Их осталось 57: за восемь дней банковский сектор ПФО потерял трех местных игроков

Опрошенные эксперты в один голос признают, что внимание клиентов небольших местных банков будет перенаправляться в сторону крупных и федеральных кредитных организаций

За несколько дней Центробанк отозвал лицензии и ввел временную администрацию в уфимском «Роскомснаббанке» и «РТС-Банке» из Тольятти, а другой участник рынка из того же города — «Автовазбанк» — был присоединен к банку проблемных активов «Траст». Эксперты призывают не пугаться, но конкурировать местным банкам будет все сложнее.

С начала года 4 банка ушли с рынка ПФО, три — за последнюю неделю

В последние дни со стороны Центробанка часто приходили тревожные новости. Накануне регулятор отозвал лицензию у «РТС-Банка» из Тольятти и назначил туда временную администрацию. По величине чистых активов по данным на 1 февраля банк занимал 339 место в России, по размеру капитала — 353-е.

По сообщению ЦБ, бизнес-модель «РТС-Банка» носила кэптивный характер, а основным видом деятельности кредитной организации являлось кредитование компаний для финансирования ряда строительных проектов. По данным регулятора, возникшие трудности в их реализации способствовали формированию на балансе «РТС-Банка» значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью.

«Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное (около 40%) снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Кроме того, в деятельности «РТС-Банка» выявлены признаки недобросовестных действий менеджмента по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов вкладчиков и кредиторов. ЦБ обещает направить информацию о таких операциях в правоохранительные органы.

По сообщению ЦБ, бизнес-модель «РТС-Банка» носила кэптивный характер, а основным видом деятельности кредитной организации являлось кредитование компаний для финансирования ряда строительных проектов. Фото apral.ru



Несмотря на небольшие масштабы бизнеса «РТС-Банка», обращает на себя внимание тот факт, что за последние восемь дней это третья кредитная организация в Приволжском федеральном округе из числа тех, кто прекратил свою деятельность. Так, банк непрофильных активов «Траст» 7 марта объявил о присоединении тольяттинского «Автовазбанка» (28-й по чистым активам в РФ на 01.02.2019), а регулятор в тот же день — об отзыве лицензии у «Роскомснаббанка» (136-й в РФ) из Уфы. Чуть более чем за неделю число зарегистрированных в ПФО банков уменьшилось с 60 до 57.

«Автовазбанк» ранее входил в группу «Промсвязьбанка» братьев Ананьевых и санировался им с декабря 2017 года. Последний, в свою очередь, сам с декабря 2017 года проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС.



Ключевым направлением деятельности уфимского «Роскомснаббанка» Центробанк также назвал финансирование строительных проектов через кредитование компаний, принадлежащих партнерам бенефициаров банка и лицам, с ними связанным. В деятельности «Роскомснаббанка» отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием в операциях, «направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки финансовой пирамиды».

Один из акционеров банка и председатель его правления с 2001 года — Флюр Галлямов — депутат Государственного собрания Башкортостана, член «Единой России». На сайте Курултая, в частности, говорится, что Галлямов, помимо множества почетных наград, отмечен знаками «За заслуги в развитии банковского дела в России» и «За многолетний и добросовестный труд в банковской сфере России». Уже после отзыва лицензии появилась информация, что власти Башкирии ведут переговоры с Центробанком о возможной санации «Роскомснаббанка». В частности, вариант санации предлагался крупным банкам, в том числе «Россельхозбанку». О дальнейшей судьбе таких переговоров информации нет.

Один из акционеров уфимского «Роскомснаббанка» и председатель его правления с 2001 года — Флюр Галлямов. Фото kaltasyzarya.rbsmi.ru

Также напомним, что еще полтора месяца назад, в последний день января, ЦБ лишил лицензии нижегородский «Радиотехбанк» (РТБ) (274-й в РФ по чистым активам), последний из орбиты влияния бывшего главы ТФБ Роберта Мусина. По сообщению регулятора, в РТБ обнаружены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Также банк был уличен в проведении сомнительных транзитных операций.

Таким образом, за два с половиной месяца с начала года число зарегистрированных в ПФО банков уменьшилось на 4, что составило 7% от общего количества. В Самарской области осталось семь местных банков, Нижегородской — шесть, в Башкортостане — лишь два.



Эти банки давно шли к отзыву лицензии

Опрошенные эксперты заявили «Реальному времени», что уход «Роскомснаббанка», «РТС-Банка» и «Автовазбанка» существенно на рынок не повлияет. Хотя в то же время они признают, что на этом фоне клиенты чаще отдают предпочтения более крупным и федеральным кредитным организациям.

