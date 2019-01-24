«Рот Фронт» и «Красный Октябрь» уличили фирму в Бавлах в краже товарного знака

Московские компании, входящие в крупнейший российский холдинг, требуют с татарстанского кондитера 900 тысяч рублей

Крупнейший российский кондитерский концерн в заботе о защите своей интеллектуальной собственности обратил взор на небольшую компанию в Бавлах. За использование товарных знаков «Рот Фронт» и «Красный Октябрь» требуют компенсацию с ООО «АйПара» в 900 тысяч рублей. В числе претензий — выпуск и реализация продукции с «коровкой» в названии. Подробности — в материале «Реального времени».

«Рот Фронт» ищет компенсации в Бавлах

ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Красный Октябрь», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры», просят в Арбитражном суде взыскать с ООО «АйПара» 900 тыс. рублей за использование товарных знаков. Согласно информации на сайте картотеки арбитражных дел, истцы хотят взыскать с татарстанской компании по 300 тыс. рублей за каждый из трех использованных товарных знаков.

Предварительное судебное разбирательство по делу завершилось, и накануне на заседании выступал представитель истцов Артем Грабичев. Ответчик о процессе был извещен, но не пришел. Судя по данным в картотеке, и на предыдущем заседании представителя ООО «АйПара» не было.

В качестве дополнительных доводов в пользу наличия сходства между товарными знаками и обозначением Грабичев представил существующую судебную практику по аналогичным делам.

— Речь идет о товарном знаке «Коровка». У суда по интеллектуальным правам есть обширная практика по аннулированию иных товарных знаков с прибавлением уточняющих элементов, в том числе «Волжская коровка», «Яшкинская коровка» и так далее. У нас достаточно много судебной практики, в том числе она устояла в Верховном суде Российской Федерации, — обратился к суду представитель истцов.

ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Красный Октябрь», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры», просят в Арбитражном суде взыскать с ООО «АйПара» 900 тыс. рублей за использование товарных знаков. Фото Maarten / wikipedia.org

Кроме того, он обратил внимание на то, что ООО «АйПара» в ответе на претензию в документах на проверки правоохранительных органов ссылается на зарегистрированный промышленный образец. Но в представленной им распечатке с сайта Роспатент в этом самом промышленном образце нет словесных элементов.

— То есть охраняется форма условного печенья, но к этой форме у нас претензии отсутствуют. То есть словесных элементов, охраняемых этим промышленным образцом, не существует, — отметил Грабичев. — Патентодержателем при этом является другая организация, но бавлинская компания работает с ней по лицензионному договору.

Представитель истцов также представил копии материалов проверки правоохранительных органов, осуществивших две закупки товара, последняя из которых была в конце ноября.

Непростая «Коровка»

Удовлетворить исковые требования ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Красный Октябрь» просят в полном объеме.

— Полагаем, что поведение ответчика явно показывает, что ответчик намеренно нарушал наше исключительное право на товарные знаки и продолжает это делать, как мы видим из закупок, в том числе и до настоящего времени, — обозначил позицию истцов Грабичев.

Компенсацию в 900 тыс. рублей они посчитали соразмерной, поскольку в материалах дела есть доказательства того, что эту продукцию ответчик производит с 2015 года и у нее есть сертификат соответствия и протокол испытания. При этом, судя по всему, кондитерские компании направляли в Бавлы свои претензии, но ответа на них не последовало.

У ООО «АйПара» официального сайта нет, но его товар представлен, например, на сайте компании «Сладкая премьера», которая реализует кондитерские изделия оптом на территории Предуралья. Там можно найти несколько видов вафель и печенья. Среди них есть печенье «Забавная коровка». Фото permkonditer.ru

— Мы обращаем ваше внимание, что наши претензии фактически были оставлены без ответа. Также мы обращаем внимание, что даже правоохранительные органы, когда проводили проверку, написали в актах, что действительно наличествует сходство до степени смешения. При этом, уважаемый суд, ответчик все равно не реагирует и до сих пор производит данную продукцию, — заявил юрист.

