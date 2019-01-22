Отель Kazan Expo станет частью питерской сети с камчатскими корнями

Инвестор, вложивший 2 млрд рублей, — депутат, миллиардер и совладелец «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок

Инвестором, готовым вложить 2 млрд рублей в строительство гостиницы рядом с выставочным комплексом Kazan Expo, стал миллиардер из Камчатского края Игорь Евтушок. Об этом «Реальному времени» рассказал источник, знакомый с деталями сделки, а также подтвердили в управляющей компании самого бизнесмена. Руководство комплекса и Агентство инвестиционного развития Татарстана, которое ведет проект, пока отказываются комментировать эту информацию, уточняя лишь, что инвестор действительно российский. У компании Евтушка есть две гостиницы в Санкт-Петербурге, еще одна готовится к сдаче в этом году. Видимо, после этого сколотивший состояние на рыболовстве бизнесмен начнет осваивать Казань. Подробности в материале «Реального времени».

Таинственный инвестор проекта Талии Минуллиной

Отель у выставочного комплекса Kazan Expo построит миллиардер с Дальнего Востока. Напомним, что на итоговой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана его руководитель Талия Минуллина заявила, что инвестор для амбициозного проекта наконец-то найден и им стала российская компания, однако какие-либо подробности пресс-служба агентства, как и сама Минуллина, сообщать не стала.

Немногословны и в Kazan Expo: там «Реальному времени» заявили, что новый отель к ним никакого отношения не имеет и это полностью проект АИР. Больше информации оказалось у близко знакомого с ситуацией источника «Реального времени», который просил не называть его имени.

Он сообщил, что не пожалела 2 млрд рублей компания «Кравт Инвест». А специально под проект в Казани в августе 2018 года было создано ООО «Таткравтинвест». Начало строительства запланировано на 2019 год, а окончание — на 2021 год.

Очевидно, поиск инвестора для гостиницы шел непросто и долго. В самый раз открытие было бы к лету 2019-го, когда в Казань на WorldSkills приедут несколько десятков тысяч гостей со всего мира. Было бы удобно жить в непосредственной близости от места проведения соревнований, но придется ездить в Казань.

Инвестором, готовым вложить 2 млрд рублей в строительство гостиницы рядом с выставочным комплексом Kazan Expo, стал миллиардер из Камчатского края Игорь Евтушок. Фото zaksobr.kamchatka.ru

Питерская сеть с камчатскими корнями

Генеральным директором ООО «Кравт Инвест» является Валерий Кравцун, он же владеет третью уставного капитала. Остальные две трети принадлежат семье Игоря Евтушка: треть ему и еще треть — Ксении Игоревне Евтушок, вероятно, его дочери. «Кравт Инвест» зарегистрирована в Санкт-Петербурге, но корни — в Камчатском крае.

«Таткравтинвест» изначально была зарегистрирована на Валерия Кравцуна, но с 11 января 2019 года 90% уставного капитала принадлежат Игорю Евтушку. Место регистрации компании — торговый центр «Корстон» в Казани. Генеральный директор — Юрий Цыганков, прописан в Камчатском крае, он же владеет питерской строительной компанией «Су-42»

Отель под Казанью — не первый проект ООО «Кравт Инвест». Компания построила две гостиницы в Санкт-Петербурге — трехзвездочный отель «Кравт» на 49 номеров и пятизвездочный Albora hotel на 29 номеров. По информации на сайте компании, готовится к сдаче четырехзвездочный семейный отель со спа-зоной на 120 номеров на площади Александра Невского.

Проект гостиницы возле Kazan Expo готов, в распоряжении представителей АИР он есть, но предоставить его для публикации в агентстве категорически отказались. Примерное представление можно составить только со слов знакомого с ситуацией собеседника «Реального времени». Это будет абсолютно не тот проект, который был ранее в презентациях выставочного комплекса, а более «современный и креативный». Внешне он напоминает «крыло (что неудивительно, учитывая, что рядом аэропорт) или волну».



В петербургской компании «Кравт Инвест» нашему изданию подтвердили, что компания «Таткравтинвест» создана для строительства гостиницы в Казани у Kazan Expo. Более подробно рассказать о проекте обещали позднее.