По словам младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского, «Автовазбанк» уже давно не имел собственного банковского бизнеса и являлся одним из «банков плохих долгов». И поэтому с его присоединением к «Трасту», выполняющему аналогичную роль, ничего не изменилось. «Перевод проблемного банка под крыло банка «плохих активов» точно не отразится негативно на экономике региона», — считает аналитик «Финама» Алексей Коренев.

«РТС-Банк» и «Роскомснаббанк» же занимались в основном высокорискованными строительными проектами, фондируемыми привлечением средств населения (в том числе по повышенным ставкам). Их рыночная клиентская база была очень небольшая. Поэтому существенного влияния на рынок ПФО уход данных банков не окажет», — пояснил Путиловский.

«Существенного влияния на рынок ПФО уход данных банков не окажет», — считает Путиловский. Фото raex-a.ru

По словам Коренева, оба банка давно имеют существенные проблемы, серьезные нарекания со стороны регулятора и давно шли к тому, что лицензию у них все-таки отберут.



«РТС-банк» за прошедший год четыре раза получал предписания Банка России, ограничивающие его работу с клиентами из-за выявленных нарушений. К тому же банк обладает крайне плохим портфелем активов, а руководство банка намеренно искажало информацию о состоянии дел в кредитном учреждении и даже, как утверждает регулятор, выводило средства в ущерб кредиторам и акционером. Примерно такая же картина и с «Роскомснаббанком», у которого помимо перечисленных грехов есть еще и претензии по части закона 115-ФЗ «О противодействии легализации незаконно полученных доходов»», — добавил аналитик «Финама».

Эксперты сошлись в том, что уход с рынка столь проблемных игроков вряд ли негативно повлияет на ситуацию и в экономике, и в банковском секторе ПФО. Зачистка банковского сектора от откровенно проблемных игроков, как показывает опыт, чаще всего идет на пользу рынку.

«Процесс расчистки банковской системы и консолидации банковских активов продолжается уже не первый год. Естественно, что связано это со снижением возможностей полулегального бизнеса для малых финансовых организаций. Впрочем, также можно говорить о снижении доверия населения к слишком заманчивым предложениям, которые вынуждены предоставлять малые финансовые организации в борьбе за деньги населения, — считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков, — естественно, что от таких процессов выигрывают банки системообразующей десятки, так как государство официально говорит о 100-процентной поддержке таких финансовых организаций».

«От таких процессов выигрывают банки системообразующей десятки, так как государство официально говорит о 100-процентной поддержке таких финансовых организаций», — отмечает Кочетков. Фото finance.rambler.ru

Однако, по словам эксперта, если для вкладчиков такие процессы носят явно положительный характер в смысле снижения рисков потери накопленного капитала, то для получателей кредитов итоги не столь однозначные: «Малые финансовые учреждения, как правило, сосредотачивались на обслуживании местного бизнеса, до которого у крупных банков не доходили руки, или они не могли финансировать заемщиков по причине их низкого качества».



Продолжается процесс сжимания регионального банкинга

Путиловский из «Эксперт РА» отмечает: «В целом продолжается процесс сжимания регионального банковского бизнеса в пользу федеральных игроков, особенно с госучастием. Поэтому в федеральные банки постепенно переходят наиболее крупные региональные клиенты».

«Что до клиентов, то у этих банков [«Роскомснаббанка», «РТС-Банка», — прим. ред.] их число итак было невелико, и они оперативно перейдут на обслуживание в более крупные и надежные кредитные учреждения. Проблемы могут возникнуть только у кредиторов в случае, если действительно имел место вывод активов руководством банков», — предупреждает Коренев.

«Клиенты банков, которые лишаются лицензий, скорее всего, будут действовать по схеме снижения рисков, и первым их выбором будет банк с федеральной составляющей, — прогнозирует Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», — население постепенно учится тому, что чрезмерно выгодные предложения малых финансовых организаций — это риск потерять свои средства». Эксперт признает, что страховка АСВ немного компенсирует эти страхи, но для более состоятельных клиентов вероятность потери значимых сумм будет главным доводом выбора в пользу более надежных организаций. «Впрочем, для граждан с меньшими доходами риски малых банков также могут оказаться неприемлемыми», — предупреждает эксперт.

«Проблемы могут возникнуть только у кредиторов в случае, если действительно имел место вывод активов руководством банков», — предупреждает Коренев. Фото finam.ru

Опрошенные «Реальным временем» представители ряда крупных банков Татарстана, Самарской области, Башкортостана и Удмуртии решили воздержаться от комментариев.