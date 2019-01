Haier досталась «Веста»: будут ли китайцы разводить челнинское и кировское производства?

Руководство компании в России говорит о готовности развивать два завода стиральных машин одновременно

Строящийся промышленный «чайна-таун» Haier в Набережных Челнах неожиданно прирос заводом стиральных машин Candy (Кировская область). Под занавес ушедшего года китайская корпорация Qingdao Haier Co Ltd приобрела за $500 млн итальянскую компанию Candy S.p.A, в результате чего известный вятский завод «Веста», собирающий стиральные машины, может приглушить амбициозность челнинских проектов. Отлаженная сборка на проверенной «Весте» или новострой на налоговых льготах челнинской ТОСЭР: на кого китайцы будут делать ставку? Директор по развитию бизнесов Haier в РФ Людмила Романова заявила «Реальному времени», что с запуском в августе этого года завода стиральных машин Haier закрытие аналогичного производства Candy в Кирове «не планируется». Впрочем, как говорят эксперты, не нужно быть светилом экономики, чтобы понимать, что специальный налоговый режим ТОСЭР даст фору любой другой точке производства. Подробности — в материале «Реального времени».



Итальянцы спутали дорожную карту китайцев в России

На этой неделе стало известно о завершении глобальной сделки Qingdao Haier Co Ltd по поглощению одного из лидеров в производстве бытовой техники итальянской компании Candy S.p.A. Как сообщили китайские СМИ, Qingdao Haier Co Ltd приобрела известного европейского производителя за $0,5 млрд. Эти деньги китайцы заплатили за увеличение своего присутствия на европейском рынке бытовой техники.



К завершению мегасделки на европейском рынке Haier успела пустить глубокие корни в России. Как известно, российская «дочка» корпорации ООО «Хайер Апплаенсис Рус» в апреле 2016 года получила статус резидента ТОСЭР Набережных Челнов, причем стала в ней одним из первых и самых богатых. Беспрецедентные налоговые льготы ТОСЭР разогрели интерес китайцев к открытию производства в Челнах, которое впоследствии стало плацдармом для их вхождения в российский рынок. Сначала китайцы запустили сборочное производство холодильников, инвестировав в него $50 млн. Холодильная линия проектной мощностью 250 тысяч штук в год развернута на территории индустриального парка КИП «Мастер». Недавно, как уже рассказывало «Реальное время», Фонд развития промышленности выделил китайцам заем размером 500 млн рублей под 1% годовых, который позволит им к 2023 году удвоить сборку холодильников до 500 тысяч штук в год и начать гонку преследования с отечественными производителями (в том числе с зеленодольским заводом Pozis). Войдя во вкус, Haier размахнулся на создание целого промышленного «чайна-таун»: на территории обособленного промышленного парка китайцы намерены построить 12 сборочных заводов с объемом заявленных инвестиций в $1 млрд. Стартовым проектом китайского промышленного квартала и определен завод по сборке стиральных машин стоимостью $50 млн.

Недавно Фонд развития промышленности выделил китайцам заем размером 500 млн рублей под 1% годовых, который позволит им к 2023 году удвоить сборку холодильников до 500 тысяч штук в год. Фото Сергея Афанасьева



Как раз к окончанию его строительства из центрального офиса Haier в Циндао прилетела новость о поглощении Candy S.p.A, которая обосновалась в России намного раньше. На протяжении уже 13 лет итальянцы собирают стиральные машины на кировской «Весте», достигнув пика в полмиллиона штук в год. Еще в 2005 году итальянская Candy Group, шестой в Европе производитель бытовой техники, приобрела российского производителя стиральных машин «Вятка-автомат». Тогда Candy инвестировала в проект 15 млн евро, рассчитывая, что завод будет выпускать всего 250 тысяч «стиралок» в год.

Известие о вхождении в структуру Haier кировской «Весты» вызвало такой же ошеломляющий эффект, как исторический гром с ливнем во время церемонии закладки камня под строительство завода, который случился в Челнах. Ведь после поглощения у Haier появится сразу два равновеликих по мощности завода: челнинский тоже строится на 500 тысяч штук. Российские участники рынка производителей бытовой техники до сих пор гадают: на кого будет сделана ставка? Кому может грозить прекращение сборки? Стоит ли запускать новичка, когда есть проверенная «Веста»?

Кировская «Веста» будет ждать челнинский Haier?

Директор по развитию бизнесов Haier в РФ Людмила Романова сообщила вчера «Реальному времени», что сделка между Haier и Candy «не повлияет на утвержденный план развития проектов Haier в РФ», а «закрытие завода в Кирове на данный момент не планируется». Прежде всего она пояснила, что на самом деле «корпорация Haier официально совершила покупку итальянской компании Candy еще 28 сентября 2018 г». ФАС РФ зарегистрировала и одобрила сделку 14 декабря 2018 г. Таким образом, у китайской корпорации было достаточно времени, чтобы четко определиться с дальнейшей стратегией развития. Пока решили поступить по-русски — в соответствии с пословицей «Коней на переправе не меняют».

