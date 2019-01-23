«Будем мобилизовать бизнес»: в Удмуртии муниципалитеты объединили в кластеры под задачу увеличения МСП

От территорий требуют поиска «точек соприкосновения с предпринимателями»

В Удмуртии обеспечением роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства займутся муниципалитеты. Власти республики считают, что запущенный проект «Территория бизнеса — территория жизни» позволит за год увеличить число предпринимателей на 10% в районах и на 5% — в городах. За 2018 год их количество незначительно, но уменьшилось. При этом благоприятный климат для бизнеса во многом зависит от федеральной политики. О том, как намерены развивать предпринимательство в муниципалитетах, — в материале «Реального времени».

«Мы наблюдаем диспропорцию в уровне развития экономик муниципалитетов»

В Удмуртии стартовал проект «Территория бизнеса — территория жизни», призванный способствовать росту предпринимательской активности. Участвуют в нем главы городов и районов, муниципальные образования поделены на семь кластеров. Накануне они представили главе Удмуртии Александру Бречалову дорожные карты развития муниципальных образований на период до конца 2021 года. Неделей ранее для них провели стратегическую сессию.

— Мы наблюдаем диспропорцию в уровне развития экономик муниципалитетов по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджеты, по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Сейчас показатель в районах варьируется от 13 до 40 МСП на 1000 жителей. Проект «Территория бизнеса — территория жизни» предусматривает увеличение числа МСП не менее чем на 10% в год в муниципальных образованиях и на 5% — в городах. По нашим оценкам, при реализации проекта дополнительно ожидается поступление в консолидированный бюджет республики по итогам 2020 года более 300 млн рублей, — рассказал на встрече с Бречаловым первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Отмечается, что в семь кластеров муниципалитеты объединили «для более эффективного взаимодействия в части развития экономик районов».

«По нашим оценкам, при реализации проекта дополнительно ожидается поступление в консолидированный бюджет республики по итогам 2020 года более 300 млн рублей», — рассказал Александр Свинин

Кластер «Север» включает в себя Глазовский, Ярский, Юкаменский, Красногорский районы и Глазов, «Центр-Восток» — Шарканский, Воткинский, Якшур-Бодьинский районы и Воткинск, «Центрально-западный» — Вавожский, Малопургинский, Увинский и Киясовский районы, «Юго-западный» — Можгинский, Кизнерский, Граховский, Алнашский районы и Можгу.

Районы ранее созданного туристического кластера при этом делении остались вместе — это Сарапул, Каракулинский, Камбарский и Сарапульский районы. Балезинский, Кезский, Дебесский, Игринский, Селтинский, Сюмсинский районы объединились в кластер «Сибирский тракт». В отдельный кластер вошли Ижевск и окружающий столицу Завьяловский район.

По словам руководителя Центра кластерного развития Полины Павловой, такое объединение близких по экономике муниципалитетов направлено на выстраивание между ними сотрудничества.

— В данном случае мы наблюдаем не конкурентную борьбу муниципалитетов, а сотрудничество в поиске путей решения проблемы. Например, Ижевску и Завьяловскому району как кластеру давно стоит конкурировать не внутри региона, а с такими городами, как Казань и Пермь, — прокомментировала Павлова.

«Ищем точки соприкосновения с предпринимателями, потому что пока тут не все гладко»

Глава Можгинского района, входящего в Юго-западный кластер, Александр Васильев говорит, что деление республики на кластеры вполне логично и учитывает особенности экономики районов, а также имеющиеся связи.

— Сама идея о делении по такому принципу не нова, когда-то были разговоры об укрупнении районов аналогичным способом, — отмечает Васильев. — Мы представляли проекты по комплексному развитию придорожного бизнеса и фермерства. Есть инвесторы, готовые в это вложиться. Со своей стороны мы готовы помогать, к примеру, в части подключения к сетям новых производств. Рассматриваем и другие возможности для поддержки. Основная наша цель — это создание новых рабочих мест и улучшение социальной обстановки. Конечно, увеличение количества субъектов МСП в дальнейшем даст и дополнительные поступления в бюджет района.

Кластеры предполагают не только территориальное соседство, но и выбор конкретной экономической специализации. С учетом ее и возможностей конкретного муниципалитета руководители представляли дорожные карты развития экономики. Пока, как признаются сами главы, они требуют более тщательной проработки. Им предстоит в ближайшие месяцы провести встречи с представителями бизнеса, чтобы начать выстраивать с ними взаимодействие.