Евтушок является председателем совета директоров и совладельцем ПАО «Океанрыбфлот». Фото okeanrybflot.ru



Заработал на рыбе и вложился в отели

Cегмент HoReCa — это скорее вторичный интерес Игоря Евтушка. Главное, что ему приносит деньги, — рыболовство. Евтушок является председателем совета директоров и совладельцем ПАО «Океанрыбфлот», доля в уставном капитале — 32,6%. В таких же пропорциях компанией владеют Де Ен Тяк и Валерий Пономарев. По итогам трех кварталов 2018 года чистая прибыль компании составила 1,7 млрд рублей. На сайте компании говорится, что «Океанрыбфлот» — «одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий России и ведущий поставщик высококачественной рыбопродукции первичной заморозки глубокой переработки на отечественном и мировом рынках».

СМИ сообщают, что в 2017 году «Океанрыбфлот» купил две крупные рыбодобывающие компании Дальнего Востока — «Дальинторг» и «Огни Востока». Сумма сделки составила 60 млн долларов.

Игорь Евтушок является не только успешным бизнесменом, но и депутатом Заксобрания Камчатского края от «Единой России», причем самым богатым депутатом. По итогам 2016 года он задекларировал 1,96 млрд рублей, более поздние декларации в Сети отсутствуют. В рейтинге Forbes «Власть и деньги — 2017» Евтушок оказался на четвертом месте по суммарному доходу семьи, а по личному доходу — на втором месте после своего партнера по «Океанрыбфлоту» Валерия Пономарева.

Гостиница будет востребована, если будут крупные мероприятия

О целесообразности строительства отеля возле Kazan Expo и международного аэропорта «Реальное время» спросило экспертов рынка.



— Если выставка получит развитие, как и планировалось, и будет использоваться для проведения масштабных мероприятий, то будет очень востребовано. Людям, которые прилетают в Казань на один-два дня, гораздо удобнее разместиться рядом с местом проведения мероприятий и аэропортом, чем ездить в Казань, как сейчас, — говорит Галина Шарафутдинова, исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

— Гостиница рядом с Kazan Expo будет востребована только во время крупных мероприятий. А все остальное время она будет пустовать. Аэропорт не дает такого заселения, кроме этого, есть гостиницы намного ближе к аэропорту, чем планируется строить, — моя «Регина» в Петровском, например. Насколько я знаю, Афанасьев (глава Лаишевского района РТ, Kazan Expo также находится на территории Лаишевского района, — прим. ред.) собрался строить большую гостиницу, он мне даже предлагал включиться. Но Казань перенасыщена гостиницами — Шамовскую больницу переделали под гостиницу. Все рассчитывают, что Казань будет перенаселена гостями, но такого не бывает. Это Москва, Питер заселены, но в Казани предложение превышает спрос. Сейчас многие «зарубежники» готовы продать свои гостиницы, вы тот же Marriott спросите. Или обзвоните сейчас 10 гостиниц, они вам правду не скажут, конечно, но вы спросите, готовы ли они группу в 40 человек принять сейчас? Почти все без разговора скажут, что заселим, — они все пустые. Поэтому — нецелесообразно, но кто вкладывается — ему, наверное, виднее, — говорит Михаил Скоблионок, владелец сети отелей «Регина».

— Если помните, то был проект «Смарт Сити», созданный специалистами из Малайзии, который так и не смогли реализовать. Kazan Expo — это будет уменьшенная копия «Смарт Сити». Учитывая, что много денег было инвестировано в реконструкцию аэропорта, есть планы по созданию поволжского хаба, я думаю, что у руководства Татарстана большие планы на этот проект и строительство гостиницы тут целесообразно. Сначала Expo, потом гостиница, потом появятся какие-то офисы. Учитывая, что у нас аэропорт в 20 минутах от центра Казани, я думаю, что капитализация местности будет расти и деловая среда в этом районе будет развиваться. И потом, если посмотреть на мировую практику, то всегда рядом с аэропортами строятся гостиницы, — считает Мурат Ахмеров, директор консалтинговой компании A-Development.