Как сообщила Романова, строительство индустриального парка Haier общей площадью 127 га в промышленной зоне Набережных Челнов продолжится. Запуск первого завода по производству стиральных машин ООО «Хайер Лаундри Машин Рус» запланирован на август этого года. «Новый модельный ряд стиральных машин разработан с учетом спроса и потребностей российского рынка. Вся продукция будет выпускаться под брендом Haier… На заводе будут созданы новые современные рабочие места в количестве 365», — отметила она. При этом завод по производству стиральных машин в Кирове продолжит выпускать технику под брендом Candy. «В планах Корпорации Haier закрытие этого завода на данный момент не планируется», — подчеркнула она.

Как сообщила Романова, строительство индустриального парка Haier общей площадью 127 га в промышленной зоне Набережных Челнов продолжится. Фото prav.tatarstan.ru

В свою очередь, гендиректор ООО «Канди С.Н.Г.» Глеб Мишин полагает, что, пока первый завод в Челнах не заработает в полную мощь, изменений ждать не стоит. «Я думаю, что в ближайшее время каких-либо радикальных изменений происходить не будет, на настоящий момент завод стиральных машин Haier в Набережных Челнах полностью еще не запущен. Более того, в 2019 году не планируется организационных изменений в российских структурах продаж. Российский офис Haier будет отвечать за сбыт продукции под брендом Haier, а офис Канди — за продажи техники Candy и Hoover. Обе структуры будут работать параллельно. С точки зрения управления производством обе площадки — в Челнах и Кирове — перейдут в подчинение глобального производственного подразделения Haier».

Развести по ценовым нишам

Мишин уверен, что «Веста» сохранит востребованность на рынке. «Спрос на стиральные машины завода Candy кировского производства растет высокими темпами. Candy приобретала его в 2005 году, это был завод по выпуску стиральных машин «Вятка-автомат» с богатой историей. Полагаю, что мощности кировского завода будут по-прежнему загружены, а Haier будет выпускать на новой площадке дополнительную продукцию под собственным брендом. Скорее всего, челнинский завод будет производить стиральные машины Haier премиум-класса, а кировский — Candy, которые позиционируются в средний ценовой сегмент. Допускаю, что в будущем производство может быть перераспределено с выходом нового завода на полную мощность, при необходимости на челнинскую производственную площадку могут быть перенесены отдельные итальянские технологии производства», — полагает гендиректор ООО «Канди С.Н.Г.».

Заместитель министра промышленной политики Кировской области Артем Нопин не просто разделяет оптимизм Мишина. По его словам, администрация области получила уведомление от инвесторов о том, что в течение трех лет объемы производства на «Весте» будут расти (точные цифры он при этом не назвал).

По словам Артема Нопина, администрация области получила уведомление от инвесторов о том, что в течение трех лет объемы производства на «Весте» будут расти. Фото kirovpravda.ru

«Веста» может ответить холодом

Впрочем, тень неопределенности нависла и над программой локализации холодильников. В 2015 году Candy закрыла свое предприятие по выпуску холодильников в Чехии и перенесла их в Киров, дозагрузив «Весту» на 60 тысяч агрегатов в год. Вчера директор по развитию бизнесов Haier в РФ Людмила Романова сообщила «Реальному времени», что его закрытие производства или его перенос в ближайшее время не планируется, так как завод холодильников ООО «Хайер Фридж Рус» в настоящее время осуществляет модернизацию с целью увеличения производственных мощностей. «Планируется внедрение новых моделей холодильников для российского рынка, а также производство части комплектующих», — добавила она.

Участники рынка считают, что открытие челнинского завода усилит позиции объединенной компании значительно — два производства будут дополнять друг друга. «Доля Haier на рынке стиральных машин в денежном выражении составляет 8%, а Candy — 6,4%. Вместе они будут «держать» почти 15%. На сегодня Haier импортирует продукцию непосредственно из Китая, соответственно, платит таможенную пошлину. Но удешевление китайской техники после ее локализации в России вряд ли произойдет. Зато они приблизятся непосредственно к потребителю и сократят цикл производства-продажи, а это повысит гибкость компании с точки зрения реализации продукции, — считает представитель производителя бытовой техники, пожелавший остаться неназванным. — ТОСЭР дает гигантские преференции, так что не нужно быть Адамом Смитом светилом экономики, чтобы понимать, что специальный налоговый режим ТОСЭР даст фору любой другой точке производства в России».