Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о «нанодоске» и хищениях в КАИ

Подозреваемого в мошенничестве с госконтрактами в вузе Марата Галеева не отпустили под домашний арест

Фото: Инна Серова

До 1 марта продлил сегодня Верховный суд РТ меру пресечения экс-директору ООО «Нур-Тех» Марату Галееву — фигуранту уголовного дела, подозреваемому в причастности к хищению средств по госконтракту КНИТУ-КАИ на 95 млн рублей. Корреспондент «Реального времени» побывала на заседании и выяснила, почему суд не нашел причин предоставить Галееву возможность ожидать суда под домашним арестом, как двум другим подозреваемым.

Исключительный случай



Марат Галеев был задержан в феврале прошлого года, и на днях истекал «стандартный» срок содержания под стражей. Как указывают защитники подозреваемого, согласно УПК РФ, срок свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. О продлении меры пресечения ходатайствовало следствие, обосновав это, в частности, необходимостью скорейшего ознакомления подозреваемого с двумя дополнительными томами уголовного дела, 52 из которых он уже прочитал.

Суд счел, что случай с Галеевым — исключительный и основания для продления содержания его под стражей имеются, несмотря на доводы защиты, указывавшей на отличные характеристики, слабое здоровье подозреваемого, его матери и супруги, а также на необходимость содержания и воспитания трех его малолетних дочерей — девочек двух, семи и девяти лет.

Председательствующий судья Ильфир Салихов принял от защитников Галеева ворох документов — от патентов на изобретения, справок о состоянии здоровья и заболеваниях всех членов семьи до многочисленных положительных характеристик, заметив, что суд запрашивал лишь характеристики, и то лишь от руководства подозреваемого.

С учетом общественной опасности продлил содержание под стражей до 1 марта. Фото Олега Тихонова

— Предполагаю, что специалист отдела кадров на [своего] руководителя исключительно положительную характеристику даст, — заметил он, разбираясь в бумагах.

А позже, зачитывая решение, председательствующий судья указал, что в случае изменения меры пресечения подозреваемый, которому грозит внушительный реальный срок — до 10 лет лишения свободы, может скрыться от правосудия либо повлиять на ход следствия. И с учетом общественной опасности продлил содержание под стражей до 1 марта.

«Чем я опасен для общества?»

Одним из защитников Марата Галеева по делу о хищении миллионов в КНИТУ-КАИ является экс-министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов. В своем выступлении на судебном заседании он по пунктам перечислил доводы, согласно которым дальнейшее содержание Галеева под стражей, по его мнению, незаконно и неоправданно:

— Продление срока содержания под стражей свыше одного года применяется в исключительных случаях, когда подозреваемому инкриминируются особо тяжкие преступления, а Галеев особо тяжкого преступления не совершал… Кроме того, следователь республиканской прокуратуры Игорь Москалев, ходатайствовавший о продлении срока пресечения, не обосновал, как именно Галеев, будучи под домашним арестом, может повлиять на ход следствия и уничтожить доказательства по делу

Сам 37-летний бизнесмен, который очередной день рождения встретил в СИЗО, в заключительном слове просил суд о смягчении меры пресечения:

— Чем я опасен для общества? Я от следствия не бегал, а сотрудничал — предоставлял все документы, 52 тома дела прочитал в короткий срок, будучи еще не заключенным под стражу, к следователю в течение восьми месяцев, предшествовавших аресту, всегда являлся и показания давал…

Жена и мать Марата Галеева не смогли сдержать слез, хотя перед заседанием сообщили корреспонденту «Реального времени», что не исключают продления срока меры пресечения

Когда прозвучало решение суда, присутствовавшие в зале жена и мать Марата Галеева не смогли сдержать слез, хотя перед заседанием сообщили корреспонденту «Реального времени», что не исключают продления срока меры пресечения. Виновным они, разумеется, его не считают.

По словам матери — Зулейхи Галеевой, «сын всегда был весь в науке и не мог заниматься махинациями, в которых его подозревают». Айназ Галеева сказала, что дома ее супруга ожидают три их дочки, которые считают, что «папа в командировке на войне».

«Слишком много жалоб»

Как ранее писало «Реальное время», Главное следственное управление МВД Татарстана летом 2017 года возбудило уголовное дело о мошенничестве с госконтрактом КНИТУ-КАИ. По версии следствия, 77 из 95 млн рублей, которые российское Минобрнауки направляло на развитие приоритетных направлений в рамках Федеральной целевой программы, были похищены в 2011—2013 гг. по следующей схеме: с ООО «Нур-Тех» заключались госконтракты на научно-исследовательские работы, в результате которых должно было быть изготовлено нестандартное технологическое оборудование, а подрядчик вместо разработки закупал оборудование в Китае…

Как подчеркивают адвокаты Марата Галеева, руководившего ООО «Нур-Тех» в тот период, оборудование, поставленное КНИТУ-КАИ этой фирмой, было принято заказчиком контракта с соблюдением всех формальностей и каких-либо претензий к нему не озвучивалось. Однако использовать его не стали: производство композитного наноматериала, который был изобретен университетскими учеными и должен был впоследствии найти широкое практическое применение, не заладилось.

— Контракт не запрещал использования и приобретения части агрегатов у третьих лиц, — заявил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» адвокат Марата Галеева Мидхат Курманов. — Комиссии вуза и Министерства образования и науки РФ приняли разработку и испытали ее, оборудование было перевезено из испытательного цеха в другое помещение, но в том, что его разобрали и сейчас оно находится в нерабочем состоянии, не вина моего подзащитного…

Контракт не запрещал использования и приобретения части агрегатов у третьих лиц, заявил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» адвокат Марата Галеева Мидхат Курманов

По мнению защиты, истинная причина заключения Галеева под стражу (два других подозреваемых — бывший проректор КНИТУ-КАИ Виктор Гуреев и ранее судимый гендиректор Центра нанотехнологий «Нур» Загир Исрафилов находятся под домашним арестом) состоит в том, что он «писал слишком много жалоб» [в ходе следствия]. В частности, говорит Мидхат Курманов, Галеев пытался добиться большего внимания следствия к своим «подельникам»: «Ему инкриминируют поездку в Китай (за оборудованием), тогда как есть свидетель, показывающий, что летал туда Загир Исрафилов»…