— Есть наметки по проектам, есть перспективные направления, пока говорить о них я не буду. Мы договорились с другими участниками кластера, что будем объединяться на основе взаимной выгоды, — рассказал глава Сюмсинского района, входящего в кластер «Сибирский тракт», Владимир Семенов. — У нас, условно, основное направление — это производство древесины, есть предприятия, которые занимаются только рубкой, другие выполняют и переработку. Будем поддерживать, мобилизовать бизнес. Ищем сейчас точки соприкосновения с предпринимателями, потому что пока не все тут гладко. С их стороны есть некоторая настороженность, недоверие. Будем эти рамки ломать. Кроме того, нам предстоит и работа по наведению порядка, борьба с серыми зарплатами и неформальной занятостью.

Коучинг, туризм и перспектива ТОСЭР

На севере Удмуртии руководители Глазова и трех районов видят две основных сферы развития бизнеса — новое производство и формирование современного качества жизни на территории.

— Развитие бизнеса автоматически делает территорию площадкой для самореализации молодежи, купирует отток населения, весомо наращивает налоговые и неналоговые поступления в бюджет, — рассказал глава Глазова Сергей Коновалов. — Каковы механизмы? Развиваем кооперацию и сотрудничество местного малого бизнеса с крупными агро- и промышленными предприятиями, консолидируем механизмы поддержки и работаем с инвесторами в режиме «одного окна», максимально используем культурную и спортивную инфраструктуру, растим сильные кадры.

Он назвал ряд основных направлений, которые стратегически необходимы северу Удмуртии. Это туристическо-спортивный кластер, логистический хаб, развитие крестьянско-фермерских хозяйств в сотрудничестве с перерабатывающими предприятиями. Новой точкой роста могут стать бизнес-проекты в сфере коучинга, образования, проектирования современной городской среды, в IT-сфере, в области продвижения социокультурных инициатив.

Кроме того, это новые промышленные проекты, которые сегодня начинают реализовываться в городе и районах. Их развитие должны стимулировать межмуниципальная кооперация, присвоение Глазову статуса ТОСЭР и получение федеральной поддержки в качестве моногорода. Это новые производства по глубокой переработке леса, переработке льна, рыбоводное хозяйство.

«Бизнес просто не успевает приспособиться к новым условиям»

По данным Единого реестра субъектов МСП Федеральной налоговой службы, в Удмуртии на 10 января 2019 года зарегистрировано 58 306 юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Годом ранее было на 109 больше, а в начале 2017-го было 57 тысяч. Рост соответственно на 10% для районов и на 5% для городов кажется весьма амбициозной задачей.

По словам исполнительного директора Удмуртского отделения общественной организации «Деловая Россия» Ирины Пономаревой, в настоящее время очень многое в части развития предпринимательства зависит от федеральной власти. Одним из основных препятствий для появления новых субъектов МСП и их устойчивого развития являются повышение налогов и частые изменения законодательства.

— Бизнес просто не успевает приспособиться к новым условиям. Постоянно выходят новые законы, исполнение которых требует новых усилий, а часто и дополнительных трат. Бизнесу не дают развиваться, и регулируется все это по большей части на федеральном уровне, а не на местном. Если законы поменяли, дайте хотя бы три года, чтобы бизнес успел приспособиться. Другая проблема для малого бизнеса — это пробиться со своей продукцией в торговые сети. Как здесь смогут помочь местные власти? Сложно сказать. Как именно могут способствовать росту предпринимательства в районах, непонятно, ведь и сейчас там, как могут, помогают, — отмечает Пономарева.

На региональном уровне при этом могли бы помогать бизнесу в поисках рынков сбыта. Необходимо четкое представление при этом, в какой продукции действительно есть нужда, считает эксперт. Похоже, этой темой в том числе будет заниматься созданный ранее торговый дом «Сделано в Удмуртии». Налаживать систему сбыта будут и внутри кластеров.

— На самом деле, рост количества МСП во многом зависит от инвестиционного климата города или района, — говорит руководитель Удмуртского отделения общественной организации «Опора России» Григорий Стрелков. — Главы муниципалитетов, таким образом, должны обозначить какие-то приоритеты развития района, а бизнес — подключиться к этой работе, чтобы в итоге появлялись новые предприятие и рабочие места. Необходимо, чтобы было понимание между властью и бизнесом, потому что в результате выиграют все жители.

По его словам, сам проект «Территория бизнеса — территория жизни» — детище «Опоры России» и в свое время в нем участвовали отдельные районы регионов. Запуск проекта в масштабе всего региона происходит впервые.