От общения с журналистом Артем Грабичев после заседания воздержался. У ООО «АйПара» официального сайта нет, но его товар представлен, например, на сайте компании «Сладкая премьера», которая реализует кондитерские изделия оптом на территории Предуралья. Там можно найти несколько видов вафель и печенья. Среди них есть печенье «Забавная коровка». У «Рот Фронта» же под товарным знаком «Коровка» выпускается сразу несколько видов печенья.

Помимо «Коровки» частично совпадают названия еще одного вида кондитерской продукции. У ООО «АйПара» есть печенье сахарное «В мире животных», а у холдинга — крекеры «Забавные животные». Говоря о правах на «Коровку», старший юрист Федеральной сети агентств по разработке и защите брендов BeBrand Анна Кузнецова отмечает, что у москвичей есть все права претендовать на этот товарный знак.

— ОАО «Красный Октябрь» принадлежит целая серия товарных знаков «Коровка», зарегистрированных в отношении широкого спектра кондитерских изделий, а также некоторой алкогольной продукции. Наличие зарегистрированных товарных знаков у фабрики «Красный Октябрь» означает, что использовать такое обозначение для производства продукции этих же классов другие лица могут, только получив предварительно согласие правообладателя, заключив лицензионный договор на право использования таких товарных знаков. В ином случае использование всем знакомой «Коровки» будет являться нарушением исключительных прав на товарный знак, — комментирует юрист.

Делится на два

Основным видом деятельности ООО «АйПара» является производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Организация была зарегистрирована в 2010 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, спустя 3 года он был увеличен до 12,5 тыс. рублей. «АйПара» является микропредприятием и в среднем в компании работает восемь человек. Единственным учредителем организации значится Нурдида Махмудова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании от продаж по итогам 2017 года составила 12 млн рублей, чистая прибыль — 2 млн 893 тыс. рублей, а чистые активы — 150 тыс. рублей.

Бавлинская компания — не единственная, на кого обратили внимание московские кондитеры. Например, с «Яркондитер» «Рот Фронт» и кондитерский концерн «Бабаевский» просят компенсации за незаконное использование товарных знаков на сумму 1,1 млн рублей. Но в целом сказать, что кондитерский холдинг заваливает компании исками в судах, нельзя.

Старший юрист BeBrand Анна Кузнецова говорит, что у «Рот Фронта» обширный опыт в спорах по защите интеллектуальных прав.

— Как правило, исковые требования фабрики к предполагаемым нарушителям составляют более миллиона рублей. Однако, учитывая специфику компенсации как меры ответственности за нарушение прав на товарные знак, можно предположить, что изначально заявленная сумма будет снижена судом со ссылкой на принципы разумности, справедливости и соразмерности, — полагает юрист.

Предсказать, на какую сумму суд удовлетворит требования кондитеров к бавлинской компании, нельзя. Фото Ирины Плотниковой

По ее словам, предсказать, на какую сумму суд удовлетворит требования кондитеров к бавлинской компании, нельзя.

— Так как судейское усмотрение в каждом деле индивидуально, часто предсказать заранее то, в какой сумме будут удовлетворены требования, невозможно.

Так, Арбитражный суд Краснодарского края 20 марта 2018 года вынес решение по делу №А32-55876/2017. Рассмотрев дело, судья снизил размер компенсации, требуемой ОАО «Рот Фронт», в два раза, посчитав разумной сумму в 100 000 рублей за нарушение прав на каждый из двух товарных знаков, тогда как фабрика претендовала на компенсацию в 400 000 рублей, — говорит Анна Кузнецова. Вместе с тем, судя по финансовым результатам «АйПара», и двукратно уменьшенная сумма все равно серьезно ударит по кошельку организации.