Нежелательная организация: в рамках первого в России дела по новой статье задержали юриста из Казани

Эльза Нисанбекова проходит свидетелем по делу ростовчанки Елены Меньшениной, эксперты не видят связи между городами и считают задержание личным рвением силовиков

Сегодня в Казани задержали юриста правозащитного подразделения «Открытой России» Эльзу Нисанбекову. Как сообщают представители организации, она проходит в качестве свидетеля по делу о «нежелательных организациях». Это первое дело по новой статье 284.1 УК РФ, которое также сегодня возбудили в отношении активистки из Ростова-на-Дону Елены Меньшениной. Какая связь между Нисанбековой и Меньшениной, Казанью и Ростовом? Почему выбор силовиков пал именно на них, учитывая, что в «Открытой России» несколько десятков активистов? Эксперты «Реального времени» считают, что все зависит от местных силовиков.

Первый пошел

Сегодня в России впервые было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК («Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной»). Фигуранткой стала член федерального совета движения из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко.

В рамках дела, как сообщают в «Открытой России», с обысками пришли к координатору ростовского отделения Елене Меньшениной, активистам Антону Приходько, Ольге Зениной и Ирине Зениной. А также к юристу «Правозащиты Открытки» Эльзе Нисанбековой. Постановление на проведение обыска в ее квартире выдано ростовским судом.

«Правозащита Открытки» — это подразделение правозащитного проекта «Открытой России». На сайте «Правозащиты Открытки» говорится, что организация «оказывает помощь людям, которых государство преследует за их взгляды, политическую и общественную деятельность».

Как сообщают в соцсетях соратники Эльзы Нисанбековой, с обыском к ней пришли утром, после доставили в Центр «Э» на Карла Фукса (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России). Телефон Нисанбековой сейчас недоступен.

Сегодня в России впервые было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК. Фигуранткой стала член федерального совета движения из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко. Фото u-f.ru



Почему Нисанбекова?

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «Реальному времени», что обыск у Нисанбековой закончился около часа дня. Всю технику, включая телефон, изъяли, поэтому до нее невозможно дозвониться. О подробностях ему стало известно от родственников Нисанбековой, находившихся в квартире во время обыска.

— Сейчас она в Центре «Э» для дачи показаний, я предполагаю, что речь идет о свидетельских показаниях. Обыск проходил в рамках дела Анастасии Шевченко. Где Ростов и где Казань, почему именно Эльза — я не могу ответить. Понятия не имею, как они увязали это, по какому критерию — случайному или как? Здесь сложно логику проследить, — говорит Прянишников.

Почему именно Шевченко стала фигурантом уголовного дела о нежелательных организациях, притом что активистов у «Открытой России» много, Прянишников предположил, что «если человек ранее в течение года два раза привлекался судом к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»), то возможно возбуждение уголовного дела».

Алексей Прянишников сообщил «Реальному времени», что обыск у Нисанбековой закончился около часа дня. Фото orpravo.org

«Открытая Россия» не иностранная организация?

В «Открытой России» Эльза Нисанбекова работает с 2016 года, она занималась защитой активистов, задержанных на митингах, участвовала в качестве представителя по гражданским искам, в том числе при отстаивании рощи на Гаврилова, на месте которой могла появиться парковка к ЧМ по футболу, и интересов пострадавших при пожаре жителей поселка «Мостотряд №3». Одно из последних дел Нисанбековой связано с защитой активиста из Казани Дмитрия Егорова, получившего административный арест за акцию с надгробиями возле Госсовета Татарстана.

Представители «Открытой России» сообщают, что «уголовное дело от начала до конца сфабриковано». «Нежелательной» была признана организация, зарегистрированная в Соединенном Королевстве, Open Russia Civic Movement. Но ее отождествляют с «Открытой Россией»

«Никакой иностранной организации не существует, а российская организация не может быть признана нежелательной. «Открытая Россия» — российское общественное движение, созданное гражданами России, состоящее из граждан России и финансируемое гражданами России. «Открытая Россия» не является юридическим лицом и не имеет регистрации ни в российской, ни в какой-либо другой юрисдикции, также не является филиалом какого-либо российского или иностранного юридического лица. Деятельность активистов движения не может подпадать под статью 284.1 УК, так как движение не является иностранной организацией», — такой комментарий опубликован на странице «Открытой России» в «Фейсбуке». Сайт «Открытой России» заблокирован по требованию Роскомнадзора.

«Все зависит от готовности местных силовиков»

О возбуждении первого в стране уголовного дела по статье «нежелательные организации» высказался руководитель «Агоры» Павел Чиков.

— Интересно, что возбуждено дело именно в Ростове. Там же расследовалось единственное в стране уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента — в отношении главы организации «Женщины Дона» Валентины Череватенко. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Интересен и выбор именно «Открытой России». Закон о нежелательных организациях принимался явно под другие задачи — в рамках борьбы с якобы американским влиянием на внутреннюю политику России. Поэтому в перечне нежелательных организаций большинство именно из США. «Открытую Россию» включили позже и за политическую активность Михаила Ходорковского. За последние три года административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации касалась только и исключительно активистов «Открытой России». Рано или поздно попытка возбудить уголовное дело по этой логике должна была случиться. Надеюсь, его ждет такая же судьба — быть прекращенным за отсутствием состава преступления», — отмечает Павел Чиков.

Информации о том, что обыски проходят еще у кого-либо, кроме активистов из Ростова и правозащитницы из Казани, нет.

Политолог, бывший руководитель «Открытой России» в Башкирии Андрей Потылицын предположил, что все зависит от местных силовиков.

— В разных регионах разная концепция противостояния, и зависит от готовности местных силовиков к этому. В мою бытность тоже были такие попытки в Уфе, но я не могу назвать их активными. Но в Татарстане, Чувашии есть, наоборот, некое рвение, его можно объяснить личным рвением силовиков заработать звездочку на погоны. Ну и Татарстан в определенном смысле уникальный регион, в нем сошлись факторы, которых в комплексе нет в России. Это и полемика по суверенности, Башкирия эту полемику давно прекратила. И у Кремля стоит более сложная задача — не только нейтрализовать сиюминутные политические активности, но и поставить в регионах на место местную власть. Ростов-на-Дону — это отдельная история. Не очень хорошая экономическая ситуация, близость к Украине, готовность граждан к протестам — власти здесь нужно предпринимать резкие движения, — считает Потылицын.

В МВД по Татарстану «Реальному времени» отказались комментировать ситуацию с задержанием Эльзы Нисанбековой.

