01.2015 16 098 26 3 1 902 439 01.01.2014 15 635 23 2 2 206 376

МСБ не стесняется кредитов

А вот малый и средний бизнес, в отличие от бизнеса в целом, увеличивает кредитование. Объем кредитов МСБ за год увеличился на 5% — со 129,5 до 136 млрд рублей. Непосредственно индивидуальные предприниматели взяли кредитов на относительно небольшую сумму — 3,8 млрд рублей, но этот показатель вырос на 44%. В иностранной валюте индивидуальные предприниматели кредитов не брали, а в целом МСБ взял 335 млн рублей — на 46% меньше, чем год назад.

Кредиты, предоставленные в Самарской области субъектам МСП, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Объем предоставленных кредитов в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: субъектам малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям индивидуальным предпринимателям 01.01.2019 136 005 3 779 335 0 136 340 01.01.2018 129 523 2 623 619 0 130 142 01.01.2017 109 318 2 321 1 422 0 110 740 01.01.2016 117 111 1 562 1 098 0 118 209 01.01.2015 179 125 4 108 2 374 25 181 499 01.01.2014 183 751 4 999 2 115 3 185 866

Задолженность МСБ, как и в Башкортостане, снизилась — на 17%, с 91,8 до 76,2 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели ее, наоборот, увеличили — на 14%. «Просрочка» в целом по малому и среднему бизнесу едва заметно выросла — на 3%, с 15,1 до 15,5 млрд рублей, у индивидуальных предпринимателей — ощутимо снизилась. Правда, сумма тут невелика — 91 млн рублей, снижение составило две трети.

Задолженность по кредитам, предоставленным в Самарской области субъектам МСП, на 01.01.2019, млн рублей

Дата Задолженность по состоянию на в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства из них: индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства из них: субъектов малого и среднего предпринимательства индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей индивидуальным предпринимателей 01.01.2019 76 235 2 921 200 0 76 435 01.01.2018 91 818 2 559 547 0 92 365 01.01.2017 83 760 3 020 695 1 84 455 01.01.2016 90 869 3 699 2 663 13 93 532 01.01.2015 105 497 5 248 4 440 20 109 937